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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (15:09 IST)

'हीरोज' फेम एक्ट्रेस हेडन पैनेटियर का निधन, 37वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले ली अंतिम सांस

Hayden Panettiere death
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (15:10 IST)
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हॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री हेडन पैनेटियर का 36 साल की उम्र में निधन हो गया है। टेलीविजन धारावाहिक 'हीरोज' में अपनी शानदार अदाकारी से दुनिया भर में पहचान बनाने वाली हेडन के निधन की पुष्टि उनके प्रतिनिधि और परिवार ने मीडिया को दिए एक आधिकारिक बयान में की। 
 
हेडन पैनेटियर ने अपने 37वें जन्मदिन से महज कुछ ही दिन पहले अंतिम सांस ली। हेडन के पिता, स्किप पैनेटियर ने बेहद दुख व्यक्त करते हुए कहा, गहरे दुख के साथ हमें अपनी प्यारी हेडन के दुखद निधन की जानकारी देनी पड़ रही है। वह एक अद्भुत और ऊर्जा से भरपूर व्यक्तित्व थीं, जिन्होंने अपनों और पर्दे पर उन्हें देखने वाले लाखों प्रशंसकों को असीम प्रेम और खुशियां दीं। परिवार ने इस कठिन समय में गोपनीयता बनाए रखने की अपील की है।  
बचपन से ही अभिनय जगत में बनाई पहचान
हेडन पैनेटियर ने बचपन से ही अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था। विज्ञापन और धारावाहिकों से शुरुआत करने के बाद, उन्होंने डिज्नी की फिल्म 'रिमेंबर द टाइटन्स' और 'आइस प्रिंसेस' जैसी फिल्मों से छोटी उम्र में ही अपनी खास पहचान बना ली थी।  
 
हालांकि, उनके करियर का सबसे बड़ा मुकाम 2006 में आया, जब उन्होंने एनबीसी के हिट साइंस-फिक्शन शो 'हीरोज' में क्लेयर बेनेट का किरदार निभाया। इस शो का प्रसिद्ध संवाद "सेव द चीयरलीडर, सेव द वर्ल्ड" घर-घर में लोकप्रिय हो गया था। इसके बाद उन्होंने म्यूजिकल ड्रामा सीरीज 'नैशविले' में जूलियट बार्न्स का दमदार किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब नामांकन भी मिला।  
 
हेडन पैनेटियर का जीवन केवल चमक-धमक तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी की चुनौतियों और मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों को भी कभी नहीं छिपाया। साल 2014 में पूर्व हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन व्लादिमीर क्लिट्स्को के साथ उनकी एक बेटी, काया क्लिचको हुई। बेटी के जन्म के बाद हेडन गंभीर पोस्टपार्टम डिप्रेशन और नशे की लत से जूझ रही थीं।  
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