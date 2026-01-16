शुक्रवार, 16 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. फिल्म समीक्षा
  4. happy patel movie review in hindi vir das aamir khan
Written By समय ताम्रकर
Last Updated : शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (15:48 IST)

हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस रिव्यू: दर्शकों को किया अनहैप्पी

हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस रिव्यू: दर्शकों को किया अनहैप्पी
आमिर खान का नाम आमतौर पर समझदार सिनेमा और क्वालिटी कंटेंट की गारंटी माना जाता है। लेकिन अगर सिर्फ आमिर खान का नाम देखकर आप ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ देखने का मन बना रहे हैं, तो एक पल ठहर जाइए। इस बार आमिर से बड़ी चूक हो गई है। वीर दास ने फिल्म के नाम पर कुछ ऐसा बना दिया है, जिसे देखकर यही लगता है कि शायद स्क्रिप्ट सुनते वक्त आमिर को ‘देल्ही बेली’ वाली फील आ गई होगी, लेकिन स्क्रीन पर मामला पूरी तरह उल्टा निकलता है।
 
वीर दास एक शानदार स्टैंडअप कॉमेडियन हैं और एक अच्छे अभिनेता भी। लेकिन बतौर लेखक और निर्देशक ‘हैप्पी पटेल’ उनकी कमजोर कोशिशों में गिनी जाएगी। फिल्म का लेखन और निर्देशन खुद वीर दास ने किया है, जिसमें उनका साथ दिया है कवि शास्त्री ने निर्देशन में और अमोघ रणदीवे ने लेखन में। समस्या यह नहीं है कि आइडिया खराब है, बल्कि दिक्कत यह है कि उस आइडिया को स्क्रीन पर मजेदार बनाने की कोशिश ही अधूरी रह गई है।
 
फिल्म की कहानी पुरानी मसाला फिल्मों की याद दिलाती है। एक भारतीय बच्चा, जिसकी मां गैंगवॉर में मारी जाती है। दो अंग्रेज एजेंट उसे लंदन ले जाकर पालते हैं। अंग्रेजी माहौल में पला-बढ़ा यह लड़का एमआई-7 का एजेंट बनना चाहता है, लेकिन 7 बार फेल हो जाता है।
 
कहानी तब आगे बढ़ती है जब उसे एक मिशन मिलता है, एक अंग्रेज महिला को किडनैपर्स से छुड़ाने के लिए भारत जाने का। भारत आने से पहले वह हिंदी फिल्में देखकर भाषा और ‘देसी माइंडसेट’ सीखने की कोशिश करता है। यहीं से फिल्म कॉमेडी बनने की कोशिश करती है, लेकिन यही कोशिश फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है।
 
भारत पहुंचकर हैप्पी की टक्कर गैंगस्टर मामा से होती है, जिसका किरदार मोना सिंह ने निभाया है। यहीं से फिल्म स्पाई-कॉमेडी का रास्ता पकड़ती है, लेकिन कहानी कभी रफ्तार नहीं पकड़ पाती। मिशन पूरा कैसे होता है, यही फिल्म का सार है, लेकिन इसे इतने ढीले ढंग से दिखाया गया है कि दर्शक बीच-बीच में फिल्म से कटने लगता है।
 
वीर दास ने फिल्म को ‘कूल’ और ‘यंग’ बनाने की कोशिश की है। अंग्रेजी-हिंदी का मिक्स, अपशब्द, अजीब हरकतें और अटपटे डायलॉग, सब कुछ डाला गया है। चार-पांच संवाद ऐसे हैं, जिन पर हंसी आ सकती है, लेकिन सिर्फ इन्हीं के दम पर दो घंटे की फिल्म नहीं चल सकती।
 
सबसे बड़ी चूक यह है कि फिल्म सिचुएशनल कॉमेडी के मौके होने के बावजूद उन्हें भुना नहीं पाती, जबकि कहानी में भरपूर गुंजाइश थी। 
 
करीब दो घंटे की यह फिल्म देखने में पांच घंटे जैसी लगती है। खासकर सेकंड हाफ जरूरत से ज्यादा खिंचा हुआ और थकाने वाला है। कॉमेडी के नाम पर बेसिर-पैर की हरकतें दिखाई गई हैं, जिनका कहानी से कोई ठोस रिश्ता नहीं बनता। दर्शक फिल्म से कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाता।
 
यहीं वीर दास सबसे बड़ी चूक कर बैठते हैं। स्टैंडअप कॉमेडी के पांच मिनट और फिल्म के दो घंटे, इन दोनों की जरूरतें अलग होती हैं। हर सीन को एक्सपेरिमेंट के नाम पर छोड़ दिया गया है, लेकिन ठोस कहानी और मजबूत स्क्रीनप्ले की जरूरत को नजरअंदाज कर दिया गया।
 
वीर दास की एक्टिंग औसत रही है। कुछ सीन में वे ठीक लगते हैं, लेकिन पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाने में नाकाम रहते हैं। मोना सिंह अपने किरदार में मिसफिट नजर आती हैं। मिथिला पालकर जरूर स्क्रीन पर फ्रेशनेस लाती हैं और अच्छा काम करती हैं। शरीब हाशमी जैसे दमदार कलाकार का ठीक से उपयोग नहीं किया गया है। श्रुति तावड़े की एक्टिंग उम्दा है।  
 
स्पेशल अपीयरेंस में आमिर खान और इमरान खान कुछ मिनटों के लिए आते हैं, लेकिन उनका कैमियो भी कोई खास असर नहीं छोड़ पाता।
 
कुल मिलाकर ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ एक बड़ा मिसफायर है। न कहानी में दम है, न कॉमेडी में जान। वीर दास ने एक सुनहरा मौका गंवा दिया है और दर्शकों को निराश किया है। यह फिल्म न दिमाग को छूती है, न दिल को और यही इसकी सबसे बड़ी हार है।

  • HAPPY PATEL KHATARNAK JASOOS (2026)
  • निर्देशक: वीर दास - कवि शास्त्री 
  • गीत: वीर दास, आईपी सिंह, अनिमेष पाणिग्रही, Mxrzi, सुचिता शिरके, नीरज पांडे 
  • संगीत: अचिंत ठक्कर, अक्षय एंड आईपी, अजय जयंती एंड पार्थ पारेख, एलियन चटनी 
  • कलाकार: वीर दास, मोना सिंह, मिथिला पालकर, शरीब हाशमी, श्रुति तावड़े, इमरान खान और आमिर खान (स्पेशल अपियरेंस) 
  • सेंसर सर्टिफिकट : केवल वयस्कों के लिए * 2 घंटे 1 मिनट 42 सेकंड 
  • रेटिंग : 1/5
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दिशा पाटनी ने फिर बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, डीपनेक गाउन में शेयर की सुपर बोल्ड तस्वीरें

दिशा पाटनी ने फिर बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, डीपनेक गाउन में शेयर की सुपर बोल्ड तस्वीरेंदिशा पाटनी फिल्मों से ज्यादा अपने हॉट एंड सिजलिंग लुक की वजह से चर्चा में रहती हैं। दिशा का इंस्टा अकाउंट उनकी बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। दिशा ने रेड कलर के बोल्ड गाउन में अपनी कुछ तस्वीरें फैंस संग शेयर की है।

भूमि पेडनेकर की क्राइम थ्रिलर 'दलदल' का टीजर रिलीज, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा प्रीमियर

भूमि पेडनेकर की क्राइम थ्रिलर 'दलदल' का टीजर रिलीज, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा प्रीमियरप्राइम वीडियो ने अपनी हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज 'दलदल' की दुनिया भर में प्रीमियर की डेट रिलीज कर दी है। यह सीरीज 30 जनवरी को रिलीज हो रही है। इसके साथ ही 'दलदल' का जबरदस्त, खौफनाक टीज़र भी जारी किया गया है। विष धमिजा की बेस्टसेलिंग किताब भेंडी बाज़ार पर आधारित 'दलदल' एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन है।

फिल्म 'एक दिन' का टीजर रिलीज, साई पल्लवी संग रोमांस करते दिखे जुनैद खान

फिल्म 'एक दिन' का टीजर रिलीज, साई पल्लवी संग रोमांस करते दिखे जुनैद खानसाउथ की खूबसूरत अदाकारा साई पल्लवी, आमिर खान के बेटे जुनैद खान संग बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। यह फ्रेश जोड़ी आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म 'एक दिन' में नजर आने वाली हैं। बीते दिनों इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ था। अब मेकर्स ने ‘एक दिन’ का टीज़र आखिरकार रिलीज़ कर दिया है।

देशभक्ति से भरा 'बॉर्डर 2' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

देशभक्ति से भरा 'बॉर्डर 2' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्मसाल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ लीड़ रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा भी अहम किरदार में दिखेंगी।

इतनी थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सैलरी, एक्टिंग से पहले शाहरुख की फिल्म में किया था यह काम

इतनी थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सैलरी, एक्टिंग से पहले शाहरुख की फिल्म में किया था यह कामबॉलीवुड के हैंडसम हंक सिद्धार्थ मल्होत्रा ने साल 2012 में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड में कदम रखा था। सिद्धार्थ अपने अब तक के करियर में कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। सिद्धार्थ ने अपने करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में मॉडल के रूप में की थी।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com