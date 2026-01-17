शनिवार, 17 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Singer B Praak gets death threat from Lawrence Bishnoi gang demands extortion of rs 10 cr
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 17 जनवरी 2026 (12:33 IST)

सिंगर बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंस ने दी धमकी, मांगी 10 करोड़ रुपए की रंगदारी

B Praak receives death threats
बॉलीवुड के फेमस सिंगर बी प्राक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बी प्राक को जान से मारने की धमकी दी है। सिंगर से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। लॉरेंस गैंग की तरफ से ऑडियो रिकॉर्डिंग बी प्राक के साथी पंजाबी सिंगर दिलनूर को 6 जनवरी को भेजी गई। 
 
इसके पहले दिलनूर को दो बार कॉल ‍किया गया था। लेकिन दिलनूर ने कॉल नहीं उठाया, इसके बाद विदेशी नंबर से उन्हें कॉल किया गया। गैंग के द्वारा एक सप्ताह में पैसे देने के लिए कहा गया है. इस मामले में मोहाली में शिकायत दर्ज कराई गई है.
 
बी प्राक को धमकी देने वाले कॉलर ने अपना नाम आरजू बिश्नोई बताया। धमकी में कहा गया कि 'दस करोड़ रुपए दो, नहीं तो मिट्टी में मिला देंगे।' उसने धमकी देते हुए कहा, हेलो आरजू बिश्नोई बोल रहा हूं, उसको बी प्राक को मैसेज कर देना कि 10 करोड़ रुपए चाहिए। तेरे पास एक हफ्ते का टाइम है। 
 
धमकी में कहा गया, जिसे मर्जी देश में चला जा। आसपास इसके साथ वाला कोई भी मिल गया ना तो नुकसान कर देंगे। और इसको फेक कॉल मत समझना। मिल के चलेगा तो ठीक नहीं तो उसको बोल मिट्टी में मिला देंगे। 
 
धमकीभरा मैसेज मिलने के बाद दिलनूर ने SSP मोहाली के पास शिकायत दर्ज कराई है। एसएसपी मोहाली ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जावेद अख्तर का बचपन से ही शायरी से रहा गहरा रिश्ता, क्या आप जानते हैं गीतकार का असली नाम?

जावेद अख्तर का बचपन से ही शायरी से रहा गहरा रिश्ता, क्या आप जानते हैं गीतकार का असली नाम?बॉलीवुड के जानेमाने लेखक, शायर और गीतकार जावेद अख्तर 81 वर्ष के हो गए हैं। 17 जनवरी 1945 को शायर-गीतकार जां निसार अख्तर के घर जब एक लड़के ने जन्म लिया तो उसका नाम रखा गया 'जादू'। यह नाम जां निसार अख्तर के ही एक शेर की एक पंक्ति 'लंबा लंबा किसी जादू का फसाना होगा' से लिया गया है।

सिद्धांत चतुर्वेदी–मृणाल ठाकुर की 'दो दीवाने सहर में' का टीजर इस दिन होगा रिलीज

सिद्धांत चतुर्वेदी–मृणाल ठाकुर की 'दो दीवाने सहर में' का टीजर इस दिन होगा रिलीजसिनेमा फैंस के लिए एक एक्साइटिंग रोमांटिक अपडेट सामने आ रहा है। आने वाला वैलेंटाइन डे बॉक्स ऑफिस पर प्यार और मस्ती से भरा होने वाला है, क्योंकि सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर स्टारर ‘दो दीवाने सहर में’ रिलीज़ के लिए तैयार है।

फरहान अख्तर की '120 बहादुर' ने दी ओटीटी पर दस्तक, जानिए कहां देख सकते हैं फिल्म

फरहान अख्तर की '120 बहादुर' ने दी ओटीटी पर दस्तक, जानिए कहां देख सकते हैं फिल्मप्राइम वीडियो ने फिल्म '120 बहादुर' के ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्रीमियर का ऐलान किया है। यह दमदार वॉर ड्रामा भारतीय सैन्य इतिहास के एक यादगार अध्याय से प्रेरित है। फिल्म का निर्देशन रज़नीश ‘रेज़ी’ घई ने किया है और इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने, ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ के अमित चंद्रा के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।

9 साल बड़े साउथ स्टार संग धनुष संग मृणाल ठाकुर की शादी की चर्चा, इन सेलेब्स संग भी जुड़ चुका है नाम

9 साल बड़े साउथ स्टार संग धनुष संग मृणाल ठाकुर की शादी की चर्चा, इन सेलेब्स संग भी जुड़ चुका है नामबॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर अपनी लव लाइफ को एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार उनका नाम अपने से 9 साल बड़े साउथ सुपरस्टार धनुष संग जुड़ रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मृणाल तलाकशुदा दो बच्चों के पिता धनुष संग 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर शादी रचाने वाली हैं।

राहु केतु रिव्यू: जब किताब से निकले किरदार ही कहानी को भटका दें

राहु केतु रिव्यू: जब किताब से निकले किरदार ही कहानी को भटका दें‘राहु केतु’ एक फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसमें एक जादुई किताब से जन्मे दो किरदार समाज की बुराइयों को खत्म करने निकलते हैं। दिलचस्प कॉन्सेप्ट के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, उलझी कहानी और असरहीन कॉमेडी के कारण दर्शकों को बांध नहीं पाती। कुछ कलाकारों का अभिनय और तकनीकी पक्ष ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म औसत से नीचे रह जाती है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com