फैशन और शाही अंदाज की मिसाल हैं संजय लीला भंसाली की फिल्मों के ये आइकॉनिक कॉस्ट्यूम

संजय लीला भंसाली का सिनेमा शान का दूसरा नाम है, और उनके कॉस्ट्यूम उतने ही यादगार हैं जितनी कि वे कहानियां जो वे बताने में मदद करते हैं। उनकी फिल्मों में हर आउटफिट को एक कैरेक्टर की भावनाओं, विरासत और सफ़र को दिखाने के लिए बहुत ध्यान से डिज़ाइन किया जाता है, जिससे फैशन कहानी का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाता है।

शानदार साड़ियों से लेकर शाही लहंगों तक, भंसाली ने भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे आइकॉनिक लुक बनाए हैं जो फैशन लवर्स, डिज़ाइनर्स और दुल्हनों को एक जैसे इंस्पायर करते रहते हैं। यहाँ सात आउटफिट हैं जिन्होंने सिनेमा के इतिहास में अपनी जगह बना ली है।

1. देवदास की "मार डाला" में माधुरी दीक्षित की हरी अनारकली

माधुरी दीक्षित यादगार "मार डाला" सीक्वेंस में चंद्रमुखी के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। बारीक कढ़ाई और चमकदार जूलरी वाली उनकी एमरल्ड ग्रीन अनारकली बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक डांस कॉस्ट्यूम में से एक है और फैशन डिज़ाइनर आज भी इसका ज़िक्र करते हैं।

2. देवदास में ऐश्वर्या राय की आइकॉनिक नीली साड़ी

इंडियन सिनेमा की सबसे मशहूर साड़ियों में से एक, पारो की रॉयल ब्लू सिल्क साड़ी ने उनकी इज़्ज़त, ताकत और शाही लाइफस्टाइल को पूरी तरह से दिखाया। ट्रेडिशनल बंगाली जूलरी और क्लासिक स्टाइलिंग के साथ पहनी गई, यह लुक फिल्म रिलीज़ होने के दशकों बाद भी फैशन के शौकीनों द्वारा रीक्रिएट किया जाता है।

3. पद्मावत में दीपिका पादुकोण की जौहर साड़ी

पद्मावत में सबसे यादगार कॉस्ट्यूम मोमेंट्स में से एक फिल्म के इमोशनल क्लाइमेक्स के दौरान आता है, जब रानी पद्मावती के रूप में दीपिका पादुकोण जौहर चिता की ओर चलती हैं। बारीक कढ़ाई वाले घूंघट, लेयर्ड गोल्ड जूलरी और ट्रेडिशनल दुल्हन के श्रंगार के साथ एक आकर्षक लाल राजपूती साड़ी में लिपटा यह लुक हिम्मत, बलिदान और शाही इज़्ज़त की निशानी है।

4. हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या राय का चांद छुपा बादल में आउटफिट

नंदिनी के रोल में, ऐश्वर्या राय ने चाँद छुपा बादल में गाने में इंडियन सिनेमा के सबसे आइकॉनिक फैशन मोमेंट्स में से एक दिया। बारीक कढ़ाई वाली वाइब्रेंट रॉयल ब्लू घाघरा-चोली और ट्रेडिशनल गुजराती ज्वेलरी के साथ, उन्होंने जवानी की खूबसूरती और हमेशा रहने वाली खूबसूरती दिखाई। इस आउटफिट ने नंदिनी के चंचल चार्म और रोमांटिक मासूमियत को पूरी तरह से दिखाया, जिससे यह बॉलीवुड के सबसे यादगार कॉस्ट्यूम क्रिएशन्स में से एक बन गया जो फेस्टिव और ब्राइडल फैशन को इंस्पायर करता रहता है।

5. हीरामंडी: द डायमंड बाज़ार में अदिति राव हैदरी का गजगामिनी वॉक आउटफिट

अदिति राव हैदरी का अब आइकॉनिक गजगामिनी वॉक के दौरान का एलिगेंट आउटफिट तुरंत एक कल्चरल फेनोमेनन बन गया। बहता हुआ सिल्हूट, बारीक कढ़ाई, नाज़ुक ज्वेलरी और शाही स्टाइल ने उनके सुंदर मूवमेंट को पूरी तरह से कॉम्प्लिमेंट किया, जिससे यह लुक हाल के भारतीय स्क्रीन इतिहास में सबसे ज़्यादा चर्चित कॉस्ट्यूम मोमेंट्स में से एक बन गया।

6. गोलियों की रासलीला राम-लीला में प्रियंका चोपड़ा का सफ़ेद पहनावा

कलावती के रूप में, प्रियंका चोपड़ा ने राम चाहे लीला गाने में सबका ध्यान खींचा। उनके ऑल-व्हाइट आउटफिट, स्टेटमेंट सिल्वर ज्वेलरी और सहज ग्रेस के साथ, ने बॉलीवुड में सबसे शानदार डांस लुक में से एक बनाया। मोनोक्रोम पहनावा एलिगेंस और ग्लैमर का एक यादगार मिश्रण बना हुआ है।

7. गोलियों की रासलीला राम-लीला में दीपिका पादुकोण का "लहू मुंह लग गया" आउटफिट

लहू मुंह लग गया में दीपिका की वाइब्रेंट गुजराती घाघरा-चोली ने गुजरात के रंगों और कारीगरी को खूबसूरती से दिखाया। बारीक शीशे का काम, बोल्ड रंग, पारंपरिक जूलरी और लहराता हुआ सिल्हूट इसे मॉडर्न इंडियन सिनेमा के सबसे यादगार डांस कॉस्ट्यूम में से एक बनाता है।

संजय लीला भंसाली के कॉस्ट्यूम फैशन से कहीं आगे निकल जाते हैं और सिनेमा की पहचान बन जाते हैं। हर आउटफिट कल्चर, कारीगरी और कहानी कहने के तरीके से जुड़ा होता है, जिससे यह पक्का होता है कि क्रेडिट रोल होने के बाद भी यह दर्शकों की याद में लंबे समय तक बना रहे। चाहे शाही शान-शौकत हो, जीवंत परंपराएं हों, या सादगी भरा एलिगेंस हो, ये आइकॉनिक कपड़े इंडियन फैशन को आकार देते रहते हैं और विज़ुअल स्टोरीटेलिंग के लिए भंसाली के बेजोड़ विज़न को पक्का करते हैं।

अक्सर गुरु दत्त और राज कपूर जैसे लेजेंड्स के साथ एक ही सांस में कहे जाने वाले भंसाली आज एक जीते-जागते लेजेंड के तौर पर खड़े हैं, जिनका सिनेमा बॉक्स ऑफिस नंबरों से कहीं आगे है। उनकी फिल्मों का हर पहनावा एक विरासत छोड़ जाता है, जिससे उनकी फिल्में अपने फैशन के लिए उतनी ही आइकॉनिक बन जाती हैं जितनी कि अपनी यादगार कहानियों के लिए। आगे देखते हुए, लव एंड वॉर पहले से ही उनके शानदार करियर का एक और बड़ा और विज़ुअली शानदार चैप्टर होने का वादा करती है।