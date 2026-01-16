शुक्रवार, 16 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (17:09 IST)

9 साल बड़े साउथ स्टार संग धनुष संग मृणाल ठाकुर की शादी की चर्चा, इन सेलेब्स संग भी जुड़ चुका है नाम

Mrunal Thakur
बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर अपनी लव लाइफ को एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार उनका नाम अपने से 9 साल बड़े साउथ सुपरस्टार धनुष संग जुड़ रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मृणाल तलाकशुदा दो बच्चों के पिता धनुष संग 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर शादी रचाने वाली हैं। 
 
हालांकि यह पहली बार नहीं है कि मृणाल का नाम किसी संग जुड़ा है। धनुष से पहले भी मृणाल ठाकुर का नाम कई लोगों संग जुड़ चुका है। मृणाल अब तक कई सेलेब्स को डेट कर चुकी हैं। 
 
शरद त्रिपाठी
कहा जाता है कि मृणाल ठाकुर राइटर शरद त्रिपाठी को डेट कर चुकी हैं। दोनों डांस रिएलिटी शो 'नच बलिए 7' में साथ नजर आए थे। हालांकि, इस शो के बाद उनका ब्रेकअप हो गया था। 
 
कुशाल टंडन
फेमस टीवी एक्टर कुशाल टंडन संग भी मृणाल का नाम जुड़ चुका है। दोनों के अफेयर की खबरें खूब वायरल हुई थी। हालांकि मृणाल ने इस खबरों पर कभी चुप्पी नहीं तोड़ी। 
 
अर्जित तनेजा
टीवी एक्टर अर्जित तनेजा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृणाल ठाकुर, अर्जित तनेजा को भी डेट कर चुकी हैं। इस रिश्ते की सच्चाई भी आज तक सामने नहीं आई है। 
 
सुमंत
साउथ एक्टर सुमंत संग भी मृणाल ठाकुर के अफेयर की खबरें वायरल हुई थी। हालांकि, उन्होंने कभी इस रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया।
 
बादशाह
फेमस रैपर बादशाह संग भी मृणाल ठाकुर का नाम जुड़ चुका है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 2023 में दोनों एक दुसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि बाद में बादशाह ने इन खबरों को अफवाह बताया था।
 
सिद्धांत चतुर्वेदी
मृणाल ठाकुर का नाम एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ भी जुड़ा था। दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया, जिसके बादकयास लगाने लगे कि वो एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन खबरों पर ना ही मृणाल और ना ही मृणाल ने कभी रिएक्ट किया।
9 साल बड़े साउथ स्टार संग धनुष संग मृणाल ठाकुर की शादी की चर्चा, इन सेलेब्स संग भी जुड़ चुका है नाम

