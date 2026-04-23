सारा अर्जुन ने की रणवीर सिंह की जमकर तारीफ, बोलीं- उनके जैसा को-एक्टर कोई नहीं...

पूरे इंडस्ट्री में, को-स्टार्स से लेकर तकनीशियनों और क्रू मेंबर्स तक, रणवीर सिंह को लेकर एक समान भावना देखने को मिलती है — कि उनकी सुपरस्टारडम सिर्फ उनकी असाधारण प्रतिभा का नतीजा नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी बड़ा योगदान है।

जिन लोगों ने रणवीर सिंह के साथ काम किया है, वे उन्हें एक बेहद आत्मविश्वासी और सुरक्षित अभिनेता बताते हैं, जो अपने आसपास के हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हर प्रोजेक्ट को व्यक्तिगत प्रदर्शन के बजाय एक सामूहिक प्रयास मानते हैं।

धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद, रणवीर सिंह ने भारतीय मनोरंजन उद्योग में अपनी मजबूत पकड़ को और भी पुख्ता कर लिया है। फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ रही है और दर्शकों से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया हासिल कर रही है। उनकी परफॉर्मेंस को इस साल की सबसे यादगार और प्रभावशाली प्रस्तुतियों में गिना जा रहा है।

स्क्रीन पर अपनी शानदार अदाकारी के अलावा, उनकी ऑफ-स्क्रीन शख्सियत भी लोगों का दिल जीत रही है। फिल्म में उनकी पत्नी यालिना जमाली का किरदार निभाने वाली सारा अर्जुन ने उनके साथ काम करने का अपना अनुभव खुलकर साझा किया।

सारा अर्जुन ने कहा, कोई भी कभी रणवीर सिंह को को-एक्टर के रूप में पीछे नहीं छोड़ पाएगा। वह सच में मानते हैं कि यह सिर्फ उनकी फिल्म नहीं है, बल्कि सबकी फिल्म है। और वह सिर्फ कलाकारों के साथ ही नहीं, बल्कि तकनीशियनों, स्पॉट बॉयज़ और हर क्रू मेंबर के साथ भी उतनी ही गर्मजोशी और सम्मान से पेश आते हैं। वह कभी भी अपनी सीनियरिटी को श्रेष्ठता के रूप में नहीं दिखाते।

यह भावना इंडस्ट्री में व्यापक रूप से साझा की जाती है, जो यह साबित करती है कि रणवीर सिंह की लोकप्रियता सिर्फ उनके अभिनय तक सीमित नहीं है। एक सहयोगी और सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाने की उनकी क्षमता उनकी पहचान का अहम हिस्सा बन चुकी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, धुरंधर ने भारत में हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए का असाधारण आंकड़ा पार कर लिया है — एक ऐसा मुकाम जिसने रणवीर सिंह को अलग पहचान दी है। इस उपलब्धि के साथ, वह 1000 करोड़ क्लब बनाने और उसमें जगह बनाने वाले पहले भारतीय स्टार बन गए हैं।