शनिवार, 17 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Do you know the real name of Javed Akhtar
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 17 जनवरी 2026 (12:10 IST)

जावेद अख्तर का बचपन से ही शायरी से रहा गहरा रिश्ता, क्या आप जानते हैं गीतकार का असली नाम?

Javed Akhtar Birthday
बॉलीवुड के जानेमाने लेखक, शायर और गीतकार जावेद अख्तर 81 वर्ष के हो गए हैं। 17 जनवरी 1945 को शायर-गीतकार जां निसार अख्तर के घर जब एक लड़के ने जन्म लिया तो उसका नाम रखा गया 'जादू'। यह नाम जां निसार अख्तर के ही एक शेर की एक पंक्ति 'लंबा लंबा किसी जादू का फसाना होगा' से लिया गया है। 
 
बाद मे जां निसार के यही पुत्र जादू 'जावेद अख्तर' के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में विख्यात हुए। बचपन से ही शायरी से जावेद अख्तर का गहरा रिश्ता रहा। उनके घर शेरो-शायरी की महफिलें सजा करती थी जिन्हें वह बड़े चाव से सुना करते थे। उन्होंने जिंदगी के उतार-चढ़ाव को बहुत करीब से देखा था इसलिए उनकी शायरी में जिंदगी के फसाने को बड़ी शिद्दत से महसूस किया जा सकता है।
 
जावेद अख्तर के गीतों की यह खूबी रही है कि वह अपनी बात बड़ी आसानी से दूसरों को समझाते हैं। उनके जन्म के कुछ समय के बाद उनका परिवार लखनऊ आ गया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से पूरी की। कुछ समय तक वहां रहने के बाद वह अलीगढ़ आ गये जहां वह अपनी खाला के साथ रहने लगे। 
 
जावेद अख्तर ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी स्नातक की शिक्षा भोपाल के साफिया कॉलेज से पूरी की लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका मन वहां नहीं लगा और वह अपने सपनों को नया रूप देने के लिए वर्ष 1964 में मुंबई आ गए।
 
मुंबई पहुंचने पर जावेद अख्तर को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुंबई में कुछ दिनों तक वह महज 100 रुपए के वेतन पर फिल्मों मे डायलॉग लिखने का काम करने लगे। इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे लेकिन इनमें से कोई फिल्म बॉक्स आफिस पर सफल नहीं हुई। 
 
मुंबई में जावेद अख्तर की मुलाकात सलीम खान से हुई जो फिल्म इंडस्ट्री में बतौर संवाद लेखक अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। इसके बाद वह और सलीम खान संयुक्त रूप से काम करने लगे। वर्ष 1970 में रिलीज फिल्म 'अंदाज' की कामयाबी के बाद जावेद अख्तर कुछ हद तक बतौर डायलॉग रायटर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने मे सफल हो गए।
 
फिल्म 'अंदाज' की सफलता के बाद जावेद अख्तर और सलीम खान को कई अच्छी फिल्मों के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गये। इन फिल्मों में हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, जंजीर, यादों की बारात जैसी फिल्में शामिल है। सीता और गीता के निर्माण के दौरान उनकी मुलाकात हनी ईरानी से हुई और जल्द हीं जावेद अख्तर ने हनी ईरानी से निकाह कर लिया। अस्सी के दशक में जावेद अख्तर ने हनी इरानी से तलाक लेने के बाद शबाना आजमी से शादी कर ली।
 
वर्ष 1981 में निर्माता-निर्देशक यश चोपड़ा अपनी नई फिल्म सिलसिला के लिए गीतकार की तलाश कर रहे थे। उन दिनों फिल्म जगत में जावेद अख्तर बतौर संवाद लेखक अपनी पहचान बना चुके थे। यश चोपड़ा ने जावेद अख्तर से फिल्म सिलसिला के गीत लिखने की पेशकश की। फिल्म 'सिलसिला' में जावेद अख्तर के गीत 'देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुये और ये कहां आ गये हम..' श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुए।
 
फिल्म सिलसिला में अपने गीत की सफलता से उत्साहित जावेद अख्तर ने गीतकार के रूप में भी काम करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत लिखकर जन जन के हृदय के तार झनझनाये। वर्ष 1987 में प्रदर्शित फिल्म मिस्टर इंडिया के बाद सलीम-जावेद की सुपरहिट जोड़ी अलग हो गयी। इसके बाद भी जावेद अख्तर ने फिल्मों के लिये संवाद लिखने का काम जारी रखा। 
 
जावेद अख्तर को मिले सम्मानों को देखा जाए तो उन्हे उनके गीतों के लिए आठ बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1999 मे साहित्य के जगत मे जावेद अख्तर के बहुमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। वर्ष 2007 में उनको पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। उनको उनके गीत के लिए साज, बार्डर, गॉडमदर, रिफ्यूजी और लगान के लिये नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जावेद अख्तर आज भी गीतकार के तौर पर फिल्म जगत को सुशोभित कर रहे है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
सिंगर बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंस ने दी धमकी, मांगी 10 करोड़ रुपए की रंगदारी

जावेद अख्तर का बचपन से ही शायरी से रहा गहरा रिश्ता, क्या आप जानते हैं गीतकार का असली नाम?

जावेद अख्तर का बचपन से ही शायरी से रहा गहरा रिश्ता, क्या आप जानते हैं गीतकार का असली नाम?बॉलीवुड के जानेमाने लेखक, शायर और गीतकार जावेद अख्तर 81 वर्ष के हो गए हैं। 17 जनवरी 1945 को शायर-गीतकार जां निसार अख्तर के घर जब एक लड़के ने जन्म लिया तो उसका नाम रखा गया 'जादू'। यह नाम जां निसार अख्तर के ही एक शेर की एक पंक्ति 'लंबा लंबा किसी जादू का फसाना होगा' से लिया गया है।

सिद्धांत चतुर्वेदी–मृणाल ठाकुर की 'दो दीवाने सहर में' का टीजर इस दिन होगा रिलीज

सिद्धांत चतुर्वेदी–मृणाल ठाकुर की 'दो दीवाने सहर में' का टीजर इस दिन होगा रिलीजसिनेमा फैंस के लिए एक एक्साइटिंग रोमांटिक अपडेट सामने आ रहा है। आने वाला वैलेंटाइन डे बॉक्स ऑफिस पर प्यार और मस्ती से भरा होने वाला है, क्योंकि सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर स्टारर ‘दो दीवाने सहर में’ रिलीज़ के लिए तैयार है।

फरहान अख्तर की '120 बहादुर' ने दी ओटीटी पर दस्तक, जानिए कहां देख सकते हैं फिल्म

फरहान अख्तर की '120 बहादुर' ने दी ओटीटी पर दस्तक, जानिए कहां देख सकते हैं फिल्मप्राइम वीडियो ने फिल्म '120 बहादुर' के ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्रीमियर का ऐलान किया है। यह दमदार वॉर ड्रामा भारतीय सैन्य इतिहास के एक यादगार अध्याय से प्रेरित है। फिल्म का निर्देशन रज़नीश ‘रेज़ी’ घई ने किया है और इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने, ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ के अमित चंद्रा के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।

9 साल बड़े साउथ स्टार संग धनुष संग मृणाल ठाकुर की शादी की चर्चा, इन सेलेब्स संग भी जुड़ चुका है नाम

9 साल बड़े साउथ स्टार संग धनुष संग मृणाल ठाकुर की शादी की चर्चा, इन सेलेब्स संग भी जुड़ चुका है नामबॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर अपनी लव लाइफ को एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार उनका नाम अपने से 9 साल बड़े साउथ सुपरस्टार धनुष संग जुड़ रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मृणाल तलाकशुदा दो बच्चों के पिता धनुष संग 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर शादी रचाने वाली हैं।

राहु केतु रिव्यू: जब किताब से निकले किरदार ही कहानी को भटका दें

राहु केतु रिव्यू: जब किताब से निकले किरदार ही कहानी को भटका दें‘राहु केतु’ एक फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसमें एक जादुई किताब से जन्मे दो किरदार समाज की बुराइयों को खत्म करने निकलते हैं। दिलचस्प कॉन्सेप्ट के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, उलझी कहानी और असरहीन कॉमेडी के कारण दर्शकों को बांध नहीं पाती। कुछ कलाकारों का अभिनय और तकनीकी पक्ष ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म औसत से नीचे रह जाती है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com