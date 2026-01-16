भूमि पेडनेकर की क्राइम थ्रिलर 'दलदल' का टीजर रिलीज, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा प्रीमियर

प्राइम वीडियो ने अपनी हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज 'दलदल' की दुनिया भर में प्रीमियर की डेट रिलीज कर दी है। यह सीरीज 30 जनवरी को रिलीज हो रही है। इसके साथ ही 'दलदल' का जबरदस्त, खौफनाक टीज़र भी जारी किया गया है। विष धमिजा की बेस्टसेलिंग किताब भेंडी बाज़ार पर आधारित 'दलदल' एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन है।

इसे सुरेश त्रिवेणी ने सीरीज के लिए तैयार किया है और विक्रम मल्होत्रा तथा सुरेश त्रिवेणी ने इसे प्रोड्यूस किया है। इसका निर्देशन अमृत राज गुप्ता ने किया है और कहानी त्रिवेणी के साथ श्रीकांत अग्निस्वरन, रोहन डिसूजा, प्रिया सग्गी और हुसैन हैदरी ने लिखी है।

मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित, यह सीरीज़ मुंबई क्राइम ब्रांच की नवनियुक्त डीसीपी रीता फरेरा की कहानी है, जिसका किरदार भूमि सतीश पेडनेकर ने निभाया है, क्योंकि वह जीवित रहने के एक उच्च जोखिम वाले खेल में खुद को एक निर्दयी हत्यारे का सामना करती हुई पाती है।

भूमि पेडनेकर के साथ, सीरीज़ में समारा तिजोरी और आदित्य रावल भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। दलदल की कहानी डीसीपी रीटा फरेरा के इर्द-गिर्द घूमती है। रीटा एक ऐसी पुलिस अधिकारी हैं जो न्याय के लिए समर्पित हैं, लेकिन अपने अतीत की गलती और अंदर के डर से परेशान भी हैं और वह एक बेरहम कातिल का पीछा करने के एक खौफनाक मिशन में फंस जाती है।

टीज़र दर्शकों को एक ऐसे दुनिया में ले जाता है जहां हिंसा और मानसिक डर सिर्फ़ चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि लंबे समय तक असर डालता है। यह डरावना टीजर बेरहमी से मारे गए पीड़ितों को दिखाता है – उनकी कलाई काट दी जाती हैं, मुंह में कच्चा मांस, मोबाइल फोन और अन्य वस्तुएं ठूंस दी जाती हैं, हर अपराध एक विकृत मानसिकता को उजागर करता है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, रीटा खुद को केस की बर्बरता और अपने अंदर की उथल-पुथल के बीच फंसी पाती हैं।

साथ ही, उन्हें पुलिस बल के भीतर मौजूद पक्षपात का भी सामना करना पड़ता है। टीज़र की बर्बरता के चित्रण से साफ़ है कि यह सीरीज़ कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। मूल रूप से, दलदल सिर्फ एक क्राइम-सस्पेंस कहानी नहीं है, बल्कि यह आघात और नैतिकता की गहन पड़ताल भी है—यह कहानी केवल यह नहीं पूछती कि अपराध किसने किया, बल्कि उससे कहीं अधिक भयावह सवाल उठाती है कि ऐसा क्यों किया गया।

निखिल मधोक, डायरेक्टर और हेड ऑफ़ ओरिजिनल्स, प्राइम वीडियो इंडिया ने कहा, दलदल आपका सामान्य साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर नहीं है। यह पारंपरिक ‘किसने किया?’ के सवाल से आगे बढ़कर ‘क्यों किया?’ का सवाल पूछता है—और अपनी कहानी में आघात, संवेदनशीलता और मजबूती जैसे विषयों को बुनता है। हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने लंबे समय के सहयोगी एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट के साथ फिर से जुड़कर यह सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें एक उत्कृष्ट कास्ट का दमदार अभिनय और एक खास माहौल है।

‘दलदल’ के साथ प्राइम वीडियो पर इस क्राइम सीज़न की रोमांचक शुरुआत हो रही है। इस सीज़न में शामिल हैं: ‘क्रॉस’ के दूसरे सीज़न में एल्डिस हॉज की बहुप्रतीक्षित वापसी, गाई रिची की ‘यंग शर्लक’, जो प्रिय जासूस शर्लक होल्म्स की नई व्याख्या और उत्पत्ति कहानी पेश करती है, और ‘स्कार्पेटा’, एक रोमांचक और परिष्कृत फोरेंसिक मिस्ट्री जिसमें निकोले किडमैन और जैमी ली कर्टिस।