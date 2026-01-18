रविवार, 18 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 18 जनवरी 2026 (12:58 IST)

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने दिखाई अपनी लाड़ली बेटी की पहली झलक, नाम का भी किया खुलासा

Rajkummar Rao baby name
बॉलीवुड के पावर कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा इन दिनों पेरेंट्सहुड जर्नी एंजॉय कर रहे हैं। दोनों 15 नवंबर 2025 को अपनी शादी की चौथी सालगिरह पर एक प्यारी सी बेटी के माता-पिता बने हैं। अब राजकुमार और पत्रलेखा ने अपनी बेटी की झलक दिखाते हुए उसका नाम रिवील कर दिया है। 
 
राजकुमार राव ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में राजकुमार और पत्रलेखा अपनी बेटी के नन्हें से हाथ थामे दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है। 
 
इस प्यारी सी तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हाथ जोड़कर और पूरे दिल से, हम अपने सबसे बड़े आशीर्वाद से आपका परिचय कराते हैं। पार्वती पॉल राव।' 
 
राजकुमार राव की पोस्ट पर कमेंट करके फैंस और सेलेब्स बधाई दे रहे हैं। पोस्ट पर सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, भूमि पेडनेकर, दीया मिर्जा समेत कई सेलिब्रिटीज ने रिएक्शन दिया है।
 
बता दें कि राजकुमार राव और पत्रलेखा की मुलाकात साल 2014 में फिल्म 'सिटी लाइट्स' के सेट पर हुई थी। राजकुमार और पत्रलेखा ने काफी साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 15 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में शादी रचाई थी। 
 
