  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sunny deol batwara 1947 cbfc a certificate without cuts partition day release
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 27 July 2026 (17:38 IST)

बिना किसी कट के सेंसर बोर्ड से पास हुई सनी देओल की 'बंटवारा 1947', फिल्म को मिला यह सर्टिफिकेट

Batwara 1947
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (17:41 IST)
google-news
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी 'बंटवारा 1947' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने इस फिल्म को बिना किसी कट के पास कर दिया है और इसे 'A' (Adults Only) सर्टिफिकेट दिया है।
 
इस खुशखबरी को खुद अभिनेता सनी देओल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी शेयर करते हुए फैंस के साथ साझा किया। सेंसर बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद सनी देओल ने सोशल मीडिया पर खुशी जताते हुए एक खास नोट लिखा। 
 
उन्होंने लिखा, "हम बेहद खुश हैं कि 'बंटवारा 1947' को CBFC द्वारा बिना किसी एक भी कट के पास कर दिया गया है और 'A' सर्टिफिकेट दिया गया है। यह फिल्म इंसानियत और प्यार की कहानी है। इस विभाजन दिवस (Partition Day), 14 अगस्त को इसे सिनेमाघरों में जरूर देखें।"
सेंसर बोर्ड से बिना किसी कट के हरी झंडी मिलना फिल्म की प्रामाणिकता और इसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। विभाजन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बनी फिल्म का बिना किसी कट के पास होना मेकर्स के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है।
 
क्या है फिल्म की कहानी? 
'बंटवारा 1947' प्रसिद्ध नाटककार असगर वजाहत के बहुचर्चित और मशहूर नाटक "जिस लाहौर नई देख्या, ओ जम्या ही नई" पर आधारित है। फिल्म की कहानी भारत-पाकिस्तान विभाजन के दर्दनाक दौर के इर्द-गिर्द घूमती है। कहानी एक मुस्लिम शरणार्थी परिवार की है, जो विभाजन के बाद भारत छोड़ पाकिस्तान के लाहौर पहुंचता है और एक छोड़े हुए हिंदू घर पर कब्जा कर लेता है।
 
कहानी में नया मोड़ तब आता है जब उस घर में पहले से रह रही एक बुजुर्ग हिंदू महिला अपना घर छोड़ने से साफ इनकार कर देती है। यह फिल्म सिर्फ विभाजन के दर्द को नहीं दिखाती, बल्कि दो अलग-अलग परिवारों के बीच पनपते इंसानी रिश्ते, प्यार और उम्मीद की रोशनी को भी पर्दे पर उकेरती है।
90 के दशक में 'घायल', 'दामिनी' और 'घातक' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली सनी देओल और निर्देशक राजकुमार संतोषी की सुपरहिट जोड़ी सालों बाद इस फिल्म के जरिए फिर साथ आई है। इस फिल्म के जरिए पहली बार सनी देओल, राजकुमार संतोषी और आमिर खान एक साथ काम कर रहे हैं। आमिर खान इस फिल्म के निर्माता हैं। 
 
फिल्म में सनी देओल के अलावा प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर अहम भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि इसके दिल को छू लेने वाले बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं। यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY Movie Preview: जानिए कहानी, स्टारकास्ट, बजट और रिलीज से जुड़ी हर बड़ी बात

सलमान खान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 'काला हिरण' फिल्म का टीजर हटाने का आदेश

सलमान खान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 'काला हिरण' फिल्म का टीजर हटाने का आदेशबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को दिल्ली हाईकोर्ट से कानूनी मोर्चे पर बहुत बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्रोड्यूसर अमित जानी की अपकमिंग फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लीगेसी' के विवादित टीजर, पोस्टरों और इससे जुड़े तमाम ऑनलाइन लिंक्स को 24 घंटे के भीतर इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाने का कड़ा निर्देश दिया है।

'ये फितूर तेरा' में सौम्या का किरदार निभाना क्यों था चुनौतीपूर्ण? देबचंद्रिमा ने किया खुलासा

'ये फितूर तेरा' में सौम्या का किरदार निभाना क्यों था चुनौतीपूर्ण? देबचंद्रिमा ने किया खुलासास्टार प्लस के आगामी शो 'ये फितूर तेरा' को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। यह शो एक भावनात्मक कमिंग-ऑफ-एज लव स्टोरी है, जिसमें प्यार, रिश्तों, आत्म-खोज और जिंदगी के नए पड़ाव की कहानी देखने को मिलेगी। शो में मुख्य भूमिका निभा रहीं अभिनेत्री देबचंद्रिमा ने हाल ही में अपने किरदार, शो की कहानी और निजी अनुभवों पर खुलकर बातचीत की।

मां के साथ तस्वीर शेयर कर भावुक हुए सनी देओल, फिल्म 'बंटवारा 1947' को दुनिया की हर मां को किया समर्पित

मां के साथ तस्वीर शेयर कर भावुक हुए सनी देओल, फिल्म 'बंटवारा 1947' को दुनिया की हर मां को किया समर्पितआमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म 'बंटवारा 1947' इस वक्त इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में से एक है। फिल्म के ऐलान के बाद से ही इसे लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में नजर आएंगे।

'सैक्रेड गेम्स' की कुकू से 'संकल्प' की डीसीपी तक, कुब्रा सैत के यादगार किरदार

'सैक्रेड गेम्स' की कुकू से 'संकल्प' की डीसीपी तक, कुब्रा सैत के यादगार किरदारओटीटी की दमदार कलाकार कुब्रा सैत ने हमेशा ऐसे किरदार चुने हैं जो गहराई, प्रभाव और यादगार अभिनय की मिसाल बन गए। 'सैक्रेड गेम्स' की कुकू से लेकर 'संकल्प' की डीसीपी परवीन शेख तक, कुब्रा ने हर भूमिका में अपनी अलग पहचान बनाई है।

बर्थडे स्पेशल: डिंपी से एली तक, कृति सेनन ने हर किरदार को बनाया करियर का यादगार पड़ाव

बर्थडे स्पेशल: डिंपी से एली तक, कृति सेनन ने हर किरदार को बनाया करियर का यादगार पड़ावबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपना जन्मदिन ऐसे समय मना रही हैं, जब उनका करियर अपने सबसे शानदार दौर में है। अलग-अलग तरह की फिल्मों में लगातार सफलता, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और बिजनेसवुमन के तौर पर उनकी बढ़ती पहचान और भारतीय सिनेमा में लगातार मजबूत होती उनकी मौजूदगी ने इस जन्मदिन को उनके अब तक के सबसे खास जन्मदिनों में शामिल कर दिया है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।