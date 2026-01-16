शुक्रवार, 16 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (16:06 IST)

दिशा पाटनी ने फिर बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, डीपनेक गाउन में शेयर की सुपर बोल्ड तस्वीरें

Disha Patani deep neck gown
दिशा पाटनी फिल्मों से ज्यादा अपने हॉट एंड सिजलिंग लुक की वजह से चर्चा में रहती हैं। दिशा का इंस्टा अकाउंट उनकी बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
दिशा इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उनका नाम पंजाबी सिंगर तलविंदर संग जोड़ा जा रहा है। हाल ही में दोनों को नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी में एक साथ देखा गया। जब से दोनों के डेटिंग करने की खबरें आ रही है। 

 
इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। दिशा ने रेड कलर के बोल्ड गाउन में अपनी कुछ तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। 
 
इस डीपनेक गाउन में दिशा पाटनी अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। दिशा का यह गाउन सिर्फ पतली सी डोरी पर टिका हआ है। 
 
दिशा ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने डायमंड इयरिंग्स कैरी किए हैं। 
 
‍तस्वीरों में दिशा पाटनी एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह कभी जमीन पर बैठकर तो कभी खड़े होकर पोज दे रही हैं। 
 
दिशा के इस बोल्ड लुक पर हर कोई दीवाना हो गया है। फैंस के साथ ही सेलेब्स भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। दिशा की बेस्टफ्रेंड मौनी रॉय ने कमेंट किया, 'मेरी बहन सबसे खूबसूरत है। बस इतना ही।'
 
33 साल की दिशा पाटनी इंडस्ट्री की सबसे हॉट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर उनके 61.4 मिलियन फॉलोअर्स है। 
 
