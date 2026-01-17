शनिवार, 17 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. shahrukh khan returns to don 3 after ranveer singh exit but on this condition
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 17 जनवरी 2026 (16:30 IST)

'डॉन 3' रणवीर सिंह के बाहर होते ही फिर शाहरुख खान के पास पहुंचे फरहान अख्तर, एक्टर ने रखी यह शर्त!

Don 3 movie updates
फरहान अख्तर की अगली फिल्म 'डॉन 3' अपनी घोषणा के वक्त से ही सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में रणवीर सिंह और कियारा आडवाणी नजर आने वाले हैं। लेकिन कियारा ने प्रेग्नेंसी के दौरान इस फिल्म से किनारा कर दिया। वहीं बीते दिनों रणवीर सिंह ने भी फिल्म से अपने हाथ पीछे खींच लिए। 
 
रणवीर सिंह के 'डॉन 3' से अलग होने के बाद मेकर्स ने नए लीड एक्टर की तलाश शुरू कर दी है। खबरें हैं कि रणवीर सिंह के बारह होने के बा फरहाना अख्तर फिर से शाहरुख खान के पास पहुंच गए हैं। शाहरुख इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी में एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं। 
 
टेलीचक्कर की रिपोर्ट के अनुसार शाहरुक खान और फिल्ममेकर के बीच बातचीत हुई है। शाहरुख ने 'डॉन 3' में वापसी के लिए हामी भर दी है। लेकिन इसके साथ ही एक शर्त भी रखी है। शाहरुख का कहना है कि वह 'डॉन 3' में तब ही काम करेंगे जब 'जवान' फेम डायरेक्टर एटली को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। किंग खान का मानना है कि एटली के आने से फिल्म का स्केल और ग्लोबल अपील काफी बढ़ जाएगी।
 
फिलहाल मेकर्स शाहरुख खान की इस शर्त पर विचार कर रहे हैं और अभी तक कोई ऑफिशियल मुहर नहीं लगी है। शाहरुख खान एटली की फिल्म 'जवान' में नजर आए थे। इस फिल्म ने जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। अगर शाहरुख और एटली एक बार फिर साथ आते हैं तो दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी।
 

धुरंधर की सक्सेस के बाद पीछे हटे रणवीर 

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह ने फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के बाद 'डॉन 3' से अलग होने का फैसला लिया। वह अब संजय लीला भंसाली, लोकेश कनगराज और एटली जैसे बड़े निर्देशकों के साथ काम करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। रणवीर लगातार गैंगस्टर वाले किरदारों में बंधकर नहीं रहना चाहते, खासकर तब जब वह हाल ही में इसी तरह की एक भूमिका निभा चुके हैं। 
 
अमिताभ बच्चन को लेकर सत्तर के दशक में डॉन बनाई गई थी। उसका रिमेक फरहान अख्तर ने डॉन के नाम से बनाया और फिर डॉन 2 भी निर्देशित की। इसमें शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में नजर आए। शाहरुख के इनकार के बाद डॉन 3 की रूपरेखा रणवीर सिंह के साथ बनाई गई थी। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बॉलीवुड में बीते 8 साल से कम काम मिलने पर एआर रहमान ने कही यह बात, 'छावा' को बताया बांटने वाली फिल्म

बॉलीवुड में बीते 8 साल से कम काम मिलने पर एआर रहमान ने कही यह बात, 'छावा' को बताया बांटने वाली फिल्मऑस्कर विनर म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने बीबीसी एशियन को दिए इंटरव्यू में कहा कि पिछले 8 सालों में उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गिरावट देखी है। उन्हें काम मिलने में परेशानी हो रही हैं और हिंदी सिनेमा में अब कम्युनलिज्म देखने को मिलता है।

संजय कपूर की संपत्ति को लेकर बढ़ा विवाद, प्रिया सचदेव ने करिश्‍मा कपूर से मांगे तलाक के दस्तावेज

संजय कपूर की संपत्ति को लेकर बढ़ा विवाद, प्रिया सचदेव ने करिश्‍मा कपूर से मांगे तलाक के दस्तावेजबॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर के निधन के बाद से ही उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। वहीं अब संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है।

शोबिज छोड़ सना खान ने चुना था इस्लाम का रास्ता, पति पर लगे ब्रेनवॉश के आरोप, अब सामने आई सच्चाई

शोबिज छोड़ सना खान ने चुना था इस्लाम का रास्ता, पति पर लगे ब्रेनवॉश के आरोप, अब सामने आई सच्चाईटीवी की ग्लैमरस एक्ट्रेस सना खान ने साल 2020 में शोबिज को अलिवदा कह धर्म का रास्ता अपना लिया था। उन्होंने कहा था कि वे 'मानवता की सेवा करना चाहती हैं और अपने पैगम्बर के बताए रास्ते पर चलना चाहती हैं।' इसके बाद उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अनस सईद संग निकाह कर लिया था।

सिंगर बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंस ने दी धमकी, मांगी 10 करोड़ रुपए की रंगदारी

सिंगर बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंस ने दी धमकी, मांगी 10 करोड़ रुपए की रंगदारीबॉलीवुड के फेमस सिंगर बी प्राक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बी प्राक को जान से मारने की धमकी दी है। सिंगर से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। लॉरेंस गैंग की तरफ से ऑडियो रिकॉर्डिंग बी प्राक के साथी पंजाबी सिंगर दिलनूर को 6 जनवरी को भेजी गई।

जावेद अख्तर का बचपन से ही शायरी से रहा गहरा रिश्ता, क्या आप जानते हैं गीतकार का असली नाम?

जावेद अख्तर का बचपन से ही शायरी से रहा गहरा रिश्ता, क्या आप जानते हैं गीतकार का असली नाम?बॉलीवुड के जानेमाने लेखक, शायर और गीतकार जावेद अख्तर 81 वर्ष के हो गए हैं। 17 जनवरी 1945 को शायर-गीतकार जां निसार अख्तर के घर जब एक लड़के ने जन्म लिया तो उसका नाम रखा गया 'जादू'। यह नाम जां निसार अख्तर के ही एक शेर की एक पंक्ति 'लंबा लंबा किसी जादू का फसाना होगा' से लिया गया है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com