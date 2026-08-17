ब्लैक ड्रेस में रकुल प्रीत सिंह का ग्लैमरस अवतार, कातिलाना अदाओं ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

रकुल प्रीत सिंह एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज से सोशल मीडिया पर छाने के लिए तैयार हैं। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर ब्लैक आउटफिट में अपनी कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका अंदाज बेहद स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस नजर आ रहा है।

तस्वीरों में रकुल का फैशन सेंस, चेहरे के एक्सप्रेशन और शानदार पोजिंग साफ तौर पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ब्लैक आउटफिट में उनका यह अवतार मॉडर्न ग्लैमर और एलिगेंस का खूबसूरत मेल दिखाई देता है।

रकुल ने एक शानदार ब्लैक सीक्विन्ड ड्रेस चुनी है। आउटफिट की सबसे खास बात इसका हॉल्टर नेक डिजाइन और अपर बॉडी पर नजर आने वाली sheer embellished detailing है। फिटेड सिल्हूट उनके पूरे लुक को एक स्लीक और ग्लैमरस फिनिश देता है।

रकुल की तस्वीरों में सिर्फ ड्रेस ही नहीं, बल्कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी खास आकर्षण पैदा करते हैं। कहीं वह कैमरे की तरफ सीधे देखते हुए आत्मविश्वास से भरी नजर आती हैं, तो कहीं उनका साइड प्रोफाइल तस्वीर में एक सॉफ्ट और एलिगेंट मूड पैदा करता है।

defined eyes, सॉफ्ट ग्लो और न्यूड टोन लिप्स ने उनके चेहरे को नेचुरल लेकिन कैमरा-फ्रेंडली फिनिश दी है। रकुल ने मेकअप को जरूरत से ज्यादा भारी रखने के बजाय आउटफिट और चेहरे की नैचुरल चमक को प्राथमिकता दी है।

हेयरस्टाइल की बात करें तो रकुल ने बालों को sleek तरीके से पीछे की ओर बांधकर neat bun बनाया है। यह हेयरस्टाइल उनके चेहरे के फीचर्स को खुलकर सामने लाता है और हॉल्टर नेकलाइन को भी उभरने का पूरा मौका देता है।

रकुल प्रीत सिंह पहले भी ब्लैक आउटफिट्स में अपने फैशन एक्सपेरिमेंट्स से सुर्खियां बटोर चुकी हैं। उनके पिछले लुक्स में भी sleek hair, statement jewellery, defined eyes और black silhouettes का कॉम्बिनेशन देखने को मिला है।