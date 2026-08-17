संजय लीला भंसाली की फिल्मों में प्यार के 7 रंग, दिलकशी से मौत तक का सफर

राज कपूर, के. आसिफ और गुरु दत्त जैसे लेजेंड्स के साथ एक ही सांस में ज़िक्र किए जाने लायक फिल्ममेकर माने जाने वाले संजय लीला भंसाली ने अपनी शानदार फिल्मोग्राफी के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपने लिए एक अलग जगह बनाई है, जिसमें प्यार बहुत ज़्यादा है।

भंसाली के लिए, प्यार कभी भी सिर्फ़ एक एहसास नहीं रहा है। यह एक सफ़र है, जो एक नज़र से शुरू होता है, लगाव में बढ़ता है, भक्ति में गहराता है और, अपने सबसे गहरे रूप में, पूरे समर्पण की मांग करता है। अपनी फिल्मों में, भंसाली ने प्यार के कई शेड्स को दिखाया है, मासूम अट्रैक्शन से लेकर ज़बरदस्त ऑब्सेशन और आखिरी कुर्बानी तक। संजय लीला भंसाली की दुनिया के ज़रिए देखे गए प्यार के सात स्टेज यहां दिए गए हैं:

1. दिलकशी — अट्रैक्शन

पहली चिंगारी। वह पल जब सब कुछ शुरू होता है।

हर अच्छी लव स्टोरी एक नज़र, एक खिंचाव या एक अजीब सी फीलिंग से शुरू होती है जो दो लोगों को एक-दूसरे की तरफ खींचती है। सांवरिया में, भंसाली ने अट्रैक्शन की इस लगभग सपने जैसी क्वालिटी और किसी ऐसे इंसान से मिलने के एक्साइटमेंट को दिखाया है जो अचानक एक आम दुनिया को जादुई बना देता है। यह वह स्टेज है जहाँ प्यार अभी भी अनजान होता है, लेकिन दिल पहले ही उसे नोटिस करना शुरू कर चुका होता है।

2. अन्स — अटैचमेंट

जब आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी मौजूदगी चाहने लगते हैं।

अट्रैक्शन से अटैचमेंट आता है, यानी उस इंसान के आस-पास रहने की बढ़ती इच्छा जो आपके ख्यालों में छाने लगा है। हम दिल दे चुके सनम ने नंदिनी और समीर के ज़रिए इसे खूबसूरती से दिखाया है, जिनकी चंचल केमिस्ट्री धीरे-धीरे कुछ गहरी होती जाती है। जो जवानी के अट्रैक्शन के तौर पर शुरू होता है, वह जल्द ही एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है जिससे कोई भी आसानी से दूर नहीं जा सकता।

3. मोहब्बत — प्यार

जब अट्रैक्शन कुछ गहरा, गर्म और जिसे नकारा न जा सके, बन जाता है।

यह वह स्टेज है जहाँ प्यार सिर्फ़ एक फीलिंग नहीं रह जाता बल्कि आप कौन हैं, इसका एक हिस्सा बन जाता है। गोलियों की रासलीला राम-लीला में, राम और लीला की ज़बरदस्त केमिस्ट्री एक ऐसे प्यार में बदल जाती है जो उनके आस-पास की नफ़रत से अलग नहीं होता। उनका प्यार जोशीला, निडर और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को चुनौती देने को तैयार होता है।

4. अकीदत — भरोसा और श्रद्धा

जब प्यार विश्वास बन जाता है।

सच्चा प्यार सिर्फ़ जुनून पर नहीं, बल्कि दूसरे इंसान पर अटूट विश्वास पर बनता है। बाजीराव मस्तानी, बाजीराव और मस्तानी के ज़रिए इस स्टेज को दिखाती है, जिनका रिश्ता सामाजिक विरोध, निजी झगड़े और बहुत ज़्यादा दबाव के बावजूद बना रहता है। उनका प्यार एक-दूसरे पर विश्वास का काम बन जाता है, तब भी जब दुनिया उन्हें अपनाने से मना कर देती है।

5. इबादत — पूजा

जब प्यार करने वाले की खुशी आपकी अपनी खुशी से ज़्यादा मायने रखने लगती है।

इस स्टेज पर, प्यार भक्ति बन जाता है। देवदास भंसाली की इस भावना की सबसे दिल को छूने वाली व्याख्याओं में से एक है, जहाँ प्रेमियों को अलग करने वाली हर चीज़ के बावजूद प्यार गहराई से जुड़ा रहता है। यहाँ प्यार किसी चीज़ पर कब्ज़ा करने से कहीं ज़्यादा होता है, यह लगभग एक पवित्र एहसास बन जाता है, जो तब भी बना रहता है जब साथ रहना मुमकिन नहीं रहता।

6. जुनून — पागलपन

जब प्यार हर सोच, हर पसंद, हर साँस पर कब्ज़ा कर लेता है।

एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ प्यार समझदारी से काम लेना बंद कर देता है और एक जुनून बन जाता है। हीरामंडी: द डायमंड बाज़ार में, ऋचा चड्ढा की लज्जो प्यार के इस गहरे और दिल को छू लेने वाले पहलू को दिखाती है। वली मोहम्मद के लिए उसकी चाहत एक ऐसी ताकत बन जाती है जो उसकी पसंद और उसकी किस्मत को आकार देती है, यह दिखाती है कि कैसे प्यार भक्ति और जुनून के बीच की लाइन को धुंधला कर सकता है।

7. मौत — सरेंडर

ईगो की मौत। प्यार के सामने आखिरी सरेंडर।

आखिरी स्टेज ज़रूरी नहीं कि फिजिकल मौत हो, यह खुद का सरेंडर है। गोलियों की रासलीला राम-लीला राम और लीला के ज़रिए इस विचार को दिखाती है, जिनका प्यार आखिरकार सबसे बड़ा त्याग मांगता है। उनका सफ़र एक ऐसे पक्के प्यार का सबूत बन जाता है कि वे अपनी ज़िंदगी सहित सब कुछ सरेंडर करने का फैसला करते हैं, ताकि वे जिस भी तरह से हो सके, एक साथ रह सकें।

दिलकशी से लेकर मौत तक, भंसाली का सिनेमा दिखाता है कि प्यार कभी सीधा नहीं होता। यह खींचता है, जोड़ता है, गहरा करता है, विश्वास बन जाता है, भक्ति में बदल जाता है, खुद को उसमें समा लेता है और आखिर में हमसे सरेंडर करने को कहता है।

शायद यही उनकी कहानी कहने का हमेशा रहने वाला जादू है, वे सिर्फ़ लोगों को प्यार में पड़ते हुए नहीं दिखाते; वे दिखाते हैं कि प्यार उन्हें कैसे बदल देता है। आगे देखें तो, भंसाली की आने वाली फ़िल्म लव एंड वॉर उनके शानदार करियर का एक और बड़ा चैप्टर होने का वादा करती है, जो फ़िल्ममेकर के प्यार, रिश्तों और इंसानी भावनाओं की शानदार खोज में एक और डायमेंशन जोड़ती है।