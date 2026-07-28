  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. suneil-anand-death-dev-anand-son-life-story-navketan-films-bollywood-legacy
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (16:53 IST)

देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का लंदन में उसी अस्पताल में निधन जहां पिता ने ली थी अंतिम सांस, परिवार में मां और बहन

देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का लंदन में उसी अस्पताल में निधन जहां पिता ने ली थी अंतिम सांस, परिवार में मां और बहन
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (16:53 IST)
google-news
Photo: Social Media
हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता और ‘एवरग्रीन स्टार’ के नाम से मशहूर देव आनंद के इकलौते बेटे सुनील आनंद का निधन हो गया है। 70 वर्षीय सुनील आनंद ने 26 जुलाई की सुबह लंदन में आखिरी सांस ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई। खास बात यह है कि जिस अस्पताल में उनके पिता देव आनंद ने साल 2011 में अंतिम सांस ली थी, उसी अस्पताल में सुनील आनंद का भी निधन हुआ।
 
सुनील आनंद के निधन की खबर से फिल्म जगत में शोक की लहर है। वह बॉलीवुड के उस दौर से जुड़े थे, जब देव आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद जैसे नाम हिंदी सिनेमा की पहचान हुआ करते थे। हालांकि सुनील अपने पिता जैसी सुपरस्टार सफलता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की फिल्मी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखी।
 

देव आनंद और कल्पना कार्तिक के इकलौते बेटे थे सुनील आनंद

सुनील आनंद का जन्म 1956 में हुआ था। वह हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री कल्पना कार्तिक और महान अभिनेता देव आनंद के इकलौते बेटे थे। उनकी एक बहन देविना आनंद हैं। उनकी मां कल्पना कार्तिक और बहन देविका ऊटी में रहती हैं।
 
बचपन से ही सुनील आनंद का रिश्ता फिल्मी दुनिया से रहा। उन्होंने अपने पिता को करीब से काम करते देखा और आगे चलकर खुद भी फिल्मों में किस्मत आजमाने का फैसला किया।
 

पिता देव आनंद ने लॉन्च किया था फिल्मी करियर

देव आनंद ने अपने बेटे सुनील आनंद को बड़े सपनों के साथ फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया था। साल 1984 में आई फिल्म ‘आनंद और आनंद’ से सुनील ने बतौर अभिनेता डेब्यू किया था। यह फिल्म देव आनंद ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी।
 
इसके बाद सुनील आनंद ने कुछ और फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें वह सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद की गई थी। उनके करियर की प्रमुख फिल्मों में ‘कार थीफ’, ‘मैं तेरे लिए’ और ‘मास्टर’ शामिल हैं।
 

एक्टिंग में नहीं मिली बड़ी सफलता, फिर संभाली पिता की विरासत

फिल्मों में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद सुनील आनंद ने अपने पिता के प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स की जिम्मेदारी संभालनी शुरू की। नवकेतन फिल्म्स की स्थापना देव आनंद और उनके भाई चेतन आनंद ने की थी और यह हिंदी सिनेमा के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित बैनर में से एक रहा है।
 
सुनील आनंद ने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। उन्होंने फिल्म ‘मास्टर’ का निर्देशन किया था और नवकेतन की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।
 

देव आनंद की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश

देव आनंद सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। उनकी कंपनी नवकेतन फिल्म्स ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दीं। सुनील आनंद लंबे समय तक इसी विरासत को संभालने और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने की कोशिश करते रहे।
 
हालांकि बॉलीवुड में उनका सफर पिता की तरह चमकदार नहीं रहा, लेकिन वह हमेशा देव आनंद के बेटे और उनकी सिनेमाई विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में पहचाने जाते रहे।
 

पिता की तरह ही लंदन में हुआ निधन

देव आनंद का निधन भी साल 2011 में लंदन में हुआ था। अब करीब 15 साल बाद उनके बेटे सुनील आनंद ने भी वहीं अंतिम सांस ली। यह संयोग आनंद परिवार और उनके प्रशंसकों के लिए बेहद भावुक करने वाला है।
 
सुनील आनंद के निधन के साथ हिंदी सिनेमा के एक और पुराने फिल्मी परिवार की एक महत्वपूर्ण कड़ी हमेशा के लिए टूट गई।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
आमिर खान प्रोडक्शंस ने रिलीज किया 'बंटवारा 1947' का दमदार ट्रेलर, शबाना आज़मी, सनी देओल और प्रीति जिंटा ने दिखाई इंसानियत की झलक

देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का लंदन में उसी अस्पताल में निधन जहां पिता ने ली थी अंतिम सांस, परिवार में मां और बहन

देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का लंदन में उसी अस्पताल में निधन जहां पिता ने ली थी अंतिम सांस, परिवार में मां और बहनबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लंदन में हार्ट अटैक के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। अभिनेता के तौर पर सफलता नहीं मिलने के बाद सुनील आनंद अपने पिता के मशहूर प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स की विरासत संभाल रहे थे।

आमिर खान प्रोडक्शंस ने रिलीज किया 'बंटवारा 1947' का दमदार ट्रेलर, शबाना आज़मी, सनी देओल और प्रीति जिंटा ने दिखाई इंसानियत की झलक

आमिर खान प्रोडक्शंस ने रिलीज किया 'बंटवारा 1947' का दमदार ट्रेलर, शबाना आज़मी, सनी देओल और प्रीति जिंटा ने दिखाई इंसानियत की झलकआमिर खान प्रोडक्शंस की बहुप्रतीक्षित फिल्म बंटवारा 1947, जिसका निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है और जिसमें शबाना आज़मी, सनी देओल और प्रीति जी जिंटा मुख्य भूमिकाओं में हैं, पार्टिशन डे यानी 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बंटवारा 1947 मूवी प्रिव्यू: 79 साल पुराने जख्मों की दर्दनाक कहानी, सनी देओल-राजकुमार संतोषी की सुपरहिट जोड़ी फिर मचाएगी धमाल

बंटवारा 1947 मूवी प्रिव्यू: 79 साल पुराने जख्मों की दर्दनाक कहानी, सनी देओल-राजकुमार संतोषी की सुपरहिट जोड़ी फिर मचाएगी धमालभारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी 'बंटवारा 1947' 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी। सनी देओल स्टारर यह फिल्म मशहूर लेखक असगर वजाहत के चर्चित नाटक 'जिस लाहौर नइं वेख्या, ओ जम्याइ नइं' पर आधारित है। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में इंसानियत, रिश्तों और बंटवारे के दर्द को भावनात्मक अंदाज में दिखाया गया है। जानिए इसकी कहानी, स्टारकास्ट, रिलीज डेट, ट्रिविया और बाकी सभी अहम बातें।

शिरडी में लॉन्च हुआ 'चिल्ड्रेन ऑफ गॉड' का ट्रेलर, ट्रांसजेंडर समुदाय के सम्मान का देगा मजबूत संदेश

शिरडी में लॉन्च हुआ 'चिल्ड्रेन ऑफ गॉड' का ट्रेलर, ट्रांसजेंडर समुदाय के सम्मान का देगा मजबूत संदेशसाईं बाबा की पावन नगरी शिरडी में आगामी हिंदी फिल्म 'चिल्ड्रेन ऑफ गॉड' का भव्य ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च समारोह आध्यात्मिक वातावरण के बीच सम्पन्न हुआ। यह फिल्म समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति संवेदनशीलता, सम्मान और समानता का संदेश देती है।

बिना किसी कट के सेंसर बोर्ड से पास हुई सनी देओल की 'बंटवारा 1947', फिल्म को मिला यह सर्टिफिकेट

बिना किसी कट के सेंसर बोर्ड से पास हुई सनी देओल की 'बंटवारा 1947', फिल्म को मिला यह सर्टिफिकेटबॉलीवुड एक्टर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी 'बंटवारा 1947' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने इस फिल्म को बिना किसी कट के पास कर दिया है और इसे 'A' (Adults Only) सर्टिफिकेट दिया है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।