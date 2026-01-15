गुरुवार, 15 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (15:18 IST)

साई पल्लवी करने जा रहीं बॉलीवुड डेब्यू, 'एक दिन' में जुनैद खान संग करेंगी रोमांस, फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज

The film Ek Din
साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी अब बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। वह आमिर खान प्रोडक्शंस की अगली रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दिन में जुनैद खान संग नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्देशन सुनील पांडे कर रहे हैं। वहीं इसे मंसूर खान, आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है। 
 
मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक भी जारी कर दी है, जो पर्दे पर साकार होने वाली एक मासूम और दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी की झलक देती है। ‘एक दिन’ के फर्स्ट लुक में साई पल्लवी और जुनैद खान एक नई ऑन-स्क्रीन जोड़ी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। 
 
पोस्टर में सर्दियों की पृष्ठभूमि में जुनैद और साई सड़क पर चलते हुए नज़र आते हैं, जहां उनकी गर्मजोशी, आकर्षण और सहज केमिस्ट्री साफ झलकती है। पोस्टर के साथ टैगलाइन दी गई है — One Love… One Chance (एक प्यार… एक मौका)। इस पहली झलक ने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है, वहीं फिल्म का टीज़र कल रिलीज़ किया जाएगा।
 
दर्शक पहले ही ‘महाराज’ में जुनैद खान के दमदार अभिनय को देख चुके हैं। अब वह एक भावनात्मक प्रेम कहानी में नज़र आने वाले हैं, जो इस प्रोजेक्ट को और भी खास बनाता है। जुनैद के साथ स्क्रीन साझा कर रही हैं साई पल्लवी, जो इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में अपनी बड़ी शुरुआत कर रही हैं। 
 
साई पल्लवी ने तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से अलग पहचान बनाई है। वह साउथ की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं और देशभर के दर्शकों के बीच बेहद प्रिय हैं।
 
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी ‘एक दिन’ की कहानी स्नेहा देसाई और स्पंदन मिश्रा ने लिखी है। संगीत राम संपत का है और गीत इरशाद कामिल ने लिखे हैं। यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।
'स्वयंभू' के मेकर्स ने दी पोंगल-संक्रांति की शुभकामनाएं, जल्द आएगा फिल्म का एपिक टीजरकार्तिकेय फेम निखिल सिद्धार्थ अपनी आने वाली फिल्म 'स्वयंभू' में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो 2026 की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। एक हिस्टोरिकल एक्शन एपिक, स्वयंभू में संयुक्ता और नाभा नटेश भी लीड रोल में हैं।

'नागबंधम' में पार्वती बनीं नभा नतेश, फर्स्ट लुक में खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक ने खींचा ध्यान

'नागबंधम' में पार्वती बनीं नभा नतेश, फर्स्ट लुक में खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक ने खींचा ध्यानएक्ट्रेस नभा नतेश जल्द ही फिल्म 'नागबंधम' में नजर आने वाली हैं। हाल ही में मेकर्स ने इस फिल्म का एक पोस्टर शेयर कर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी थी, जिसमें बस एक छोटी सी झलक दिखाई गई थी। इस पोस्टर ने सबको पार्वती की पहचान को लेकर सोच में डाल दिया था।

जुबीन गर्ग केस में सिंगापुर पुलिस का खुलासा, नशे में थे सिंगर, लाइफ जैकेट पहनने से भी कर दिया था इंकार

जुबीन गर्ग केस में सिंगापुर पुलिस का खुलासा, नशे में थे सिंगर, लाइफ जैकेट पहनने से भी कर दिया था इंकारफेमस सिंगर जुबीन गर्ग का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में निधन हो गया था। इस मामले की जांच असम पुलिस की एसआईटी कर रही है। जुबीन गर्ग केस में कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। बीते दिनों एसआईटी ने अदालत में दावा किया था कि जुबीन की हत्या के पीछे पैसों की लालच और करोड़ों रुपए का गबन सबसे बड़ा कारण था।

हिंदी सिनेमा में रानी मुखर्जी ने पूरे किए 30 साल, अनिल कपूर ने शेयर किया खास पोस्ट

हिंदी सिनेमा में रानी मुखर्जी ने पूरे किए 30 साल, अनिल कपूर ने शेयर किया खास पोस्टबॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने अपनी को-स्टार और करीबी दोस्त रानी मुखर्जी को एक भावनात्मक संदेश के जरिए सम्मानित किया है। रानी मुखर्जी जल्द ही 'मर्दानी 3' में अपनी प्रतिष्ठित भूमिका शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
