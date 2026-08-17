'क्लीन अप कंपनी' का ट्रेलर रिलीज, तीन दोस्तों ने खोली लाशें ठिकाने लगाने वाली कंपनी, फिर शुरू हुआ खूनी खेल

अगर किसी लाश को ठिकाने लगाना ही एक नया बिजनेस शुरू करने का मौका बन जाए तो क्या होगा? प्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली एमएक्स ओरिजिनल सीरीज 'क्लीन अप कंपनी' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। जियो स्टूडियोज की प्रस्तुति और जीसीम्स प्रोडक्शन की इस सीरीज का निर्देशन और लेखन रोहन घोष ने किया है, जबकि कोणारक मुखर्जी इसके सह-लेखक हैं।

सीरीज में अमेय वाघ, विशाल जेठवा, अजितेश गुप्ता, जिशु सेनगुप्ता, सस्वता चटर्जी और रवि किशन अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। राजू, स्वपन और गोल्डी तीन दोस्त हैं, जिन्हें एक गैंगस्टर के लिए लाशें ठिकाने लगाने का काम मिलता है। जो काम उनके लिए एक अनपेक्षित मौके की तरह शुरू होता है, वही उन्हें धीरे-धीरे क्राइम की उस दुनिया में और गहराई तक खींच लेता है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।

ज्योति देशपांडे, कार्तिक निशानदार और अर्जुन सिंघ बरन द्वारा प्रोड्यूस की गई 'क्लीन अप कंपनी' 21 अगस्त 2026 से प्राइम वीडियो और नए नाम के साथ लॉन्च हुए एमएक्स प्लेयर बाय प्राइम वीडियो के एंड्रॉयड ऐप पर मुफ्त स्ट्रीम होगी।

कानून से बेखौफ सीमा वाले शहर सरीबगंज की कहानी पर आधारित यह सीरीज ऐसे शहर की झलक दिखाती है, जहां गैंग की दुश्मनी और राजनीतिक प्रभाव लोगों की जिंदगी तय करते हैं। ट्रेलर दर्शकों को उस दुनिया में और अंदर ले जाता है, जहां ये तीनों दोस्त खुद को फंसा हुआ पाते हैं।

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कहानी की शुरुआत तब होती है जब अब्बास उन्हें एक मर्डर के बाद लाश ठिकाने लगाने के काम में शामिल करता है। इसके बाद राजू, स्वपन और गोल्डी इसी मुश्किल को एक अनोखे बिजनेस मौके में बदलते हैं और अपनी खुद की क्लीन-अप कंपनी शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे-जैसे उनका बिजनेस बढ़ता है, वे सरीबगंज के ताकतवर गैंगस्टर्स के निशाने पर आ जाते हैं।

इसी बीच एक जांबाज आईपीएस अधिकारी भी शहर के क्रिमिनल नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मौका और खतरे के बीच का फर्क धीरे-धीरे मिटने लगता है और ये तीनों मर्डर, धोखे और बदलते रिश्तों के जाल में फंसते चले जाते हैं। सरीबगंज छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने का उनका सपना हर कदम के साथ उनसे दूर होता जाता है।

सीरीज को लेकर प्राइम वीडियो इंडिया के AVOD कंटेंट के डायरेक्टर और हेड अमोघ दुसाद ने कहा, प्राइम वीडियो में हम हमेशा ऐसी कहानियां ढूंढते हैं, जिनकी शुरुआत ही दर्शकों को बांध ले और आगे कुछ ऐसा देखने को मिले, जिसकी उन्होंने उम्मीद न की हो। क्लीन अप कंपनी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। इसमें तीन दोस्तों की कहानी दिखाई गई है, जो अचानक क्राइम सीन साफ करने के काम में लग जाते हैं।

उन्होंने कहा, कहानी सारिबगंज की उस दुनिया में पहुंचती है, जहां गैंग की लड़ाई, राजनीति और खुद को बचाए रखने की जद्दोजहद साथ-साथ चलती है। सीरीज की सबसे खास बात है कि इसमें क्राइम थ्रिलर के साथ दोस्ती और डार्क ह्यूमर भी देखने को मिलता है, जिसे शानदार कलाकारों ने और मजेदार बना दिया है। हम क्लीन अप कंपनी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए काफी उत्साहित हैं और उम्मीद है कि हमारी सर्विस पर उन्हें यह अलग तरह की कहानी पसंद आएगी।

क्लीन अप कंपनी में क्राइम, कॉमेडी और दोस्ती का मजेदार मेल देखने को मिलेगा। कहानी में एक गलत फैसला दूसरे गलत फैसले की वजह बनता है और फिर इस सब से बाहर निकलना, इसमें फंसने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 8 एपिसोड की यह सीरीज 21 अगस्त, 2026 से प्राइम वीडियो और MX प्लेयर के एंड्रॉयड ऐप पर एक्सक्लूसिव और मुफ्त स्ट्रीम होगी।