शुक्रवार, 16 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (11:27 IST)

इतनी थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सैलरी, एक्टिंग से पहले शाहरुख की फिल्म में किया था यह काम

बॉलीवुड के हैंडसम हंक सिद्धार्थ मल्होत्रा ने साल 2012 में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड में कदम रखा था। सिद्धार्थ अपने अब तक के करियर में कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। सिद्धार्थ ने अपने करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में मॉडल के रूप में की थी।
 
बहुत कम लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ ने फिल्मों में एक्टिंग करने से पहले साल 2010 में शाहरुख खान की फिल्म 'माई नेम इस खान' में बतौर सहायक निर्देशन के रूप में भी काम किया था। बीते दिनों सिद्धार्थ ने अपनी पहली सैलरी का खुलासा किया था।
 
पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बताया था कि उनकी पहली सैलरी 7 हजार रुपए थी, जो उन्होंने अपनी मां को दी थी। एक्टर ने कहा था, 'मुझे पहली बार सात हजार रुपए मिले थे और ये पैसे मैंने अपनी मां को दिए थे। जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी, तो मेरे पास बैंक अकाउंट भी नहीं था।
 
उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि मेरे लिए पहली बार इतने बड़े सेट पर होना बहुत कठिन था। यह नई दिल्ली में रहने और विश्वास करने के लिए एक बहुत दूर के सपने जैसा है। 
 
सिद्धार्थ ने इस बात का भी खुलासा किया कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' उनकी पहली फिल्म नहीं थी, बल्कि उन्हें निर्देशक अनुभव सिन्हा द्वारा एक फिल्म में लॉन्च किया जाना था। उन्होंने इस फिल्म के लिए ऑडिशन भी दिया था, जिसमें वह सफल भी हुए थे। लेकिन बाद में यह फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। 
 
