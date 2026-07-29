रामायणम् ने रचा इतिहास! टी-सीरीज ने 75 करोड़ में खरीदे म्यूजिक राइट्स, एआर रहमान-हांस जिमर की जोड़ी बनेगी सबसे बड़ा आकर्षण

निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा की महात्वाकांक्षी फिल्म 'रामायणम्' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। फिल्म के म्यूजिक राइट्स को लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज दिग्गजों के बीच जबरदस्त होड़ देखने को मिली, जिसमें अंततः T-Series ने सबसे बाजी मार ली है।

सोनी म्यूजिक को पछाड़कर T-Series ने मारी बाजी

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार 'रामायणम्' के ऑडियो राइट्स हासिल करने के लिए म्यूजिक दिग्गजों के बीच एक भयंकर 'बिडिंग वॉर' छिड़ी थी। इस रेस में सोनी म्यूजिक ने 70 करोड़ रुपये का भारी-भरकम ऑफर पेश किया था। हालांकि, टी-सीरीज के प्रमुख भूषण कुमार और उनकी टीम ने इस प्रोजेक्ट पर अटूट भरोसा दिखाते हुए 75 करोड़ रुपये का एडवांस ऑफर दिया और म्यूजिक राइट्स की यह ऐतिहासिक डील अपने नाम कर ली।

हालांकि मेकर्स की तरफ से आधिकारिक मुहर लगना बाकी है, लेकिन व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों भागों के लिए यह भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी और भव्य म्यूजिक डील्स में से एक है।

इससे पहले हिंदी सिनेमा में सबसे महंगी म्यूजिक डील 'धुरंधर: द रिवेंज' के नाम दर्ज थी, जिसके राइट्स T-Series ने 54 करोड़ रुपये में खरीदे थे। अब 'रामायणम्' ने इस आंकड़े को भी काफी पीछे छोड़ दिया है।

इस म्यूजिक डील की भारी कीमत के पीछे सबसे बड़ी वजह फिल्म की संगीत टीम है। इतिहास में पहली बार दो ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान और हांस जिमर एक साथ भारतीय फीचर फिल्म के लिए मंच साझा कर रहे हैं। इन दोनों महादिग्गजों की संगीतमय जुगलबंदी से यह तय माना जा रहा है कि फिल्म का साउंडट्रैक भारतीय सिनेमा का सबसे भव्य और भावनात्मक अनुभव होने वाला है।

सोनी पिक्चर्स के साथ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का मास्टरस्ट्रोक

नमित मल्होत्रा केवल भारत तक सीमित नहीं रहना चाहते; उनका विजन भगवान श्री राम की गाथा को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना है। इसी कड़ी में उन्होंने हॉलीवुड की दिग्गज कंपनी सोनी पिक्चर्स के साथ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन साझेदारी की है। सोनी पिक्चर्स इस फिल्म को विश्वभर के हर कोने में बड़े पैमाने पर स्क्रीन्स उपलब्ध कराएगा।

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित यह भव्य फिल्म दो भागों में रिलीज होगी। फिल्म का पहला भाग इसी साल नवंबर में सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश लंकापति रावण की भूमिका नजर आएंगे।