  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. children of god trailer launched in shirdi transgender community film september 11 release
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 27 July 2026 (17:53 IST)

शिरडी में लॉन्च हुआ 'चिल्ड्रेन ऑफ गॉड' का ट्रेलर, ट्रांसजेंडर समुदाय के सम्मान का देगा मजबूत संदेश

Children of God Trailer Launch
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (17:55 IST)
google-news
साईं बाबा की पावन नगरी शिरडी में आगामी हिंदी फिल्म 'चिल्ड्रेन ऑफ गॉड' का भव्य ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च समारोह आध्यात्मिक वातावरण के बीच सम्पन्न हुआ। यह फिल्म समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति संवेदनशीलता, सम्मान और समानता का संदेश देती है। 
 
कथाओं में उल्लेख मिलता है कि साईं बाबा किन्नरों को ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मानते थे और समाज से हमेशा उनके कल्याण की भावना से सोचने और उन्हें सम्मान देने की प्रेरणा देते थे। उसी मानवीय विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास फिल्म चिल्ड्रेन ऑफ गॉड के माध्यम से किया गया है।
इस भव्य समारोह में फिल्म निर्माता एवं अभिनेता ऑशिम खेत्रपाल, निर्देशक आशीष सक्सेना, आरती खेत्रपाल, राधिका खेत्रपाल तथा श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट, शिर्डी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गोरक्षा गाडिलकर तथा साईं बाबा शांति पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार संजना जॉन के साथ फिल्म की पूरी टीम उपस्थित रही।
 
कार्यक्रम का सबसे भावुक और ऐतिहासिक क्षण तब देखने को मिला जब विश्व भ्रमण कर शिर्डी पहुंची पवित्र मशाल को ऑशिम खेत्रपाल ने मीडिया और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में प्रज्ज्वलित किया। इसके बाद उपस्थित पत्रकारों और अतिथियों को भी इस ऐतिहासिक मशाल को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया।
 
संगीतमय प्रस्तुतियों ने समारोह को और भी विशेष बना दिया। आरती खेत्रपाल ने लाइव आध्यात्मिक भजन प्रस्तुत कर सभी को भाव-विभोर कर दिया, जबकि राधिका खेत्रपाल ने अपनी मनमोहक ओडिसी नृत्य प्रस्तुति से उपस्थित मीडिया, अतिथियों और गणमान्य लोगों का दिल जीत लिया। दोनों प्रस्तुतियों को सभी ने खड़े होकर सराहा। इसके बाद फिल्म 'चिल्ड्रेन ऑफ गॉड' का ट्रेलर और म्यूजिक आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया।
 
इस अवसर पर श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट, शिर्डी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गोरक्षा गाडिलकर ने कहा, साईं बाबा के सामाजिक कल्याण से जुड़े विचारों की आज समाज को पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। बाबा हमेशा हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखने और मानवता का संदेश देते थे। मुझे विश्वास है कि ऑशिम खेत्रपाल की यह फिल्म 'चिल्ड्रेन ऑफ गॉड' समाज में सकारात्मक जागरूकता लेकर आएगी। 
 
फिल्म के निर्माता एवं अभिनेता ऑशिम खेत्रपाल ने कहा, चिल्ड्रेन ऑफ गॉड केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि मानवता, सम्मान और स्वीकार्यता की भावना को समर्पित एक सच्ची कहानी है। हम चाहते हैं कि समाज किसी व्यक्ति को उसकी पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि उसके इंसान होने के आधार पर स्वीकार करे। शिर्डी में साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस फिल्म का शुभारंभ होना हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य और भावनात्मक क्षण है।
क्या है फिल्म की कहानी 
'चिल्ड्रेन ऑफ गॉड' एक सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म है। यह अमित नाम के एक ऐसे युवक की कहानी है, जिसे बचपन से ही अपनी पहचान के कारण उपहास, अस्वीकार और अपमान का सामना करना पड़ता है। घर छोड़ने के बाद वह ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच अपना नया परिवार और नई पहचान पाता है तथा 'अमिता' के रूप में स्वयं को स्वीकार करता है। 
 
अनेक संघर्षों और विश्वासघातों के बीच उसकी मुलाकात आशिम नाम के एक ऐसे मार्गदर्शक से होती है, जो उसे यह विश्वास दिलाता है कि पहचान समाज नहीं, बल्कि इंसान स्वयं तय करता है। यह फिल्म साहस, आत्मसम्मान, संघर्ष और स्वीकार्यता की एक भावनात्मक यात्रा है।
 
फिल्म में ऑशिम खेत्रपाल, आकाश वर्मा, राधिका खेत्रपाल, सार्थक कपूर, प्रिंस राजीव, एन.के. सिंह, भाव्या सिंह, राज चौधरी, रनेशा अग्रवाल, अभिषेक सिन्हा, शोभना खत्री और अन्नू शर्मा प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। 'चिल्ड्रेन ऑफ गॉड' 11 सितंबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
बिना किसी कट के सेंसर बोर्ड से पास हुई सनी देओल की 'बंटवारा 1947', फिल्म को मिला यह सर्टिफिकेट

सलमान खान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 'काला हिरण' फिल्म का टीजर हटाने का आदेश

सलमान खान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 'काला हिरण' फिल्म का टीजर हटाने का आदेशबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को दिल्ली हाईकोर्ट से कानूनी मोर्चे पर बहुत बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्रोड्यूसर अमित जानी की अपकमिंग फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लीगेसी' के विवादित टीजर, पोस्टरों और इससे जुड़े तमाम ऑनलाइन लिंक्स को 24 घंटे के भीतर इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाने का कड़ा निर्देश दिया है।

'ये फितूर तेरा' में सौम्या का किरदार निभाना क्यों था चुनौतीपूर्ण? देबचंद्रिमा ने किया खुलासा

'ये फितूर तेरा' में सौम्या का किरदार निभाना क्यों था चुनौतीपूर्ण? देबचंद्रिमा ने किया खुलासास्टार प्लस के आगामी शो 'ये फितूर तेरा' को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। यह शो एक भावनात्मक कमिंग-ऑफ-एज लव स्टोरी है, जिसमें प्यार, रिश्तों, आत्म-खोज और जिंदगी के नए पड़ाव की कहानी देखने को मिलेगी। शो में मुख्य भूमिका निभा रहीं अभिनेत्री देबचंद्रिमा ने हाल ही में अपने किरदार, शो की कहानी और निजी अनुभवों पर खुलकर बातचीत की।

मां के साथ तस्वीर शेयर कर भावुक हुए सनी देओल, फिल्म 'बंटवारा 1947' को दुनिया की हर मां को किया समर्पित

मां के साथ तस्वीर शेयर कर भावुक हुए सनी देओल, फिल्म 'बंटवारा 1947' को दुनिया की हर मां को किया समर्पितआमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म 'बंटवारा 1947' इस वक्त इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में से एक है। फिल्म के ऐलान के बाद से ही इसे लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में नजर आएंगे।

'सैक्रेड गेम्स' की कुकू से 'संकल्प' की डीसीपी तक, कुब्रा सैत के यादगार किरदार

'सैक्रेड गेम्स' की कुकू से 'संकल्प' की डीसीपी तक, कुब्रा सैत के यादगार किरदारओटीटी की दमदार कलाकार कुब्रा सैत ने हमेशा ऐसे किरदार चुने हैं जो गहराई, प्रभाव और यादगार अभिनय की मिसाल बन गए। 'सैक्रेड गेम्स' की कुकू से लेकर 'संकल्प' की डीसीपी परवीन शेख तक, कुब्रा ने हर भूमिका में अपनी अलग पहचान बनाई है।

बर्थडे स्पेशल: डिंपी से एली तक, कृति सेनन ने हर किरदार को बनाया करियर का यादगार पड़ाव

बर्थडे स्पेशल: डिंपी से एली तक, कृति सेनन ने हर किरदार को बनाया करियर का यादगार पड़ावबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपना जन्मदिन ऐसे समय मना रही हैं, जब उनका करियर अपने सबसे शानदार दौर में है। अलग-अलग तरह की फिल्मों में लगातार सफलता, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और बिजनेसवुमन के तौर पर उनकी बढ़ती पहचान और भारतीय सिनेमा में लगातार मजबूत होती उनकी मौजूदगी ने इस जन्मदिन को उनके अब तक के सबसे खास जन्मदिनों में शामिल कर दिया है।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।