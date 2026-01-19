सोमवार, 19 जनवरी 2026
जंगली पिक्चर्स और राज कुमार गुप्ता ने मिलाया हाथ, टेंटपोल थिएट्रिकल फिल्म का किया ऐलान

Junglee Pictures
जंगली पिक्चर्स ने अपने आने वाले महत्वाकांक्षी टेंटपोल थियेट्रिकल प्रोजेक्ट के लिए जाने-माने लेखक-निर्देशक राज कुमार गुप्ता के साथ सहयोग की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह साझेदारी दो ऐसी क्रिएटिव ताकतों को एक साथ लाती है, जो दमदार, ज़मीनी और प्रभावशाली कहानियों के लिए जानी जाती हैं और बड़े पैमाने पर दर्शकों से गहरा जुड़ाव बनाने की क्षमता रखती हैं।
 
राज कुमार गुप्ता भारतीय सिनेमा के उन निर्देशकों में शुमार हैं, जिन्होंने यथार्थवादी विषयों को व्यावसायिक अपील के साथ सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। वह रेड फ्रेंचाइज़ी, नो वन किल्ड जेसिका और आमिर जैसी चर्चित और प्रशंसित फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। 
 
हाल ही में रिलीज़ हुई ‘रेड 2’ ने 2025 की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली थियेट्रिकल फिल्मों में अपनी जगह बनाई है। उनकी कहानियों में सामाजिक सच्चाई, तीखा अवलोकन, भावनात्मक गहराई और मास अपील का संतुलन साफ तौर पर देखने को मिलता है, जो दर्शकों पर लंबे समय तक असर छोड़ता है।
 
दूसरी ओर, जंगली पिक्चर्स ने भी वर्षों में एक सशक्त फिल्मोग्राफी तैयार की है। स्टूडियो ने ‘बधाई हो’, ‘राज़ी’, ‘तलवार’, ‘बधाई दो’, और ‘बरेली की बर्फी’ जैसी ब्लॉकबस्टर, सुपरहिट और समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्मों का निर्माण किया है। जंगली पिक्चर्स की फिल्मों की खासियत यह रही है कि वे सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर संवाद भी शुरू करती हैं। 
 
इस अनटाइटल्ड फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसकी कास्टिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह फिल्म निर्देशक की सिग्नेचर स्टाइल को बरकरार रखते हुए एक बेहद रोमांचक, गहन और प्रभावशाली सिनेमैटिक अनुभव देने वाली होगी।
 
इस सहयोग पर बात करते हुए द टाइम्स ग्रुप के एमडी विनीट जैन ने कहा, जंगली पिक्चर्स हमेशा से ऐसी कहानियों का समर्थन करता आया है जिनकी सांस्कृतिक अहमियत हो और जो दर्शकों से गहराई से जुड़ें। राज कुमार गुप्ता के साथ यह सहयोग हमारे उसी विज़न को आगे बढ़ाता है। यह फिल्म जंगली के लिए एक सच्चा टेंटपोल प्रोजेक्ट होगी! बोल्ड, प्रभावशाली और यथार्थ से जुड़ी हुई।
 
निर्देशक राज कुमार गुप्ता ने कहा, मैं हमेशा ऐसी कहानियों की ओर आकर्षित रहा हूं जो ज़मीन से जुड़ी हों और बड़े स्तर पर दर्शकों से कनेक्ट कर सकें। यह फिल्म एक हार्ड-हिटिंग, इमर्सिव और एंटरटेनिंग थियेट्रिकल अनुभव के तौर पर सोची गई है। जंगली पिक्चर्स की कंटेंट-ड्रिवन फिल्मों की विरासत इस सहयोग को बेहद स्वाभाविक बनाती है।
 
 
हालांकि फिल्म की कहानी से जुड़े विवरण अभी गोपनीय रखे गए हैं, लेकिन इतना तय है कि यह प्रोजेक्ट मजबूत कहानी और व्यापक दर्शक अपील के साथ एक यादगार सिनेमाई अनुभव देने का वादा करता है।
 
