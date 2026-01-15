गुरुवार, 15 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (14:45 IST)

'नागबंधम' में पार्वती बनीं नभा नतेश, फर्स्ट लुक में खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक ने खींचा ध्यान

Film Nagabandham
एक्ट्रेस नभा नतेश जल्द ही फिल्म 'नागबंधम' में नजर आने वाली हैं। हाल ही में मेकर्स ने इस फिल्म का एक पोस्टर शेयर कर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी थी, जिसमें बस एक छोटी सी झलक दिखाई गई थी। इस पोस्टर ने सबको पार्वती की पहचान को लेकर सोच में डाल दिया था। 
 
अब आखिरकार इंतज़ार खत्म हो गया है और पार्वती से पर्दा उठ चुका है। अपकमिंग फिल्म नागबंधम में पार्वती के किरदार में नभा नतेश को पेश किया गया है, और इसके साथ मेकर्स ने उनका बेहद खूबसूरत पोस्टर भी रिलीज़ कर दिया है।
 
सोशल मीडिया पर मेकर्स ने पार्वती के रोल में नाभा नतेश को रिवील किया। खूबसूरत एक्ट्रेस ट्रेडिशनल इंडियन साड़ी में बेहद स्टनिंग और अट्रैक्टिव लग रही हैं, जो पूरी तरह से एलिगेंस और ग्रेस दिखा रही हैं। पार्वती को रिवील करने के साथ-साथ मेकर्स ने फिल्म का टाइटल, नागबंधम भी रिवील किया। 
 
मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, रहस्यों से भरी दुनिया में, उसका विश्वास ही उसकी किस्मत बन जाता है। #Nagabandham से पार्वती के रूप में खूबसूरत नभा नतेश को पेश करते हुए। इस गर्मी में पैन-इंडिया सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी..!!
 
नागबंधम के पोस्टर में पार्वती के रूप में ग्रेसफुल नजर आ रहीं नभा नतेश सिर्फ किरदार ही नहीं, बल्कि एक ऐसी फिल्म का वादा भी करती हैं जो भारतीय संस्कृति में गहराई से रची-बसी है। पार्वती की उंगली पर बैठा खूबसूरत पक्षी एक सरप्राइज़ एलिमेंट जोड़ता है, वहीं बैकग्राउंड में मोर और मंदिर का माहौल इस बात का भरोसा दिलाता है कि कहानी भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत से जुड़े एक अलग ही आयाम को छुएगी।
 
जहां नभा नटेश इस फिल्म में बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाली हैं, वहीं वह तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन 2019 में आई iस्मार्ट  संकर से उन्हें बड़ी पहचान मिली, जिसके बाद वह ‘iस्मार्ट ब्यूटी’ के नाम से लोकप्रिय हो गईं।
 
इसके अलावा, टाइटल के साथ जुड़ा दिलचस्प टैगलाइन ‘द सीक्रेट ट्रेजर’ फिल्म में छुपे रहस्य की ओर इशारा करता है, जिसे कहानी के साथ धीरे-धीरे खोला जाएगा। इस खुलासे ने आने वाले कंटेंट को लेकर दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है।
 
नागबंधम की कहानी, स्क्रीनप्ले और निर्देशन अभिषेक नामा ने संभाला है। फिल्म को किशोर अन्नापुरेड्डी और निशिता नागीरेड्डी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसे समर 2026 में पैन-इंडिया रिलीज़ करने की योजना है।
 
'नागबंधम' में पार्वती बनीं नभा नतेश, फर्स्ट लुक में खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक ने खींचा ध्यान

