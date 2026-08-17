  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. clean up company trailer out amey wagh prime video crime comedy series release date cast
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (17:45 IST)

'क्लीन अप कंपनी' का ट्रेलर रिलीज, तीन दोस्तों ने खोली लाशें ठिकाने लगाने वाली कंपनी, फिर शुरू हुआ खूनी खेल

Clean Up Company Trailer
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (17:47 IST)
google-news
अगर किसी लाश को ठिकाने लगाना ही एक नया बिजनेस शुरू करने का मौका बन जाए तो क्या होगा? प्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली एमएक्स ओरिजिनल सीरीज 'क्लीन अप कंपनी' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। जियो स्टूडियोज की प्रस्तुति और जीसीम्स प्रोडक्शन की इस सीरीज का निर्देशन और लेखन रोहन घोष ने किया है, जबकि कोणारक मुखर्जी इसके सह-लेखक हैं। 
 
सीरीज में अमेय वाघ, विशाल जेठवा, अजितेश गुप्ता, जिशु सेनगुप्ता, सस्वता चटर्जी और रवि किशन अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। राजू, स्वपन और गोल्डी तीन दोस्त हैं, जिन्हें एक गैंगस्टर के लिए लाशें ठिकाने लगाने का काम मिलता है। जो काम उनके लिए एक अनपेक्षित मौके की तरह शुरू होता है, वही उन्हें धीरे-धीरे क्राइम की उस दुनिया में और गहराई तक खींच लेता है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 
ज्योति देशपांडे, कार्तिक निशानदार और अर्जुन सिंघ बरन द्वारा प्रोड्यूस की गई 'क्लीन अप कंपनी' 21 अगस्त 2026 से प्राइम वीडियो और नए नाम के साथ लॉन्च हुए एमएक्स प्लेयर बाय प्राइम वीडियो के एंड्रॉयड ऐप पर मुफ्त स्ट्रीम होगी।
 
कानून से बेखौफ सीमा वाले शहर सरीबगंज की कहानी पर आधारित यह सीरीज ऐसे शहर की झलक दिखाती है, जहां गैंग की दुश्मनी और राजनीतिक प्रभाव लोगों की जिंदगी तय करते हैं। ट्रेलर दर्शकों को उस दुनिया में और अंदर ले जाता है, जहां ये तीनों दोस्त खुद को फंसा हुआ पाते हैं। 
 
fffffffffffff
कहानी की शुरुआत तब होती है जब अब्बास उन्हें एक मर्डर के बाद लाश ठिकाने लगाने के काम में शामिल करता है। इसके बाद राजू, स्वपन और गोल्डी इसी मुश्किल को एक अनोखे बिजनेस मौके में बदलते हैं और अपनी खुद की क्लीन-अप कंपनी शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे-जैसे उनका बिजनेस बढ़ता है, वे सरीबगंज के ताकतवर गैंगस्टर्स के निशाने पर आ जाते हैं। 
 
इसी बीच एक जांबाज आईपीएस अधिकारी भी शहर के क्रिमिनल नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मौका और खतरे के बीच का फर्क धीरे-धीरे मिटने लगता है और ये तीनों मर्डर, धोखे और बदलते रिश्तों के जाल में फंसते चले जाते हैं। सरीबगंज छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने का उनका सपना हर कदम के साथ उनसे दूर होता जाता है।
 
सीरीज को लेकर प्राइम वीडियो इंडिया के AVOD कंटेंट के डायरेक्टर और हेड अमोघ दुसाद ने कहा, प्राइम वीडियो में हम हमेशा ऐसी कहानियां ढूंढते हैं, जिनकी शुरुआत ही दर्शकों को बांध ले और आगे कुछ ऐसा देखने को मिले, जिसकी उन्होंने उम्मीद न की हो। क्लीन अप कंपनी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। इसमें तीन दोस्तों की कहानी दिखाई गई है, जो अचानक क्राइम सीन साफ करने के काम में लग जाते हैं। 
उन्होंने कहा, कहानी सारिबगंज की उस दुनिया में पहुंचती है, जहां गैंग की लड़ाई, राजनीति और खुद को बचाए रखने की जद्दोजहद साथ-साथ चलती है। सीरीज की सबसे खास बात है कि इसमें क्राइम थ्रिलर के साथ दोस्ती और डार्क ह्यूमर भी देखने को मिलता है, जिसे शानदार कलाकारों ने और मजेदार बना दिया है। हम क्लीन अप कंपनी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए काफी उत्साहित हैं और उम्मीद है कि हमारी सर्विस पर उन्हें यह अलग तरह की कहानी पसंद आएगी।
 
क्लीन अप कंपनी में क्राइम, कॉमेडी और दोस्ती का मजेदार मेल देखने को मिलेगा। कहानी में एक गलत फैसला दूसरे गलत फैसले की वजह बनता है और फिर इस सब से बाहर निकलना, इसमें फंसने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 8 एपिसोड की यह सीरीज 21 अगस्त, 2026 से प्राइम वीडियो और MX प्लेयर के एंड्रॉयड ऐप पर एक्सक्लूसिव और मुफ्त स्ट्रीम होगी। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
अमिताभ बच्चन ने किराए पर दी करोड़ों की प्रॉपर्टी, हर महीने मिलेगा इतना किराया

'क्लीन अप कंपनी' का ट्रेलर रिलीज, तीन दोस्तों ने खोली लाशें ठिकाने लगाने वाली कंपनी, फिर शुरू हुआ खूनी खेल

'क्लीन अप कंपनी' का ट्रेलर रिलीज, तीन दोस्तों ने खोली लाशें ठिकाने लगाने वाली कंपनी, फिर शुरू हुआ खूनी खेलअगर किसी लाश को ठिकाने लगाना ही एक नया बिजनेस शुरू करने का मौका बन जाए तो क्या होगा? प्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली एमएक्स ओरिजिनल सीरीज 'क्लीन अप कंपनी' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। जियो स्टूडियोज की प्रस्तुति और जीसीम्स प्रोडक्शन की इस सीरीज का निर्देशन और लेखन रोहन घोष ने किया है, जबकि कोणारक मुखर्जी इसके सह-लेखक हैं।

अमिताभ बच्चन ने किराए पर दी करोड़ों की प्रॉपर्टी, हर महीने मिलेगा इतना किराया

अमिताभ बच्चन ने किराए पर दी करोड़ों की प्रॉपर्टी, हर महीने मिलेगा इतना किरायाबॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन केवल सिल्वर स्क्रीन पर ही नहीं, बल्कि बिजनेस और रियल एस्टेट की दुनिया में भी अपने फैसलों से सभी को हैरान कर रहे हैं। हालिया संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों से सामने आई जानकारी के अनुसार, अमिताभ बच्चन ने मुंबई के पॉश इलाके अंधेरी वेस्ट स्थित अपनी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को किराये पर दिया है।

ब्लैक ड्रेस में रकुल प्रीत सिंह का ग्लैमरस अवतार, कातिलाना अदाओं ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

ब्लैक ड्रेस में रकुल प्रीत सिंह का ग्लैमरस अवतार, कातिलाना अदाओं ने बढ़ाया इंटरनेट का पारारकुल प्रीत सिंह एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज से सोशल मीडिया पर छाने के लिए तैयार हैं। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर ब्लैक आउटफिट में अपनी कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका अंदाज बेहद स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस नजर आ रहा है।

संजय लीला भंसाली की फिल्मों में प्यार के 7 रंग, दिलकशी से मौत तक का सफर

संजय लीला भंसाली की फिल्मों में प्यार के 7 रंग, दिलकशी से मौत तक का सफरराज कपूर, के. आसिफ और गुरु दत्त जैसे लेजेंड्स के साथ एक ही सांस में ज़िक्र किए जाने लायक फिल्ममेकर माने जाने वाले संजय लीला भंसाली ने अपनी शानदार फिल्मोग्राफी के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपने लिए एक अलग जगह बनाई है, जिसमें प्यार बहुत ज़्यादा है।

'हीरोज' फेम एक्ट्रेस हेडन पैनेटियर का निधन, 37वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले ली अंतिम सांस

'हीरोज' फेम एक्ट्रेस हेडन पैनेटियर का निधन, 37वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले ली अंतिम सांसहॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री हेडन पैनेटियर का 36 साल की उम्र में निधन हो गया है। टेलीविजन धारावाहिक 'हीरोज' में अपनी शानदार अदाकारी से दुनिया भर में पहचान बनाने वाली हेडन के निधन की पुष्टि उनके प्रतिनिधि और परिवार ने मीडिया को दिए एक आधिकारिक बयान में की।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।