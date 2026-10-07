Drishyam 3 Box Office: वीकडे में भी नहीं थमी रफ्तार, अजय देवगन की सबसे बड़ी हिट बनने की ओर Drishyam 3 Collection: सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स तक छाया विजय सालगांवकर, टूटेगा 'दृश्यम 2' का रिकॉर्ड?

अजय देवगन की 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' बॉक्स ऑफिस पर उस मुकाम की तरफ बढ़ रही है, जहां पहुंचना किसी भी फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। फिल्म ने गांधी जयंती के मौके पर शानदार शुरुआत करने के बाद अब वीकडे में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। खास बात यह है कि सोमवार और मंगलवार को भी फिल्म का कारोबार मजबूत रहा और टिकटों पर किसी तरह के बड़े ऑफर या डिस्काउंट के बिना दर्शकों की भीड़ सिनेमाघरों तक पहुंचती रही।

यही वजह है कि 'दृश्यम 3' अब सिर्फ एक सफल फिल्म नहीं रह गई है, बल्कि अजय देवगन के करियर की सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल होने और 'दृश्यम' सीरीज की सबसे बड़ी हिट बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए दूसरे वीकेंड में फिल्म के कारोबार में एक बार फिर बड़ा उछाल आने की उम्मीद बन रही है।

मंगलवार को भी सोमवार जैसी पकड़

ट्रेड आंकड़ों के मुताबिक, 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने पहले शुक्रवार को 62 करोड़ रुपये, शनिवार को 52 करोड़ रुपये और रविवार को 60.50 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया। तीन दिनों में फिल्म 174.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

इसके बाद सोमवार को फिल्म ने करीब 21 करोड़ रुपये और मंगलवार को करीब 20 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह पांच दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन 215.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोमवार और मंगलवार को फिल्म के कारोबार को बढ़ाने के लिए किसी खास डिस्काउंट या टिकट ऑफर का सहारा नहीं लिया गया। इसके बावजूद दर्शकों की दिलचस्पी बनी रही। यही मजबूत वीकडे ट्रेंड किसी फिल्म की लंबी बॉक्स ऑफिस रेस के लिए सबसे बड़ा संकेत माना जाता है।

मौजूदा रिपोर्टों के अनुसार फिल्म ने भारत में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और मंगलवार तक इसकी नेट कमाई 216 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच चुकी थी।

सिर्फ बड़ी ओपनिंग नहीं, वीकडे में भी दम

किसी फिल्म के लिए बड़ा ओपनिंग वीकेंड हासिल करना एक बात है, लेकिन उसके बाद सोमवार और मंगलवार को दर्शकों को सिनेमाघरों तक बनाए रखना दूसरी बात। 'दृश्यम 3' फिलहाल इसी दूसरे मोर्चे पर मजबूत नजर आ रही है।

फिल्म ने रविवार को करीब 60.50 करोड़ रुपये कमाने के बाद सोमवार को लगभग 21 करोड़ रुपये और मंगलवार को लगभग 20 करोड़ रुपये का कारोबार किया। यानी वीकेंड खत्म होने के बाद भी फिल्म की कमाई में ऐसी गिरावट नहीं आई, जिससे इसकी बॉक्स ऑफिस रफ्तार पर सवाल खड़े हों।

पहले सोमवार को फिल्म का कारोबार इतना मजबूत रहा कि यह 2026 की सबसे बड़ी फर्स्ट मंडे कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। साथ ही, यह प्रदर्शन 'दृश्यम 2' के मुकाबले भी काफी आगे रहा है।

सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स तक दर्शकों की पसंद

'दृश्यम 3' की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसके आंकड़े नहीं हैं, बल्कि दर्शकों का फैलाव भी है। फिल्म को सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों से लेकर मल्टीप्लेक्स तक दर्शक मिल रहे हैं। छोटे शहरों में भी फिल्म को लेकर उत्साह है और मेट्रो सिटी के दर्शक भी इसे पसंद कर रहे हैं।

यही वजह है कि फिल्म का कारोबार किसी एक वर्ग या किसी एक तरह के सिनेमाघरों तक सीमित नहीं दिख रहा। परिवारों के साथ फिल्म देखने वाले दर्शक, फ्रेंचाइजी के पुराने प्रशंसक और अजय देवगन के फैन, तीनों तरह के दर्शकों का फायदा फिल्म को मिल रहा है।

'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की अपनी मजबूत ऑडियंस पहले से मौजूद है। विजय सालगांवकर का किरदार और परिवार को बचाने के लिए उसके संघर्ष की कहानी पहले दो हिस्सों में दर्शकों के बीच गहरी पहचान बना चुकी है। तीसरे और अंतिम अध्याय के कारण इस बार उत्सुकता भी काफी ज्यादा रही।





अब नजर दूसरे वीकेंड पर

फिल्म के लिए अगला बड़ा पड़ाव दूसरा वीकेंड है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस शुक्रवार कोई ऐसी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही जो 'दृश्यम 3' के सामने मजबूत चुनौती खड़ी कर सके। ऐसे में फिल्म को अपने मौजूदा स्क्रीन्स और शोज का फायदा मिलने की उम्मीद है।

अगर वीकडे में फिल्म इसी तरह मजबूत बनी रहती है और दूसरे शुक्रवार से एक बार फिर दर्शकों की संख्या बढ़ती है, तो दूसरे वीकेंड में कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।

ट्रेड के लिहाज से भी यही सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। सोमवार और मंगलवार को मजबूत पकड़ का मतलब है कि फिल्म की कमाई सिर्फ छुट्टियों या शुरुआती उत्साह पर निर्भर नहीं है। दर्शक सामान्य कामकाजी दिनों में भी टिकट खरीदकर सिनेमाघरों तक पहुंच रहे हैं।

'दृश्यम 2' का रिकॉर्ड अब निशाने पर

'दृश्यम' सीरीज में सबसे बड़ी कामयाबी अब तक 'दृश्यम 2' के नाम रही है, जिसने भारत में करीब 240.54 करोड़ रुपये का लाइफटाइम नेट कलेक्शन किया था। मौजूदा रफ्तार से 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' इस आंकड़े के बेहद करीब पहुंचती दिख रही है।

इसलिए अब फिल्म के सामने सिर्फ 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा लक्ष्य अपनी ही फ्रेंचाइजी के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना है।

अगर 'दृश्यम 3' 'दृश्यम 2' को पीछे छोड़ देती है, तो यह इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी हिट बन जाएगी। साथ ही, अजय देवगन के करियर की सबसे सफल फिल्मों की सूची में भी इसका नाम और ऊपर पहुंच जाएगा।

फिलहाल फिल्म का ट्रेंड यह संकेत दे रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का असली बॉक्स ऑफिस खेल अब दूसरे वीकेंड से शुरू होता दिखाई दे रहा है।