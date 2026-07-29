अनूप जलोटा जन्मदिन: 'ऐसी लगी लगन' से दुनिया जीतने वाले भजन सम्राट की विवादों से भरी पर्सनल लाइफ

भारतीय भक्ति संगीत की दुनिया में जब भी मधुर आवाज़ और आत्मा को छू लेने वाले भजनों का जिक्र होता है, तो सबसे अनूप जलोटा का नाम सामने आता है। 'भजन सम्राट' के नाम से मशहूर अनूप जलोटा 29 जुलाई को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सात दशक से अधिक उम्र में भी उनकी आवाज़ का जादू करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों पर कायम है।

'ऐसी लगी लगन', 'रंग दे चुनरिया', 'मैं नहीं माखन खायो' और 'जग में सुंदर हैं दो नाम' जैसे अनूप जलोटा के भजन आज भी हर घर और मंदिर में गूंजते हैं। हालांकि, शानदार संगीत करियर के साथ-साथ उनकी निजी जिंदगी भी कई बार सुर्खियों में रही। तीन शादियां, बिग बॉस में जसलीन मथारू के साथ रिश्ते की चर्चा और फिर उस पर दिया गया उनका बयान—इन सभी ने उन्हें अक्सर चर्चा का विषय बनाए रखा।

ऑल इंडिया रेडियो से शुरू हुआ सुनहरा सफर

29 जुलाई 1953 को उत्तराखंड के नैनीताल में जन्मे अनूप जलोटा को संगीत विरासत में मिला। उनके पिता पुरुषोत्तम दास जलोटा स्वयं प्रसिद्ध भजन गायक थे। संगीत की शुरुआती शिक्षा परिवार से लेने के बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में कोरस सिंगर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की।

धीरे-धीरे उनकी आवाज़ लोगों के दिलों में उतरती चली गई और उन्होंने भक्ति संगीत को एक नई पहचान दिलाई। देश ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, दुबई और दुनिया के कई देशों में उनके लाइव कॉन्सर्ट बेहद लोकप्रिय रहे।

पद्मश्री से हुआ सम्मान

भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2012 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी भी की। टीवी शो 'धर्म और हम' में बतौर प्रेजेंटर उनकी सहज शैली को दर्शकों ने काफी पसंद किया।

तीन शादियां, लेकिन नहीं मिली वैवाहिक स्थिरता

अनूप जलोटा की निजी जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं रही। उनकी पहली शादी सोनाली शेठ से हुई, जो उनकी संगीत की छात्रा थीं। दोनों ने साथ मिलकर 'अनूप एंड सोनाली जलोटा' के नाम से कई सफल कॉन्सर्ट किए, लेकिन कुछ वर्षों बाद दोनों अलग हो गए।

इसके बाद उन्होंने बीना भाटिया से दूसरी शादी की। यह एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और दोनों का तलाक हो गया। बाद में अनूप जलोटा ने मेधा गुजराल से विवाह किया, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की भतीजी और फिल्म निर्माता शेखर कपूर की पूर्व पत्नी थीं। दोनों के बेटे आर्यमन का जन्म 1996 में हुआ। साल 2014 में लीवर फेल होने के कारण मेधा गुजराल का निधन हो गया, जिसने अनूप जलोटा को गहरा झटका दिया।

जसलीन मथारू के साथ रिश्ते की खबरों ने मचाई थी सनसनी

साल 2018 में 'बिग बॉस 12' में अनूप जलोटा ने अपनी शिष्या जसलीन मथारू के साथ एंट्री लेकर सभी को चौंका दिया। शो के दौरान दोनों ने खुद को रिलेशनशिप में बताया। लगभग 37 साल की उम्र के अंतर ने इस खबर को और ज्यादा वायरल बना दिया। हालांकि, शो खत्म होने के बाद अनूप जलोटा ने स्पष्ट किया कि जसलीन उनकी केवल शिष्या हैं। उन्होंने कहा था कि शो के फॉर्मेट और मनोरंजन के लिए रिश्ते की बात सामने आई थी। इसके बाद यह विवाद धीरे-धीरे शांत हो गया।

आज भी बरकरार है भजन सम्राट का जादू

अनूप जलोटा आज भी संगीत कार्यक्रमों, आध्यात्मिक आयोजनों और लाइव कॉन्सर्ट के जरिए अपने प्रशंसकों से जुड़े हुए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उनके भजन लाखों बार सुने जाते हैं। नई पीढ़ी भी उनके सदाबहार भजनों को पसंद करती है, जो उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है।