500 करोड़ की नेटवर्थ की खबरों पर भड़के अनुपम खेर, बोले- मेरे पास इसका 10 प्रतिशत भी नहीं

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर अपने बेबाक अंदाज और जीवन के प्रति अलग दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। जहाँ एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री के सितारे करोड़ों के आलिशान बंगले और प्रॉपर्टी खरीदने की होड़ में रहते हैं, वहीं अनुपम खेर पिछले एक दशक से मुंबई में किराए के अपार्टमेंट में रह रहे हैं।

हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने न केवल प्रॉपर्टी न खरीदने के पीछे की अपनी फिलॉसफी साझा की, बल्कि इंटरनेट पर उनकी नेट वर्थ को लेकर चल रही 400-500 करोड़ रुपये की खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया।

यूट्यूब शो 'द अनफिल्टर्ड आवर' में बातचीत के दौरान अनुपम खेर ने इंटरनेट पर अपनी संपत्ति को लेकर फैले झूठे आंकड़ों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गूगल पर उनकी नेट वर्थ 400 से 500 करोड़ रुपये बताई जाती है, जिसे पढ़कर कई बार उनका मन इन वेबसाइटों पर केस करने का करता है। उन्होंने कहा, "मेरे पास इस रकम का 10 प्रतिशत भी नहीं है। मेरे दोस्त जब इंटरनेट पर ये खबरें पढ़ते हैं, तो मजाक में मुझसे पैसे उधार मांगने लगते हैं।"

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे अपनी सुख-सुविधाओं से कोई समझौता नहीं करते। उन्हें बेहतरीन होटलों में रुकना, आरामदायक यात्रा करना और अच्छे रेस्तरां में खाना पसंद है, लेकिन वे बेवजह की संपत्ति जोड़ने के पक्ष में नहीं हैं।

क्यों बेच दिया था आलिया भट्ट को अपना घर?

सालों पहले अनुपम खेर ने मुंबई स्थित अपना घर अभिनेत्री आलिया भट्ट को बेच दिया था। इस फैसले के पीछे की कहानी बताते हुए उन्होंने कहा कि जब किरण खेर सांसद बनीं और चंडीगढ़ शिफ्ट हुईं, तब वे अपने लिए नए घर की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि घर खरीदने के बजाय किराए पर रहना ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा, "जिस दिन मैंने किराए के घर में रहने का फैसला किया, उसी दिन खुद को आजाद कर लिया। प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के साथ कई तरह के तनाव आते हैं। आज मैं और मेरा भाई दोनों किराए के घरों में रहते हैं और बेहद खुश हैं।"

मां के लिए शिमला में खरीदा 8 बेडरूम का घर

खुद किराए के मकान में रहने वाले अनुपम खेर ने अपनी मां दुलारी खेर के लिए शिमला में एक बड़ा घर जरूर खरीदा है। 'द पावरफुल ह्यूमन्स ऑफिशियल' के साथ बातचीत में उन्होंने इसका किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी मां ने अपने जीवन के 60 साल किराए के घरों में बिताए थे और उनकी इच्छा थी कि शिमला में उनका अपना एक छोटा सा घर हो। मां ने एक बेडरूम वाले घर की इच्छा जताई थी, लेकिन अनुपम खेर ने उनके सम्मान और खुशी के लिए आठ बेडरूम और एक हॉल वाला बड़ा घर खरीद दिया।

संपत्ति विवाद से बचने की दी सीख

अनुपम खेर का मानना है कि अचल संपत्ति अक्सर रिश्तों में दरार की वजह बनती है। उन्होंने समाज में बुजुर्गों के साथ हो रहे व्यवहार पर चिंता जताते हुए कहा कि कई बार बेटे अपने माता-पिता को घर से निकाल देते हैं या वसीयत पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाते हैं। खेर के अनुसार, "किसी व्यक्ति के जाने के बाद प्रॉपर्टी को लेकर सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, जबकि पैसों का बंटवारा आसान और विवाद-रहित होता है। मेरा मानना है कि जीवन में आप जितने हल्के रहेंगे, उतनी ही ऊंची उड़ान भर सकेंगे।"