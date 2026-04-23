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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 (14:25 IST)

2026 में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने को तैयार आयुष्मान खुराना, तीन अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में आएंगे नजर

आयुष्मान खुराना 2026 फिल्में
बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना साल 2026 की अपनी शानदार थिएट्रिकल लाइन-अप के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपनी हिट रन को आगे बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। आयुष्मान खुराना की तीन अलग-अलग तरह की फिल्में इस साल रिलीज़ होने वाली हैं। 
 
इनमें भूषण कुमार और जूनो चोपड़ा की ‘पति पत्नी और वो दो’, करण जौहर द्वारा निर्मित ‘उड़ता तीर’ और सूरज बड़जात्या की ‘यह प्रेम मोल लिया’ शामिल है। इस लाइन-अप की खास बात सिर्फ अलग-अलग जॉनर नहीं है, बल्कि एक जैसी सोच और आवाज़ भी है। 
 
ऐसी कहानियां जो सहज, जुड़ी हुई और रोज़मर्रा की भावनाओं से प्रेरित हैं। वर्षों से, आयुष्मान ने ऐसे कंटेंट को चुनने की पहचान बनाई है जो मनोरंजन और मौलिकता के बीच संतुलन बनाए रखता है, और यह नई लाइन-अप उसी दिशा को आगे बढ़ाती है।
 
आयुष्मान खुराना ने कहा, मैंने कभी भी अपने करियर को इस सोच के साथ नहीं देखा कि मुझे कुछ खास चीज़ें टिक करनी हैं या खुद को जानबूझकर अलग दिखाना है। मेरे लिए हमेशा यह मेरे इंस्टिंक्ट और उन कहानियों के बारे में रहा है जो एक दर्शक के रूप में मुझे प्रभावित करती हैं। 
 
उन्होंने कहा, एक ही साल में पति पत्नी और वो दो, उड़ता तीर और यह प्रेम मोल लिया जैसी तीन बिल्कुल अलग फिल्में आना रोमांचक है, लेकिन यह एक बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। हर फिल्म एक अलग स्पेस से आती है। एक हास्य और रिश्तों पर आधारित है, दूसरी ज्यादा क्वर्की और अलग है, और तीसरी परंपरा और पारिवारिक मूल्यों से गहराई से जुड़ी है। एक अभिनेता के रूप में यह बदलाव मुझे सतर्क रखता है और हर बार खुद को नए तरीके से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है।
 
आयुष्मान ने कहा कि आज का दर्शक कुछ नया देखना चाहता है और यही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा मानता हूं कि आज का दर्शक बेहद समझदार है। वे आपको बार-बार एक ही चीज़ करते हुए नहीं देखना चाहते। वे चौंकना चाहते हैं, और यही चीज़ है जिसके लिए मैं लगातार प्रयास करता हूं। साथ ही, मैं उस सिनेमा के प्रति सच्चा भी रहना चाहता हूं जिस पर मैं विश्वास करता हूं। ऐसी कहानियां जो मनोरंजक हों, लेकिन कुछ कहने वाली भी हों।
 
आयुष्मान ने कहा, यदि इस सफर को ‘विविध’ कहा जा रहा है तो मैं इसके लिए आभारी हूं, लेकिन मेरे लिए यह हमेशा जिज्ञासु और अपने चुनावों के प्रति ईमानदार रहने के बारे में रहा है। यही चीज़ है जिसने मुझे वर्षों से दर्शकों के साथ जुड़ाव बनाने में मदद की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हर फिल्म के साथ इसे आगे भी जारी रखूंगा।
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