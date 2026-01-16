शुक्रवार, 16 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. kabir bedi travel for 8 hours everyday for shooting the jangipur trial
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (11:10 IST)

इस फिल्म की शूटिंग के लिए रोजाना 8 घंटे का सफर तय करते थे कबीर बेदी

Kabir Bedi Birthday
अपने वक्त के सफल अभिनेता और हैंडसम हंक कबीर बेदी 16 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 80 साल की उम्र में भी कबीर बेदी का जलवा बरकरार हैं। वेब सीरीज हो या फिल्म हो, कबीर बेदी की मौजूदगी अपने आप मे खास हैं और उनके चाहनेवालों की दुआएं भी उनके साथ हैं। 
 
बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में अपने अदाकारी का लोहा मनवा चुके कबीर बेदी को किसी भी रोल के लिए राजी करना आसान काम नही हैं। लेकिन कबीर ने एक फिल्म की नरेशन फोन पर ही सुनने के बाद तुरंत हामी भर दी, इस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें घंटो ट्रेवल भी करना पड़ा। 
 
फिल्म 'द जांगीपुर ट्रायल' के डायरेक्टर देबादित्य बंदोपाध्याय और क्रिएटिव प्रोड्यूसर अमित बहल ने जब कबीर बेदी को फोन पर कहानी सुनाई, तब उन्हें फिल्म का प्लाट बेहद पसंद आया और उन्होंने तुरंत हामी भर दी। और शूटिंग के लिए सबसे पहली फ्लाइट लेकर वो सिटी ऑफ जॉय यानि कि कोलकाता पहुंचे जहां से 8 घंटे और अंदर जांगीपुर, मुर्शिदाबाद, मोरेगांव, अज़ीमगंज और बेहरामपुर जैसे कोसो दूर लोकेशन पर पहुंचते थे।
 
कबीर बेदी हर दिन उसी जोश के साथ सेट पर आते थे जैसे पहले दिन। सेट पर बाकी स्टार कास्ट उनका खुले दिल से स्वागत करते थे। कबीर बेदी ने कहा था, मुझे फिल्म की कहानी, उसका प्लाट और स्टार कास्ट बहुत अच्छी लगी। इसमें इतने अच्छे अभिनेता हैं जो अपने उम्दा अभिनय से फिल्म को एक अलग ही मुकाम पर लेकर जाएंगे।
 
79 साल की उम्र में 150 फिल्में कर चुके इंडियन, अमेरिकन और इटालियन फिल्मो में तूफानी पारी खेल चुके एक्टर कबीर बेदी की कड़ी मेहनत फिल्म 'द जांगीपुर ट्रायल' में भी नजर आई। 'द जांगीपुर ट्रायल' की शूटिंग ऐसी जगहों पर हुई है जहां पर आज तक किसी हिन्दी फिल्म की शूटिंग नही की गई थी। पश्चिम बंगाल से भी 8 घंटे दूर इन खूबसूरत जगहों पर प्रकृति अपनी बाहें पसारे हुए हैं। 
 
कबीर बेदी ने हिंदी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। वह यूरोप में भी एक बेहतरीन स्टार बनकर उभरे। कबीर बेदी वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। वह अपनी भारी-भरकम आवाज के लिए जाने जाते हैं। 
 
कबीर बेदी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। वह चार शादियां रचा चुके हैं। कबीर बेदी की पहली शादी 1969 में प्रोतिमा बेदी से हुई थी, जो कि एक ओडिशी डांसर थीं। दोनों का 1974 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद एक्टर ने ब्रिटिश मूल की फैशन डिजाइनर सुजैन हम्प्रेज से दूसरी शादी की, लेकिन यह शादी भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। 
 
कबीर बेदी ने तीसरी शादी 1992 में टीवी और रेडियो प्रेजेंटर निक रिड्स के साथ शादी की। मगर 2005 में तीसरी पत्नी से भी इनका तलाक हो गया। इसके बाद कबीर बेदी ने 2016 में अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर परवीन दोसांज के साथ सात फेरे लिए। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
इतनी थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सैलरी, एक्टिंग से पहले शाहरुख की फिल्म में किया था यह काम

इस फिल्म की शूटिंग के लिए रोजाना 8 घंटे का सफर तय करते थे कबीर बेदी

इस फिल्म की शूटिंग के लिए रोजाना 8 घंटे का सफर तय करते थे कबीर बेदीअपने वक्त के सफल अभिनेता और हैंडसम हंक कबीर बेदी 16 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 80 साल की उम्र में भी कबीर बेदी का जलवा बरकरार हैं। वेब सीरीज हो या फिल्म हो, कबीर बेदी की मौजूदगी अपने आप मे खास हैं और उनके चाहनेवालों की दुआएं भी उनके साथ हैं।

जापान तक पहुंचा पुष्पा फीवर, अल्लू अर्जुन के किया 'पुष्पा कुनरिन' का जोरदार प्रमोशन

जापान तक पहुंचा पुष्पा फीवर, अल्लू अर्जुन के किया 'पुष्पा कुनरिन' का जोरदार प्रमोशनआइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन, जो पैन-इंडिया के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, अब ग्लोबल लेवल पर अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं। अपनी दमदार परफॉर्मेंस, अलग स्टाइल और जबरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस के दम पर उन्होंने दुनिया भर में करोड़ों फैंस बना लिए हैं। अब अल्लू अर्जुन जापान में 'पुष्पा 2: द रूल' की बहुप्रतीक्षित रिलीज़ के लिए तैयार हैं।

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की रणवीर सिंह और रणबीर कपूर तारीफ, बताया इस पीढ़ी के अपने पसंदीदा अभिनेता

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की रणवीर सिंह और रणबीर कपूर तारीफ, बताया इस पीढ़ी के अपने पसंदीदा अभिनेतासमकालीन हिंदी सिनेमा की नब्ज़ को दर्शाते हुए एक बेबाक बातचीत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बॉलीवुड से अपने मौजूदा पसंदीदा अभिनेताओं के नाम बताए। जब उनसे पूछा गया कि आज के समय में उन्हें किन अभिनेताओं को देखना पसंद है।

'ओ रोमियो' से शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी का नया पोस्टर आया सामने, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का पहला गाना

'ओ रोमियो' से शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी का नया पोस्टर आया सामने, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का पहला गानासाजिद नाडियाडवाला और विशाल भारद्वाज की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘ओ’रोमियो’ अपने टीज़र के बाद से ही जबरदस्त चर्चा में बनी हुई है। अब मेकर्स ने फिल्म का एक नया और बेहद प्रभावशाली पोस्टर रिलीज़ कर दिया है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है।

'स्वयंभू' के मेकर्स ने दी पोंगल-संक्रांति की शुभकामनाएं, जल्द आएगा फिल्म का एपिक टीजर

'स्वयंभू' के मेकर्स ने दी पोंगल-संक्रांति की शुभकामनाएं, जल्द आएगा फिल्म का एपिक टीजरकार्तिकेय फेम निखिल सिद्धार्थ अपनी आने वाली फिल्म 'स्वयंभू' में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो 2026 की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। एक हिस्टोरिकल एक्शन एपिक, स्वयंभू में संयुक्ता और नाभा नटेश भी लीड रोल में हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com