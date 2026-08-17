गोविंदा के सपोर्ट में उतरीं सोमी अली, सुनीता आहूजा के बयान पर दिया करारा जवाब

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच छिड़ा पारिवारिक व व्यक्तिगत विवाद इन दिनों बी-टाउन में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में गोविंदा की उनकी नई को-एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ नजदीकियों को लेकर सुनीता आहूजा ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी।

इस विवाद के बीच अब पहली बार फिल्म इंडस्ट्री से किसी हस्ती ने सार्वजनिक रूप से गोविंदा का पक्ष लिया है। 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री और गोविंदा की पूर्व सह-कलाकार सोमी अली ने सोशल मीडिया के जरिए अभिनेता के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई है।

सोमी अली ने इंस्टाग्राम पर गोविंदा के साथ अपने पुराने फोटोशूट का एक कोलाज साझा करते हुए एक लंबा-चौड़ा भावुक नोट लिखा। सोमी ने लिखा, जब कोई सामने नहीं आ रहा, तो मैं यहां अपनी बात रखूंगी। जहां जरूरत हो, वहां समर्थन दिखाना चाहिए। मैंने गोविंदा को व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तरों पर जाना है। चीची हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं में से एक हैं और वह इंडस्ट्री में मेरे द्वारा मिले सबसे विनम्र इंसानों में शामिल हैं।

गोविंदा पर कम उम्र की अभिनेत्रियों के साथ काम करने को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए सोमी अली ने कहा कि किसी कलाकार की योग्यता उसकी उम्र से तय नहीं होती। सोमी ने तर्क दिया कि एक उम्रदराज अभिनेता अगर किसी युवा अभिनेत्री के साथ काम करता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। टैलेंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती।

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब गोविंदा को उनकी आगामी कमबैक फिल्म 'रूपा' की लीड एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। दोनों को लगातार फिल्म के प्रमोशन सिलसिले में साथ देखा जा रहा था, जिस पर सुनीता आहूजा ने तल्ख टिप्पणी की।

सुनीता ने एक इंटरव्यू के दौरान कोमल रानी पर तंज कसते हुए कहा था कि तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, ठीक से कपड़े तो पहनो। इसके साथ ही उन्होंने गोविंदा पर निशाना साधते हुए कहा था कि "बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूम रहा है, शर्म आनी चाहिए।"