रविवार, 18 जनवरी 2026
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sunita ahuja break silence on govinda extramarital affairs rumors
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 18 जनवरी 2026 (12:18 IST)

गोविंदा के अफेयर की खबरों पर सुनीता आहूजा ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- बेटी की शादी करानी चाहिए लेकिन वो तो...

Govinda affair
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी समय से सुर्खियों में हैं। बीते दिनों दोनों के तलाक लेने की खबरें भी सामने आई थी। सुनीता कई इंटरव्यू में गोविंदा पर कई तरह के आरोप लगा चुकी हैं। चर्चा है कि गोविंदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। 
 
वहीं अब सुनीता आहूजा ने गोविंदा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सुनीता ने बताया कि गोविंदा के अफेयर की खबरों से उनपर और उनके बच्चों पर काफी बुरा असर पड़ा है। उन्होंने गोविंदा के अफेयर का भी हिंट दिया है। 
 
मिस मालिनी संग पॉडकास्ट में सुनीता आहूजा ने कहा, 2025 मेरे लिए काफी डिजास्टर रहा है, क्योंकि उसमें पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी। मैं भी गोविंदा के बारे में कुछ सुन रही थी. मैं गोविंदा के बारे में जो भी सुन रही थी, मैं उससे खुश नहीं थी, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हर चीज करने की एक उम्र होती है। 
 
सुनीता ने कहा, 63 की उम्र में ये सब बातें सुनना अच्छा नहीं है. वो भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। ये बहुत खराब बात है। इनका दोनों बच्चों टीना और यश पर बुरा असर पड़ा है। देखो, मेरे बच्चे बड़े हो गए। मैंने हमेशा यही बोला कि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैंने उनसे हमेशा कहा है कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है।
 
इंडस्ट्री में आने वाली यंग लड़कियों को लेकर सुनीता ने कहा, क्या होता है ना आज कल जो लड़कियां आती हैं स्ट्रगल करने के लिए, उन्हें शुगर डैडी की जरूरत होती है, जो उनका खर्चा चलाए। शक्ल दो कौड़ी की है, पर हीरोइन बनना है। तो तुम क्या उम्मीद करते हो? फंसा लेती हैं। फिर ब्लैकमेल करेंगी। ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं।
 
गोविंदा को लेकर सुनीता ने कहा, मगर तुम क्यों बेवकूफ हो। तुम 63 के हो गए हो। तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है। सुंदर बीवी है। दो बड़े बच्चे हैं। तुम 63 की उम्र में ये सब नहीं कर सकते। तुमने जवानी में किया, चलो ठीक है। जवानी में हम भी गलतियां करते हैं, लेकिन इस उम्र में नहीं। तुम्हें बेटी की शादी करानी चाहिए, यश का करियर है...इसपर फोकस करो ना। 
 
मिनी माथुर ने वेबदुनिया संग शेयर की प्रशांत तमांग से जुड़ी यादें, बोलीं- दिमाग एकदम सुन्न हो गया है...मैं हमारे 'इंडियन आइडल 3' के सारे ही लोगों से मैं संपर्क में बनी रहती हूं। मुझे वह लोग फोन करके या मैसेज करके बताते रहते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या-क्या चल रहा है। जब मुझे चैंग फोन लगाते हैं कि हमारे इंडियन आइडल 3 के विनर यानी कि प्रशांत तमांग अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे इस बात को लूं।

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने दिखाई अपनी लाड़ली बेटी की पहली झलक, नाम का भी किया खुलासाबॉलीवुड के पावर कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा इन दिनों पेरेंट्सहुड जर्नी एंजॉय कर रहे हैं। दोनों 15 नवंबर 2025 को अपनी शादी की चौथी सालगिरह पर एक प्यारी सी बेटी के माता-पिता बने हैं। अब राजकुमार और पत्रलेखा ने अपनी बेटी की झलक दिखाते हुए उसका नाम रिवील कर दिया है।

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी समय से सुर्खियों में हैं। बीते दिनों दोनों के तलाक लेने की खबरें भी सामने आई थी। सुनीता कई इंटरव्यू में गोविंदा पर कई तरह के आरोप लगा चुकी हैं। चर्चा है कि गोविंदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है।

कभी पत्रकार बनना चाहती थीं मिनिषा लांबा, फिल्में नहीं मिली तो करने लगीं यह कामबॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेस रही हैं जिन्हें पहचान तो खूब मिली लेकिन वो अब गायब हो चुकी है। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'बचना ऐ हसीनों' में नजर आ चुकीं मिनिषा लांबा। मिनिषा लांबा 18 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं।

तमन्ना भाटिया के आइटम सॉन्ग 'आज की रात' ने बनाया रिकॉर्ड, यूट्यूब पर मिले 1 बिलियन व्यूजबॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने एक्टिंग के अलावा अपने आइटम नंबर से भी खास पहचान बनाई है। तमन्ना ने कई हिट आइटम सॉन्ग में अपने डांस का तड़का लगाया है। इन्हीं में से एक गाना 'आज की रात' भी है। इस गाने में तमन्ना ने अपने सिजलिंग डांस मूव्स से आग लगा दी थी।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली 'ही-मैन' धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
