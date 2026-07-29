अनूप जलोटा के जन्मदिन पर सजी सुरों की महफिल, हरिहरन-मीका सिंह समेत दिग्गज कलाकारों ने बांधा समां

भजन सम्राट अनूप जलोटा ने अपने जन्मदिन का जश्न अपने घर पर एक आत्मीय संगीतमय महफ़िल के साथ मनाया, जिसमें संगीत और मनोरंजन जगत की कई जानी-मानी हस्तियां इस खास अवसर को उनके साथ मनाने के लिए शामिल हुईं।

हरिहरन, मीका सिंह, नितिन मुकेश, संजय टंडन, सुदेश भोसले, अगम कुमार निगम, ऋचा शर्मा, शिवमणि, कृष्णन, श्रीनिवासन, तलत अज़ीज़, बीना अज़ीज़, अनुषा श्रीनिवासन अय्यर, पेनाज़ मसानी, अन्वेषी जैन, किरण जोनेजा सिप्पी, रमेश सिप्पी, विंदू दारा सिंह, मीनल जैन, शादाब फ़रीदी, सौरभ दफ्तरी, शैलेंद्र सिंह, अंकित तिवारी, विपिन अनेजा, पृथ्वी गंधर्व और कई अन्य मेहमान इस जश्न में शामिल हुए।





यह शाम भावनाओं, सहजता और आत्मीयता से भरपूर रही। मीका सिंह और अनूप जलोटा ने साथ मिलकर ग़ज़लें और सदाबहार रेट्रो गीत गाए, जबकि सुदेश भोसले ने अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय गीतों और अपने संक्रामक हास्य से उपस्थित मेहमानों का भरपूर मनोरंजन किया।

नितिन मुकेश और संजय टंडन ने अपने यादगार रेट्रो गीतों से सभी को पुराने दौर की खूबसूरत यादों में पहुंचा दिया, वहीं ऋचा शर्मा की दमदार और रूहानी आवाज़ ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

एक के बाद एक सुर सजते गए और जन्मदिन का यह समारोह धीरे-धीरे एक दिल छू लेने वाली महफ़िल में बदल गया। कलाकारों ने गीत गाए, पुरानी यादें साझा कीं और संगीत के प्रति अपने साझा प्रेम का जश्न मनाया।

करीबी दोस्तों और साथी संगीतकारों से घिरे अनूप जलोटा ने इस खूबसूरत शाम के हर पल का आनंद लिया। संगीत का सिलसिला सुबह के शुरुआती घंटों तक चलता रहा और यह रात दोस्ती, यादों और सदाबहार धुनों का अविस्मरणीय उत्सव बन गई।