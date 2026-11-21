श्रद्धा कपूर की 'ईथा' से 'मातृभूमि' के टकराव पर सलमान खान ने मांगी माफी, बोले- मुझे पता होता तो कभी एक साथ फिल्म न लाता

बॉलीवुड में फिल्मों की रिलीज डेट का आपस में टकराना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब आमने-सामने सुपरस्टार सलमान खान और श्रद्धा कपूर हों, तो दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। आगामी 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्में—सलमान खान की वॉर ड्रामा 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' और श्रद्धा कपूर की 'ईथा' एक साथ दस्तक देने जा रही हैं।

हालांकि, इस बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश को लेकर अब खुद सलमान खान ने चुप्पी तोड़ी है और खुलासा किया है कि यह टकराव पूरी तरह से अनजाने में हुआ है।

सलमान ने श्रद्धा को फोन कर मांगी माफी

हाल ही में एबीपी द्वारा आयोजित एक समिट में शिरकत करते हुए सलमान खान ने इस क्लैश पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि जब उनकी टीम ने 4 दिसंबर की तारीख का ऐलान किया था, तब उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' भी उसी दिन रिलीज हो रही है।

सलमान ने कहा, जब हमने 4 दिसंबर की घोषणा की, तो मुझे नहीं पता था कि श्रद्धा भी इसी तारीख को आ रही हैं। मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। अगर मुझे पहले पता होता, तो मैं कभी भी श्रद्धा की फिल्म के साथ अपनी फिल्म रिलीज नहीं करता। मैंने उन्हें खुद फोन किया और बात की। मैंने उन्हें बचपन से बड़े होते देखा है, इसलिए मैंने उनसे सीधे कहा कि मुझे सच में बहुत अफसोस है, मुझे इस बारे में पता नहीं था।

श्रद्धा कपूर ने दिया दिल जीत लेने वाला जवाब

सलमान खान के इस फोन कॉल पर श्रद्धा कपूर ने भी बेहद शालीनता और सम्मान के साथ प्रतिक्रिया दी। सलमान के मुताबिक, श्रद्धा ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, "नहीं-नहीं सर, बॉक्स ऑफिस पर हमारी दोनों फिल्मों के आने के लिए पर्याप्त जगह है।" श्रद्धा के इस सकारात्मक रवैये से सलमान बेहद खुश हुए और उन्होंने जवाब दिया, "बहुत अच्छा, मैं खुश हूं।"

फैंस से की 'ईथा' देखने की अपील

बॉक्स ऑफिस पर प्रतिस्पर्धा के बावजूद सलमान खान ने बड़ा दिल दिखाते हुए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर श्रद्धा कपूर की फिल्म का जमकर समर्थन किया। उन्होंने दर्शकों से अपील करते हुए कहा कि हर किसी को जाकर 'ईथा' देखनी चाहिए। इससे पहले सलमान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी 'ईथा' का पोस्टर साझा करते हुए पूरी टीम को शुभकामनाएं दी थीं। वहीं, 'मातृभूमि' की मुख्य अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह ने भी श्रद्धा के काम की सराहना की है।

VFX के कारण बार-बार बदली 'मातृभूमि' की रिलीज डेट

समिट के दौरान सलमान खान ने यह भी स्पष्ट किया कि आखिर उनकी फिल्म की रिलीज डेट बार-बार क्यों बदली गई। पहले 'मातृभूमि' को 20 नवंबर और फिर 27 नवंबर को रिलीज करने पर विचार किया जा रहा था। लेकिन एक स्क्रीनिंग के दौरान सलमान को फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स में कुछ कमियां नजर आईं। टीम को VFX सुधारने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए था, साथ ही निर्माता नवंबर और दिसंबर के अन्य बड़े क्लैश से भी बचना चाहते थे, जिसके चलते आखिरकार 4 दिसंबर की तारीख तय की गई।

दोनों ही फिल्में अलग-अलग जॉनर की हैं—एक तरफ देशभक्ति और एक्शन से भरपूर वॉर ड्रामा है, तो दूसरी तरफ लोक कला और संघर्ष की प्रेरणादायक कहानी। ऐसे में 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में दर्शकों के लिए मनोरंजन का डबल डोज देखने को मिलेगा।