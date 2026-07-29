चॉकलेट ब्राउन को-ऑर्ड सेट में पूजा हेगड़े का ग्लैमरस अवतार, किलर लुक पर फिदा हुए फैंस

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपने बेहतरीन फैशन सेंस और ग्रेसफुल अंदाज के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने नए फोटोशूट की कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उनका बोल्ड और क्लासी अवतार साफ नजर आ रहा है।

इन तस्वीरों में पूजा की खूबसूरती और स्टाइल स्टेटमेंट को देखकर उनके प्रशंसक मंत्रमुग्ध हो गए हैं। तस्वीरों में पूजा ने रिच चॉकलेट ब्राउन शेड का मोनोक्रोमैटिक को-ऑर्ड सेट पहना है, जिसका सैटिन फिनिश फैब्रिक लुक में शाइन जोड़ रहा है।

पूजा ने स्ट्रैपलेस, एसिमेट्रिक ओवरलैप कट वाला ट्यूब/बर्स्टियर टॉप कैरी किया है, जो फ्रंट-स्लिट कटआउट के साथ एक बोल्ड और ट्रेंडी अपील देता है। इसके साथ उन्होंने मैचिंग वाइड-लेग और लूज-फिटेड फ्लेयर्ड पैंट्स पेयर की हैं, जो उन्हें एक बॉस-लेडी लुक देती हैं।

लुक को पूरा करने के लिए पूजा ने डार्क ब्राउन कलर की हील्स पहनी हैं, जो उनके टॉल बॉडी पोस्चर को पूरी तरह सूट कर रही हैं।

पूजा ने गले में एक खूबसूरत लेयर्ड गोल्ड एंटीक चोकर-स्टाइल नेकलेस और पेंडेंट पहना है। हाथों में स्टेटमेंट गोल्ड बैंगल्स और ब्रेसलेट्स उनके लुक में विंटेज चार्म जोड़ रहे हैं। हेयर स्टाइल: बालों को उन्होंने सॉफ्ट कर्ल्स/वेव्स के साथ साइड-पार्टेड ओपन स्टाइल में रखा है, जो हवा में लहराते हुए काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं।

न्यूड पिंकिश लिपस्टिक, सॉफ्ट ब्लश और मिनिमल आई मेकअप के साथ पूजा का ग्लोइंग स्किन टोन निखर कर आ रहा है। कैमरे की ओर उनके न्यूट्रल, एटीट्यूड-भरे और किलर एक्सप्रेशन्स हर तस्वीर में कमाल लग रहे हैं।

तस्वीरों में पूजा हेगड़े कभी दीवार से टिककर कैजुअल पोज देती नजर आ रही हैं, तो कभी फ्रंट कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए अपनी कातिलाना अदाएं बिखेर रही हैं।