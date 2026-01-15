हिंदी सिनेमा में रानी मुखर्जी ने पूरे किए 30 साल, अनिल कपूर ने शेयर किया खास पोस्ट

बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने अपनी को-स्टार और करीबी दोस्त रानी मुखर्जी को एक भावनात्मक संदेश के जरिए सम्मानित किया है। रानी मुखर्जी जल्द ही 'मर्दानी 3' में अपनी प्रतिष्ठित भूमिका शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं।

हिट फ्रैंचाइज़ी की यह नई कड़ी बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रानी मुखर्जी के शानदार 30 सालों के सफर का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए अनिल कपूर भी आगे आए और भारतीय सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ने वाली इस यात्रा की सराहना की, जिसने इंडस्ट्री को उसकी सबसे चमकदार सितारों में से एक दिया।

Dear Rani,

30 years in this ever-changing industry and you continue to be accessible, sellable, tradable, watchable and above all, truly brilliant - as an actress, friend and human being! https://t.co/VfOUOPQ8xs — Anil Kapoor (@AnilKapoor) January 13, 2026

सोशल मीडिया पर अनिल कपूर ने रानी मुखर्जी को बधाई देते हुए लिखा, इस लगातार बदलते उद्योग में 30 साल पूरे करने के बाद भी आप उतनी ही सुलभ, प्रासंगिक, देखने लायक और सबसे बढ़कर एक सच्ची प्रतिभाशाली अभिनेत्री बनी हुई हैं — एक अभिनेत्री, एक दोस्त और एक इंसान के तौर पर। इस अविश्वसनीय यात्रा के लिए बधाई और मर्दानी 3 के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। हमेशा आपके साथ हूं।

गौरतलब है कि रानी मुखर्जी ने भी हाल ही में हिट फ्रैंचाइज़ी की नई कड़ी की रिलीज से पहले एक भावनात्मक नोट साझा किया था। मर्दानी भारत की एकमात्र महिला-प्रधान फ्रैंचाइज़ी है और भारतीय सिनेमा के इतिहास में देश की इकलौती सफल महिला-केंद्रित पुलिस फ्रैंचाइज़ी भी है।

अभिराज मिनावाला के निर्देशन में और आदित्य चोपड़ा के निर्माण में बनी मर्दानी 3 सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानियों की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाती है। यह फिल्म 30 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।