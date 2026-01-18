रविवार, 18 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bhabiji ghar par hain movie set major accident Aasif Sheikh and Ravi Kishan reveal
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 18 जनवरी 2026 (16:54 IST)

'भाबीजी घर पर हैं' मूवी के सेट पर हो गया था बड़ा हादसा, बाल-बाल बची आसिफ शेख और रवि किशन की जान

The film Bhabiji Ghar Par Hain
टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो 'भाबीजी घर पर हैं' जल्द ही फ्लिम के रूप में बड़े पर्दे पर धमाका मचाने वाली है। हाल ही में इस फिल्म का मजेदार ट्रेलर रिलीज हुआ है। 'भाबीजी घर पर हैं - फन ऑन द रन' के ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म की पूरी स्टारकास्ट ने शिरकत की। 
 
इस दौरान एक्टर आसिफ शेख ने फिल्म के सेट पर हुई एक घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान सेट पर एक बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे में आसिफ शेख और रवि किशन की जान भी जा सकती थी। 
 
आसिफ शेख ने कहा, एक नई लोकेशन पर हमारा पहला दिन था। रवि और मैं एक दूसरे के बगल में बैठे कॉफी पी रहे थे। हमारे बीच थोड़ी ही जगह थी कि अचानक लगभग 12-13 फीट लंबा एक पेड़ हमारे बिल्कुल बीच में आ गिरा। अगर हममें से कोई भी उसे पेड़ के गिरने वाली जगह होता, तो हमारी चटनी बन जाती। हम पूरी तरह सन्न रह गए थे। 
 
आसिफ की बात को आगे बढ़ाते हुए रवि किशन ने कहा, उस पेड़ का वजन कम से कम 500 किलो रहा होगा। वह हमारे ठीक बीच में गिरा। जब वह गिरा, तो उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा सेट कांप गया। उस हादसे के दौरान मेरे कंधेपर खरोंच भी आई थी।  
 
फिल्म के प्रोड्यूसर संजय कोहली ने बताया कि इस घटना के बाद आधे घंटे तक सेट पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। हर कोई डरा हुआ था। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। लेकिन रवि किशन की हिम्मत की दाद देनी होगी कि इलाज के तुरंत बाद वे वापस आए और कहा— 'चलो, शूटिंग शुरू करते हैं।'
 
बता दें कि फिल्म 'भाबीजी घर पर हैं' में शुभांगी अत्रे, विदिशा श्रीवास्तव, आसिफ शेख, रोहिताश्व गौड़, रवि किशन, मुकेश तिवारी और निरहुआ जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे। यह फिल्म 6 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' को मिल रहा दर्शकों का प्यार, फिल्म ने दूसरे दिन किया इतना कलेक्शन

'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' को मिल रहा दर्शकों का प्यार, फिल्म ने दूसरे दिन किया इतना कलेक्शनआमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' 2026 की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाली फिल्मों में से एक है। एक क्वर्की स्पाई कॉमेडी के तौर पर प्रमोट की गई इस फिल्म में वीर दास, मोना सिंह और मिथिला पालकर लीड रोल में है।

मिनी माथुर ने वेबदुनिया संग शेयर की प्रशांत तमांग से जुड़ी यादें, बोलीं- दिमाग एकदम सुन्न हो गया है...

मिनी माथुर ने वेबदुनिया संग शेयर की प्रशांत तमांग से जुड़ी यादें, बोलीं- दिमाग एकदम सुन्न हो गया है...मैं हमारे 'इंडियन आइडल 3' के सारे ही लोगों से मैं संपर्क में बनी रहती हूं। मुझे वह लोग फोन करके या मैसेज करके बताते रहते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या-क्या चल रहा है। जब मुझे चैंग फोन लगाते हैं कि हमारे इंडियन आइडल 3 के विनर यानी कि प्रशांत तमांग अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे इस बात को लूं।

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने दिखाई अपनी लाड़ली बेटी की पहली झलक, नाम का भी किया खुलासा

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने दिखाई अपनी लाड़ली बेटी की पहली झलक, नाम का भी किया खुलासाबॉलीवुड के पावर कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा इन दिनों पेरेंट्सहुड जर्नी एंजॉय कर रहे हैं। दोनों 15 नवंबर 2025 को अपनी शादी की चौथी सालगिरह पर एक प्यारी सी बेटी के माता-पिता बने हैं। अब राजकुमार और पत्रलेखा ने अपनी बेटी की झलक दिखाते हुए उसका नाम रिवील कर दिया है।

गोविंदा के अफेयर की खबरों पर सुनीता आहूजा ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- बेटी की शादी करानी चाहिए लेकिन वो तो...

गोविंदा के अफेयर की खबरों पर सुनीता आहूजा ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- बेटी की शादी करानी चाहिए लेकिन वो तो...बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी समय से सुर्खियों में हैं। बीते दिनों दोनों के तलाक लेने की खबरें भी सामने आई थी। सुनीता कई इंटरव्यू में गोविंदा पर कई तरह के आरोप लगा चुकी हैं। चर्चा है कि गोविंदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है।

कभी पत्रकार बनना चाहती थीं मिनिषा लांबा, फिल्में नहीं मिली तो करने लगीं यह काम

कभी पत्रकार बनना चाहती थीं मिनिषा लांबा, फिल्में नहीं मिली तो करने लगीं यह कामबॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेस रही हैं जिन्हें पहचान तो खूब मिली लेकिन वो अब गायब हो चुकी है। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'बचना ऐ हसीनों' में नजर आ चुकीं मिनिषा लांबा। मिनिषा लांबा 18 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com