कौन बनेगा करोड़पति 18 को मिला पहला करोड़पति, 24 रुपये लेकर मुंबई आए भूषण ठाकरे ने जीते 1 करोड़

अमिताभ बच्चन के पॉपुलर क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 18वें सीजन को आखिरकार अपना पहला करोड़पति मिल गया है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के रहने वाले 28 वर्षीय भूषण ठाकरे ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 1 करोड़ रुपये की धनराशि अपने नाम कर ली है।

सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन द्वारा जारी किए गए शो के नए प्रोमो में इस ऐतिहासिक पल की झलक देखने को मिली है, जहां 1 करोड़ का पड़ाव पार करने के बाद खुद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हॉट सीट से उठकर भूषण को गले लगाते नजर आ रहे हैं। अब भूषण के सामने सीजन का सबसे बड़ा और आखिरी पड़ाव यानी 7 करोड़ रुपये का जैकपॉट सवाल है।

भूषण ठाकरे की यह जीत महज एक क्विज शो की कामयाबी नहीं, बल्कि अटूट संकल्प और कठिन संघर्ष की मिसाल है। शो के दौरान भूषण ने अपनी जिंदगी के उन दिनों को याद किया, जब वे आंखों में बेहतर भविष्य के सपने संजोए और जेब में महज 24 रुपये लेकर मुंबई आए थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने ज्ञान के दम पर आज देश के सबसे बड़े मंच पर इतिहास रच दिया है।

डेढ़ साल से घर नहीं गए भूषण

हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन से बात करते हुए भूषण काफी भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि वे पिछले डेढ़ साल से अपने घर जलगांव नहीं गए हैं। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा, "सर, मैं 28 साल का हो चुका हूं और पिछले डेढ़ साल से घर नहीं गया हूं। मेरे माता-पिता ने बहुत मुश्किलों से मुझे पाला है। मेरे पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और मेरी मां की तबीयत अक्सर खराब रहती है, उनके कई ऑपरेशन भी हो चुके हैं। इतनी तंगी के बावजूद पिताजी ने मां का इलाज भी कराया और मेरी पूरी पढ़ाई का खर्च भी उठाया।"

भूषण ने आगे बताया कि उन्हें हमेशा इस बात की कसक रहती थी कि वे अपने माता-पिता को वह खुशियां और आराम नहीं दे पा रहे हैं, जिसके वे हकदार हैं। इसी वजह से उन्होंने खुद से एक वादा किया था और माता-पिता से कहा था कि वे घर तभी लौटेंगे, जब जीवन में कुछ सार्थक और बड़ा हासिल कर लेंगे।

क्या 7 करोड़ के सवाल का सही जवाब दे पाएंगे भूषण?

पिता के उसी त्याग और विश्वास का नतीजा है कि आज भूषण ठाकरे केबीसी 18 के पहले करोड़पति बन चुके हैं। 1 करोड़ रुपये जीतने के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वे 7 करोड़ रुपये के सवाल का सही जवाब देकर शो का सबसे बड़ा जैकपॉट जीत पाएंगे या खेल को क्विट करने का फैसला लेंगे।