फैंस का इंतजार हुआ खत्म, इस फिल्म के साथ सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा 'धुरंधर 2' का टीजर

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। फिल्म को रिलीज हुए 45 दिन हो गए हैं, लेकिन यह हर दिन जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। 'धुरंधर' में रहमान डकैत का निगेटिव किरदार निभाकर अक्षय खन्ना भी छा गए हैं।

'धुरंधर' की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है और इसके सीक्वल 'धुरंधर 2' की रिलीज भी नजदीक आ गई है। 'धुरंधर 2' इसी साल 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। वहीं अब इस फिल्म को लेकर एक जबरदस्त अपडेट सामने आया है।

फैंस जल्द ही 'धुरंधर 2' का टीजर देख पाएंगे। खबरों के अनुसार 'धुरंधर 2' का टीजर 23 जनवरी को रिलीज हो रही सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। मेकर्स ने 'धुरंधर 2' के टीजर को 'बॉर्डर 2' के साथ अटैच करने का फैसला किया है।

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य धर ने 'धुरंधर' के एंड-क्रेडिट सीक्वेंस को टीजर को एक बार एडिट किया है। इसे 23 जनवरी से पूरे देश में 'बॉर्डर 2' के साथ दिखाया जाएगा। टीजर रिलीज का मकसद थिएटर्स में बैठे दर्शकों के दिमाग में रिलीज डेट को लेकर जानकारी देना है।

रिपोर्ट के अनुसार 'धुरंधर 2' ईद 2026 को रिलीज हो रही है। टीजर नए विजुअल्स के साथ रिलीज डेट को फिर से कंफर्म करेगा। धुरंधर 2 और बॉर्डर 2 दोनों राष्ट्रवादी फिल्में हैं। इस नए टीजर को बॉर्डर 2 के साथ सिनेमाघरों में रिलीज करने के बाद डिजीटली भी रिलीज किया जाएगा।

'धुरंधर' की सफलता के बाद से ही रणवीर सिंह की फिल्म को लेकर लोगों के अंदर अलग ही हाइप बनी हुई है। यह फिल्म अपने तय समय यानी 19 मार्च के दिन ही रिलीज होगी। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल और आर माधवन को अहम भूमिका में दिखाया जाएगा।

वहीं दूसरी ओर 'बॉर्डर 2' की बात करें तो सनी देओल के साथ फिल्म में अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन सहित कई कलाकार अहम रोल में हैं। इस मूवी का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। फिल्म की एडवांस बुकिंग इस हफ्ते से खुलने की पूरी उम्मीद है। फिल्म में मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा भी फीमेल लीड में नजर आएंगी। वैसे आप सनी पाजी की 'बॉर्डर 2' को देखने के लिए कितने बेताब हैं? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें।