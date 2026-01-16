शुक्रवार, 16 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Mrunal Thakur and Dhanush to tie the knot on 14 February
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (16:09 IST)

तलाकशुदा साउथ स्टार धनुष संग शादी रचाएंगी मृणाल ठाकुर, इस दिन लेंगी सात फेरे!

Dhanush to get married again
बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर बीते काफी समय से अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। मृणाल का नाम तलाकशुदा साउथ एक्टर धनुष के साथ जोड़ा जा रहा है। खबरों के अनुसार मृणाल लंबे वक्त से दो बच्चों के पिता धनुष को डेट कर रही हैं। 
 
हालांकि अपने रिलेशनशिप को लेकर न तो मृणाल ने और न ही धनुष ने कभी कुछ कहा है। लेकिन अब खबरें आई है कि मृणाल और धनुष जल्द ही शादी करने वाले है। वायरल हो रही रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों 14 फरवरी को शादी के बंधन में बंध सकते हैं। 
 
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि धनुष और मृणाल एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी करेंगे। शादी में सिर्फ परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। हालांकि, अब तक मृणाल ठाकुर और धनुष की तरफ से अपने रिश्ते और शादी की खबरों पर कुछ नहीं कहा गया है। 

 
मृणाल और धनुष की खबरों को इस वजह से भी सही माना जा रहा है क्योंकि मृणाल और धनुष दोनों ही अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं। बीते दिनों मृणाल ने एक इंटरव्यू में धनुष संग रिश्ते के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने धनुष को अपना अच्छा दोस्त बताया था। 
 
बता दें कि धनुष की पहली शादी साउथ स्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या संग साल 2004 में हुई थी। दोनों ने 2024 में आपसी सहमती से तलाक ले लिया था। धनुष और ऐश्वर्या के दो बच्चे भी है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दिशा पाटनी ने फिर बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, डीपनेक गाउन में शेयर की सुपर बोल्ड तस्वीरें

दिशा पाटनी ने फिर बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, डीपनेक गाउन में शेयर की सुपर बोल्ड तस्वीरेंदिशा पाटनी फिल्मों से ज्यादा अपने हॉट एंड सिजलिंग लुक की वजह से चर्चा में रहती हैं। दिशा का इंस्टा अकाउंट उनकी बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। दिशा ने रेड कलर के बोल्ड गाउन में अपनी कुछ तस्वीरें फैंस संग शेयर की है।

भूमि पेडनेकर की क्राइम थ्रिलर 'दलदल' का टीजर रिलीज, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा प्रीमियर

भूमि पेडनेकर की क्राइम थ्रिलर 'दलदल' का टीजर रिलीज, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा प्रीमियरप्राइम वीडियो ने अपनी हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज 'दलदल' की दुनिया भर में प्रीमियर की डेट रिलीज कर दी है। यह सीरीज 30 जनवरी को रिलीज हो रही है। इसके साथ ही 'दलदल' का जबरदस्त, खौफनाक टीज़र भी जारी किया गया है। विष धमिजा की बेस्टसेलिंग किताब भेंडी बाज़ार पर आधारित 'दलदल' एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन है।

फिल्म 'एक दिन' का टीजर रिलीज, साई पल्लवी संग रोमांस करते दिखे जुनैद खान

फिल्म 'एक दिन' का टीजर रिलीज, साई पल्लवी संग रोमांस करते दिखे जुनैद खानसाउथ की खूबसूरत अदाकारा साई पल्लवी, आमिर खान के बेटे जुनैद खान संग बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। यह फ्रेश जोड़ी आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म 'एक दिन' में नजर आने वाली हैं। बीते दिनों इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ था। अब मेकर्स ने ‘एक दिन’ का टीज़र आखिरकार रिलीज़ कर दिया है।

देशभक्ति से भरा 'बॉर्डर 2' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

देशभक्ति से भरा 'बॉर्डर 2' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्मसाल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ लीड़ रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा भी अहम किरदार में दिखेंगी।

इतनी थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सैलरी, एक्टिंग से पहले शाहरुख की फिल्म में किया था यह काम

इतनी थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सैलरी, एक्टिंग से पहले शाहरुख की फिल्म में किया था यह कामबॉलीवुड के हैंडसम हंक सिद्धार्थ मल्होत्रा ने साल 2012 में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड में कदम रखा था। सिद्धार्थ अपने अब तक के करियर में कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। सिद्धार्थ ने अपने करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में मॉडल के रूप में की थी।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com