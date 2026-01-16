फरहान अख्तर की '120 बहादुर' ने दी ओटीटी पर दस्तक, जानिए कहां देख सकते हैं फिल्म

प्राइम वीडियो ने फिल्म '120 बहादुर' के ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्रीमियर का ऐलान किया है। यह दमदार वॉर ड्रामा भारतीय सैन्य इतिहास के एक यादगार अध्याय से प्रेरित है। फिल्म का निर्देशन रज़नीश ‘रेज़ी’ घई ने किया है और इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने, ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ के अमित चंद्रा के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।

फिल्म '120 बहादुर' में फरहान अख्तर लीड रोल में हैं, जबकि राशि खन्ना, स्पर्श वालिया, विवान भटेना और एजाज़ खान अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं। हौसले, भाईचारे और अडिग संकल्प पर आधारित यह फिल्म 13 कुमाऊं रेजिमेंट के उन भारतीय सैनिकों के असाधारण बलिदान को सम्मान देती है, जिन्होंने भारी मुश्किलों के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़ा।

120 बहादुर अब भारत में और दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। लद्दाख के रेज़ांग ला पास में सेट यह फिल्म रेज़ांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई से प्रेरित है, जहां बेमिसाल बहादुरी और बलिदान ने इतिहास रच दिया था।

120 बहादुर राइफल, बेयोनट और आमने-सामने की जंग के साथ लड़ी गई उस भीषण आखिरी लड़ाई को दर्शाती है, जिसमें सैनिकों का भाईचारा, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान सामने आता है, और यह एक असाधारण सिनेमैटिक अनुभव का वादा करती है।