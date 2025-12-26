शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. फिल्म समीक्षा
  4. anaconda 2025 movie review in hindi
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (15:52 IST)

Anaconda Review: रीमेक बनाते-बनाते सामने आ गया असली खतरा

anaconda 2025 movie review in hindi
हॉलीवुड में रीमेक अब कोई नई बात नहीं रही, लेकिन Anaconda (2025) एक अलग रास्ता चुनती है। यह फिल्म 1977 की क्लासिक एनाकोंडा की सीधी रीमेक नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जो उस फिल्म को दोबारा बनाना चाहते हैं।
 
कहानी चार दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अमेज़न के जंगलों में एनाकोंडा की रीमेक शूट करने निकलते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन तभी हालात बिगड़ते हैं और फिल्म के सेट पर असली एनाकोंडा की एंट्री हो जाती है। इसके बाद फिल्म मेकिंग और ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद एक-दूसरे में घुलने लगती है।
 
फिल्म का कॉन्सेप्ट दिलचस्प है। एक कल्ट क्लासिक को रीमेक करने की कोशिश और उसी दौरान असली खतरे का सामने आ जाना, यह विचार अपने आप में फ्रेश लगता है। कुछ हिस्सों में फिल्म हल्की-फुल्की कॉमेडी के साथ एंटरटेन करती है और दर्शक जुड़े रहते हैं।
 
हालांकि, पटकथा की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह अपने आइडिया की गहराई तक नहीं जा पाती। कई सीन सिर्फ सतह पर रह जाते हैं और क्लाइमैक्स उम्मीद के मुताबिक असर नहीं छोड़ता। निर्देशन सधा हुआ है, लेकिन फिल्म कहीं भी जोखिम नहीं उठाती।
 
फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष जैक ब्लैक और पॉल रुड हैं। दोनों अपनी पहचान वाले अंदाज में नजर आते हैं और कई सीन को सिर्फ अपनी मौजूदगी से संभाल लेते हैं। उनकी केमिस्ट्री फिल्म को देखने लायक बनाती है।
 
स्टीव ज़ान ठीक-ठाक हैं, जबकि थांडीवे न्यूटन और डेनिएला मेलचियर जैसे कलाकारों को ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिलता। सहायक किरदार कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यादगार नहीं बन पाते।
 
टॉम गॉर्मिकन का निर्देशन संतुलित और सधा हुआ है। डेविड फ्लेमिंग का बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी का साथ देता है, पर डर या रोमांच का स्तर सीमित ही रहता है। नाइजल ब्लक की सिनेमैटोग्राफी अमेज़न के जंगलों को प्रभावशाली ढंग से कैमरे में कैद करती है,  लेकिन विजुअल्स में ऐसा कुछ नहीं है जो लंबे समय तक याद रहे। प्रोडक्शन डिजाइन कहानी की जरूरतों के अनुरूप है। क्रेग अल्पर्ट और ग्रेगरी एडिटिंग टाइट और शार्प है, जिससे फिल्म की गति बनी रहती है। वहीं डबिंग की क्वालिटी भी अच्छी है और संवाद सुनने में स्वाभाविक लगते हैं।
 
एनाकोंडा (2025) एक ऐसी फिल्म है, जो एक अच्छे विचार के साथ शुरू होती है लेकिन उसे पूरी ताकत से इस्तेमाल नहीं कर पाती। यह न तो पूरी तरह डराती है और न ही खुलकर हंसाती है। अगर आप कुछ नया या यादगार हॉरर-कॉमेडी ढूंढ रहे हैं, तो उम्मीदें थोड़ी कम रखनी होंगी। वैसे बेहतर ये है कि इसका ओटीटी पर आने का इंतजार किया जाए। 
  • ANACONDA (2025)
  • निर्देशक: टॉम गॉर्मिकन
  • संगीत: डेविड फ्लेमिंग
  • कलाकार: जैक ब्लैक, पॉल रुड, थांडीवे न्यूटन, डेनिएला मेलचियर
  • रेटिंग : 2/5 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कैलाश खेर के लाइव शो में मचा हंगामा, भीड़ हुई बेकाबू, सिंगर बोले- जानवरगिरी ना करिए...

कैलाश खेर के लाइव शो में मचा हंगामा, भीड़ हुई बेकाबू, सिंगर बोले- जानवरगिरी ना करिए...फेमस सिंगर कैलाश खेर के ग्वालियर में आयोजिक लाइव शो में भीड़ बेकाबू होने के बाद हंगामा मच गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कैलाश खेर को बीच में ही अपनी परफॉर्मेंस रोकनी पड़ी और लोगों से संयम बरतने की अपील करनी पड़ी। कैलाश खेर ग्वालियर गौरव दिवस के मौके पर आयोजित बॉलीवुड नाइट में परफॉर्म करने पहुंचे थे।

पंचायत 4 से द बैड्स ऑफ बॉलीवुड तक, ये हैं 2025 की सबसे चर्चित ओटीटी सीरीज

पंचायत 4 से द बैड्स ऑफ बॉलीवुड तक, ये हैं 2025 की सबसे चर्चित ओटीटी सीरीज2025 भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज के लिए एक यादगार साल साबित हुआ। TVF की पंचायत सीजन 4 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली वापसी से लेकर द बैड्स ऑफ बॉलीवुड और खौफ जैसे बोल्ड और चर्चित टाइटल्स तक, पूरे साल भारतीय स्ट्रीमिंग कंटेंट ने बातचीत पर राज किया।

नुसरत भरूचा के शानदार एयरपोर्ट लुक्स, स्टाइल, कम्फर्ट और एफर्टलेस एलिगेंस का परफेक्ट मेल

नुसरत भरूचा के शानदार एयरपोर्ट लुक्स, स्टाइल, कम्फर्ट और एफर्टलेस एलिगेंस का परफेक्ट मेलनुसरत भरूचा का ट्रैवल फैशन हमेशा स्टेटमेंट बनाता है, फिर वह चाहे रिलैक्स्ड को-ऑर्ड सेट्स हो या चिक ओवरसाइज़्ड सिलुएट्स हो और हर बार नुशरत ये साबित करती हैं कि कम्फर्टेबल आउटफिट्स भी ट्रेंड अपील से समझौता किए बिना स्टाइलिश हो सकते हैं।

बांग्लादेशी हिंदू युवक की बर्बर लिंचिंग पर फूटा जाह्नवी कपूर का गुस्सा, बोलीं- यह नरसंहार है...

बांग्लादेशी हिंदू युवक की बर्बर लिंचिंग पर फूटा जाह्नवी कपूर का गुस्सा, बोलीं- यह नरसंहार है...बांग्लादेश में पिछले दिनों हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या कर दी गई है। दीपू पर आरोप था कि उसने इस्लाम का अपमान किया था। दीपू चंद्र दास की बर्बर लिंचिंग को लेकर जहां हर तरफ चुप्पी छाई हुई है, वहीं जाह्नवी कपूर ने इस घटना को 'नरसंहार' बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है।

सामंथा रुथ प्रभु के लिए 2025 रहा खुशियों भरा, शुरू किया खुद का प्रोडक्शन हाउस, रचाई दूसरी शादी

सामंथा रुथ प्रभु के लिए 2025 रहा खुशियों भरा, शुरू किया खुद का प्रोडक्शन हाउस, रचाई दूसरी शादीसाल 2025 सामंथा रुथ प्रभु के लिए बेहद खास रहा है। इस साल सामंथा ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया साथ ही राज निदिमोरू संग शादी करके अपने नए सफर की शुरुआत भी की। सामंथा और राज दोनों ने यह दूसरी शादी है। दोनों ने 1 दिसंबर को कोयंबटूर में शादी रचाई।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com