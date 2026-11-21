व्हाइट स्ट्रीटवियर और रिमलेस चश्मे में दिशा पाटनी ने बिखेरा जलवा, किलर पोज देख फैंस हुए दीवाने

बॉलीवुड की सबसे फिट और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में शुमार दिशा पाटनी जब भी सोशल मीडिया पर अपनी कोई तस्वीर साझा करती हैं, तो इंटरनेट का तापमान बढ़ना तय होता है। हाल ही में दिशा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बेहद स्टाइलिश और सेंशुअस फोटोशूट की झलकियां शेयर की हैं।

इस बार एक्ट्रेस ने किसी भारी-भरकम गाउन या पारंपरिक परिधान के बजाय 'ऑफ-ड्यूटी स्ट्रीटवियर' को चुना है, जिसमें उनका बोल्ड और बेपरवाह अंदाज किसी एडिटोरियल मैगजीन के कवर पेज जैसा नजर आ रहा है। दिशा पाटनी के इस लेटेस्ट लुक की सबसे बड़ी खासियत उनका 'ऑल-व्हाइट' मोनोक्रोम आउटफिट है।

उन्होंने व्हाइट रंग की एक बेहद ट्रेंडी ज़िप-अप क्रॉप हुडी पहनी है, जिसके बॉर्डर पर इलास्टिक और रफ-एज स्टिचिंग की डिटेलिंग दी गई है। इस क्रॉप हुडी की सिल्वर ज़िप पर स्टार और लेटर चार्म्स लगे हैं, जो इसे एक कूल और फंकी वाइब दे रहे हैं।

इसके साथ उन्होंने मैचिंग सफेद रंग के रिलैक्स्ड-फिट जॉगर्स कैरी किए हैं। यह क्रॉप हुडी उनके टोन्ड एब्स और परफेक्ट फिगर को बखूबी कॉम्प्लिमेंट कर रही है।

अपने इस कैजुअल स्ट्रीट लुक को एलिवेट करने के लिए दिशा ने बेहद खास एक्सेसरीज का चुनाव किया है। उनकी आंखों पर लगा मेटल-फ्रेम वाला रिमलेस चश्मा उनके पूरे लुक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। यह चश्मा उनके बोल्ड अंदाज में एक रेट्रो और इंटेलेक्चुअल टच जोड़ रहा है।

दिशा ने 'नो-मेकअप' ग्लोइंग लुक रखा है। हल्का ब्लश, डिफाइन्ड आईब्रोज और न्यूड-पिंक ग्लॉसी लिप्स उनकी खूबसूरती को और निखार रहे हैं। वहीं, उनके हेयरस्टाइल की बात करें तो लंबे, घने और नेचुरल वेवी बालों को उन्होंने खुला छोड़ा है।

दिशा की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। फैंस दिशा के इस स्ट्रीट-स्टाइल अवतार को 'फायर' और 'क्वीन ऑफ ग्लैमर' बता रहे हैं। महज कुछ ही घंटों में इस पोस्ट को लाखों लाइक्स मिल चुके हैं।