इस फिल्म की शूटिंग के लिए रोजाना 8 घंटे का सफर तय करते थे कबीर बेदी

अपने वक्त के सफल अभिनेता और हैंडसम हंक कबीर बेदी 16 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 80 साल की उम्र में भी कबीर बेदी का जलवा बरकरार हैं। वेब सीरीज हो या फिल्म हो, कबीर बेदी की मौजूदगी अपने आप मे खास हैं और उनके चाहनेवालों की दुआएं भी उनके साथ हैं।

बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में अपने अदाकारी का लोहा मनवा चुके कबीर बेदी को किसी भी रोल के लिए राजी करना आसान काम नही हैं। लेकिन कबीर ने एक फिल्म की नरेशन फोन पर ही सुनने के बाद तुरंत हामी भर दी, इस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें घंटो ट्रेवल भी करना पड़ा।

फिल्म 'द जांगीपुर ट्रायल' के डायरेक्टर देबादित्य बंदोपाध्याय और क्रिएटिव प्रोड्यूसर अमित बहल ने जब कबीर बेदी को फोन पर कहानी सुनाई, तब उन्हें फिल्म का प्लाट बेहद पसंद आया और उन्होंने तुरंत हामी भर दी। और शूटिंग के लिए सबसे पहली फ्लाइट लेकर वो सिटी ऑफ जॉय यानि कि कोलकाता पहुंचे जहां से 8 घंटे और अंदर जांगीपुर, मुर्शिदाबाद, मोरेगांव, अज़ीमगंज और बेहरामपुर जैसे कोसो दूर लोकेशन पर पहुंचते थे।

कबीर बेदी हर दिन उसी जोश के साथ सेट पर आते थे जैसे पहले दिन। सेट पर बाकी स्टार कास्ट उनका खुले दिल से स्वागत करते थे। कबीर बेदी ने कहा था, मुझे फिल्म की कहानी, उसका प्लाट और स्टार कास्ट बहुत अच्छी लगी। इसमें इतने अच्छे अभिनेता हैं जो अपने उम्दा अभिनय से फिल्म को एक अलग ही मुकाम पर लेकर जाएंगे।

79 साल की उम्र में 150 फिल्में कर चुके इंडियन, अमेरिकन और इटालियन फिल्मो में तूफानी पारी खेल चुके एक्टर कबीर बेदी की कड़ी मेहनत फिल्म 'द जांगीपुर ट्रायल' में भी नजर आई। 'द जांगीपुर ट्रायल' की शूटिंग ऐसी जगहों पर हुई है जहां पर आज तक किसी हिन्दी फिल्म की शूटिंग नही की गई थी। पश्चिम बंगाल से भी 8 घंटे दूर इन खूबसूरत जगहों पर प्रकृति अपनी बाहें पसारे हुए हैं।

कबीर बेदी ने हिंदी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। वह यूरोप में भी एक बेहतरीन स्टार बनकर उभरे। कबीर बेदी वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। वह अपनी भारी-भरकम आवाज के लिए जाने जाते हैं।

कबीर बेदी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। वह चार शादियां रचा चुके हैं। कबीर बेदी की पहली शादी 1969 में प्रोतिमा बेदी से हुई थी, जो कि एक ओडिशी डांसर थीं। दोनों का 1974 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद एक्टर ने ब्रिटिश मूल की फैशन डिजाइनर सुजैन हम्प्रेज से दूसरी शादी की, लेकिन यह शादी भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई।



कबीर बेदी ने तीसरी शादी 1992 में टीवी और रेडियो प्रेजेंटर निक रिड्स के साथ शादी की। मगर 2005 में तीसरी पत्नी से भी इनका तलाक हो गया। इसके बाद कबीर बेदी ने 2016 में अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर परवीन दोसांज के साथ सात फेरे लिए।