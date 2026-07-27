बिना किसी कट के सेंसर बोर्ड से पास हुई सनी देओल की 'बंटवारा 1947', फिल्म को मिला यह सर्टिफिकेट

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी 'बंटवारा 1947' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने इस फिल्म को बिना किसी कट के पास कर दिया है और इसे 'A' (Adults Only) सर्टिफिकेट दिया है।

इस खुशखबरी को खुद अभिनेता सनी देओल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी शेयर करते हुए फैंस के साथ साझा किया। सेंसर बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद सनी देओल ने सोशल मीडिया पर खुशी जताते हुए एक खास नोट लिखा।



उन्होंने लिखा, "हम बेहद खुश हैं कि 'बंटवारा 1947' को CBFC द्वारा बिना किसी एक भी कट के पास कर दिया गया है और 'A' सर्टिफिकेट दिया गया है। यह फिल्म इंसानियत और प्यार की कहानी है। इस विभाजन दिवस (Partition Day), 14 अगस्त को इसे सिनेमाघरों में जरूर देखें।"

सेंसर बोर्ड से बिना किसी कट के हरी झंडी मिलना फिल्म की प्रामाणिकता और इसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। विभाजन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बनी फिल्म का बिना किसी कट के पास होना मेकर्स के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है।

क्या है फिल्म की कहानी?

'बंटवारा 1947' प्रसिद्ध नाटककार असगर वजाहत के बहुचर्चित और मशहूर नाटक "जिस लाहौर नई देख्या, ओ जम्या ही नई" पर आधारित है। फिल्म की कहानी भारत-पाकिस्तान विभाजन के दर्दनाक दौर के इर्द-गिर्द घूमती है। कहानी एक मुस्लिम शरणार्थी परिवार की है, जो विभाजन के बाद भारत छोड़ पाकिस्तान के लाहौर पहुंचता है और एक छोड़े हुए हिंदू घर पर कब्जा कर लेता है।

कहानी में नया मोड़ तब आता है जब उस घर में पहले से रह रही एक बुजुर्ग हिंदू महिला अपना घर छोड़ने से साफ इनकार कर देती है। यह फिल्म सिर्फ विभाजन के दर्द को नहीं दिखाती, बल्कि दो अलग-अलग परिवारों के बीच पनपते इंसानी रिश्ते, प्यार और उम्मीद की रोशनी को भी पर्दे पर उकेरती है।

90 के दशक में 'घायल', 'दामिनी' और 'घातक' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली सनी देओल और निर्देशक राजकुमार संतोषी की सुपरहिट जोड़ी सालों बाद इस फिल्म के जरिए फिर साथ आई है। इस फिल्म के जरिए पहली बार सनी देओल, राजकुमार संतोषी और आमिर खान एक साथ काम कर रहे हैं। आमिर खान इस फिल्म के निर्माता हैं।

फिल्म में सनी देओल के अलावा प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर अहम भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि इसके दिल को छू लेने वाले बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं। यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।