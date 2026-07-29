जेल, विवाद और फिर धमाकेदार वापसी, संजय दत्त की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त 67 साल के हो गए हैं। 29 जुलाई 1959 को मुंबई में जन्में संजय दत्त को अभिनय की कला विरासत में मिली। उनके पिता सुनील दत्त अभिनेता और मां नरगिस जानी-मानी फिल्म अभिनेत्री थीं। घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण संजय दत्त अक्सर अपनी माता-पिता के साथ शूटिंग देखने जाया करते थे। इस वजह से उनका भी रूझान फिल्मों की ओर हो गया और वह भी अभिनेता बनने के ख्वाब देखने लगे।

संजय दत्त ने बतौर बाल कलाकार अपने सिने करियर की शुरूआत अपने पिता के बैनर तले बनी फिल्म 'रेशमा और शेरा' से की। बतौर अभिनेता उन्होंने अपने करियर की शुरूआत साल 1981 में रिलीज फिल्म 'रॉकी' से की। दमदार निर्देशन पटकथा और गीत-संगीत के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। साल 1982 मे संजय दत्त को निर्माता-निर्देशक सुभाष घई की फिल्म 'विधाता' में काम करने का अवसर मिला।

यूं तो पूरी फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार, संजीव कुमार और शम्मी कपूर जैसे नामचीन अभिनेताओं के इर्द गिर्द घूमती थी लेकिन संजय दत्त ने फिल्म में अपनी छोटी सी भूमिका में दर्शकों का दिल जीत लिया। साल 1982 से 1986 तक का वक्त संजय दत्त के सिने करियर के लिये बुरा साबित हुआ। इस दौरान उनकी जानी आइ लव यू, मै आवारा हूं, बेकरार, मेरा फैसला, जमीन आसमान, दो दिलो की दास्तान, मेरा हक और जीवा जैसी कई फिल्में बॉक्स आफिस पर असफल हो गई।

संजय दत्त की किस्मत का सितारा साल 1986 में रिलीज फिल्म 'नाम' से चमका। यूं तो यह फिल्म राजेन्द्र कुमार ने अपने पुत्र कुमार गौरव को फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा स्थापित करने के लिए बनाई थी। लेकिन फिल्म में संजय दत्त की भूमिका को दर्शकों द्वारा ज्यादा पसंद किया गया। फिल्म की सफलता के साथ ही संजय दत्त एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खोई हुई पहचान बनाने में कामयाब हो गए। फिल्म नाम की सफलता के बाद संजय दत्त की छवि एंग्री यंग मैन स्टार के रूप में बन गई।

इस फिल्म के बाद निर्माता-निर्देशकों ने अधिकतर फिल्मों में संजय दत्त की इसी छवि को भुनाया। इन फिल्मों में जीते है शान से, खतरो के खिलाड़ी, ताकतवर, हथियार, इलाका, जहरीले, क्रोध और खतरनाक जैसी फिल्में शामिल है। साल 1991 में रिलीज फिल्म 'सड़क' संजय दत्त के सिने करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। महेश भटृ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संजय दत्त के अभिनय में एक्शन के साथ ही रोमांस का अनूठा संगम देखने को मिला।

साल 1991 में ही रिलीज फिल्म 'साजन' भी संजय दत्त के सिने करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। लारेंस डिसूजा के निर्देशन में बनी संगीतमय फिल्म 'साजन' में संजय दत्त के अभिनय का नया रूप देखने को मिला। इस फिल्म में निर्देशक ने उनकी मारधाड़ वाली छवि को छोड़ उन्हें एक नए अंदाज में पेश किया। फिल्म में अपने दमदार अभिनय के कारण वह अपने सिने करियर में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित हुए।





साल 1993 में रिलीज फिल्म 'खलनायक' संजय दत्त के सिने करियर की सुपरहिट फिल्मों में शुमार की जाती है। फिल्म में संजय दत्त का यह किरदार पूरी तरह ग्रे शेड्स लिए हुए था बावजूद इसके वह दर्शको की सहानुभूति पाने में कामयाब हुए और अपने दमदार अभिनय से फिल्म को सुपरहिट बना दिया।

साल 1993 संजय दत्त के व्यक्तिगत जीवन में काला वर्ष साबित हुआ। मुंबई बम विस्फोट में नाम आने की वजह से उन्हें जेल तक जाना पड़ा। वर्ष 1993 से 1999 तक संजय दत्त की कुछ फिल्में रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नही दिखा सकी। साल 1999 में रिलीज फिल्म 'वास्तव' संजय दत्त के सिने करियर की महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए संजय दत्त अपने सिने करियर में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए।

साल 1999 में संजय दत्त के सिने करियर की एक और सुपरहिट फिल्म 'हसीना मान जाएगी' रिलीज हुई। डेविड धवन निर्देशित इस फिल्म में संजय दत्त के अभिनय का नया रंग देखने को मिला। इस फिल्म से पहले उनके बारे में यह धारणा थी कि वह केवल संजीदा या मारधाड़ वाली भूमिकाएं निभाने में ही सक्षम है लेकिन इस फिल्म में उन्होंने गोविंदा के साथ जोड़ी जमाकर अपने जबरदस्त हास्य अभिनय से दर्शको को मंत्रमुग्ध कर दिया।

साल 2003 में रिलीज फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' संजय दत्त के सिने करियर की सर्वाधिक सुपरहिट फिल्मों में शुमार की जाती है। फिल्म में संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी ने जबरदस्त धमाल मचाकर सिने प्रेमियों को रोमांचित कर दिया। फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए संजय दत्त सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। साल 2006 में फिल्म की सफलता को देखते हुए इसका सीक्वल 'लगे रहो मुन्ना भाई' बनाया गया जिसे बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली।

संजय दत्त के सिने करियर में उनकी जोड़ी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ काफी पसंद की गई। संजय दत्त ने कई फिल्मों में अपने पार्श्वगायन से भी श्रोताओं को दीवाना बनाया है। संजय ने तीन शादियां की है। संजय दत्त ने रिया पिल्लई, रिचा शर्मा और मान्यता दत्त के साथ शादी की। संजय दत्त ने अपने सिने करियर में अबतक लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया है। संजय दत्त बॉलीवुड के साथ ही दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अपने अभिनय का जौहर दिखा रहे हैं।