शुक्रवार, 16 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. फिल्म समीक्षा
  4. rahu ketu hindi movie review starring pulkit samrat and varun sharma
Written By समय ताम्रकर
Last Updated : शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (17:11 IST)

राहु केतु रिव्यू: जब किताब से निकले किरदार ही कहानी को भटका दें

Rahu Ketu Movie review
फुकरे के दो कलाकार पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा को साथ लेकर फिल्म 'राहु केतु' बनाई गई है। ‘राहु केतु’ बड़े दिलचस्प आइडिया के साथ शुरू होती है, लेकिन अंत तक आते-आते वही आइडिया इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। फिल्म फैंटेसी, कॉमेडी और सोशल मैसेज का कॉकटेल बनने की कोशिश करती है, लेकिन सही संतुलन न बनने के कारण यह दर्शकों को पूरी तरह बांध नहीं पाती।

फिल्म की कहानी लेखक चुरू लाल शर्मा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ऐसी किताब लिखता है जिसमें लिखा हर शब्द सच हो जाता है और बदला नहीं जा सकता। इसी किताब से जन्म लेते हैं राहु और केतु, जिनका मकसद है समाज से भ्रष्टाचार और बुराइयों का सफाया करना।
 
कहानी तब मोड़ लेती है जब यह किताब मीनू टैक्सी के हाथ लग जाती है। मीनू अपने फायदे के लिए कहानी को मोड़ देती है, जिससे हालात बेकाबू हो जाते हैं। यहां से फिल्म ड्रामा, कॉमेडी और क्राइम के रास्ते पर चल पड़ती है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दर्शक यह समझ ही नहीं पाता कि किरदार क्या करना चाहते हैं और क्यों।
 
फिल्म की पटकथा बिखरी हुई लगती है। कई सीन ऐसे हैं जो बिना किसी ठोस वजह के आगे बढ़ते हैं। राहु और केतु जैसे काल्पनिक किरदार असल दुनिया में कैसे आते हैं, इसका कोई स्पष्ट जवाब फिल्म नहीं देती। कई जगह दर्शक कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही कारण है कि दर्शक भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाता।
 
कॉमेडी का दावा करने वाली फिल्म में हास्य ज्यादातर मौकों पर सपाट रह जाता है। हंसाने के बजाय कई दृश्य उबाऊ लगते हैं। पहला हाफ बेहद सुस्त है, जिससे फिल्म का असर शुरुआत में ही कमजोर पड़ जाता है। इंटरवल के बाद कहानी थोड़ी रफ्तार पकड़ती है, लेकिन जल्द ही फिर भटक जाती है।

 
वरुण शर्मा को राहु के रूप में अपेक्षाकृत मजबूत रोल मिला है और वह ईमानदारी से निभाते हैं। पुलकित सम्राट केतु के किरदार में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके हिस्से करने को ज्यादा कुछ नहीं है।
 
शालिनी पांडे मीनू टैक्सी के रूप में आत्मविश्वास से भरी नजर आती हैं, लेकिन उनका किरदार भी स्पष्ट तरह से लिखा नहीं गया।
पियूष मिश्रा हमेशा की तरह प्रभावशाली हैं और अमित सियाल पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में सबसे ज्यादा याद रहते हैं। चंकी पांडे का किरदार अधूरा रह जाता है, जिससे वह असर नहीं छोड़ पाते।
 
फिल्म का संगीत ठीक-ठाक है, लेकिन कोई भी गाना हिट बनने की क्षमता नहीं रखता। बैकग्राउंड स्कोर साधारण है। सिनेमैटोग्राफी अच्छी है और एडिटिंग भी तेज है, जो फिल्म को जरूरत से ज्यादा लंबा महसूस नहीं होने देती। एक्शन और प्रोडक्शन डिजाइन भी औसत स्तर पर हैं।
 
निर्देशक विपुल विग फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी साबित होते हैं। कहानी को रोचक ढंग से पेश करने और दर्शकों को जोड़े रखने में उनका निर्देशन असफल रहता है। न तो हास्य प्रभाव छोड़ता है और न ही फिल्म का संदेश स्पष्ट हो पाता है।
 
राहु केतु एक ऐसी फिल्म है जो अच्छे विचार के बावजूद कमजोर लेखन और ढीले निर्देशन के कारण दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाती। कुछ कलाकारों का अभिनय और तकनीकी पक्ष ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर यह फिल्म मनोरंजन की कसौटी पर खरी नहीं उतरती और आसानी से नजरअंदाज की जा सकती है।

  • RAHU KETU (2026)
  • निर्देशक : विपुल विग
  • गीत : अभिनव शेखर, तर्ष श्रीवास्तव, अमितोष नागपार, भृगु पाराशर, मट्टू ब्रदर्स, रोनाल्ड जॉन 
  • संगीत : विक्रम मॉट्रोज़, तर्ष श्रीवास्तव, अभिजीत वाघानी, मट्टू ब्रदर्स, अभिनव शेखर, दिलीप सुतार 
  • कलाकार : पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, शालिनी पांडे, पियूष मिश्रा, चंकी पांडे, मनु ऋषि, अमित सियाल 
  • सेंसर सर्टिफिकेट : UA16+ * 2 घंटे 20 मिनट 
  • रेटिंग : 1.5/5 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
9 साल बड़े साउथ स्टार संग धनुष संग मृणाल ठाकुर की शादी की चर्चा, इन सेलेब्स संग भी जुड़ चुका है नाम

सिद्धांत चतुर्वेदी–मृणाल ठाकुर की 'दो दीवाने सहर में' का टीजर इस दिन होगा रिलीज

सिद्धांत चतुर्वेदी–मृणाल ठाकुर की 'दो दीवाने सहर में' का टीजर इस दिन होगा रिलीजसिनेमा फैंस के लिए एक एक्साइटिंग रोमांटिक अपडेट सामने आ रहा है। आने वाला वैलेंटाइन डे बॉक्स ऑफिस पर प्यार और मस्ती से भरा होने वाला है, क्योंकि सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर स्टारर ‘दो दीवाने सहर में’ रिलीज़ के लिए तैयार है।

फरहान अख्तर की '120 बहादुर' ने दी ओटीटी पर दस्तक, जानिए कहां देख सकते हैं फिल्म

फरहान अख्तर की '120 बहादुर' ने दी ओटीटी पर दस्तक, जानिए कहां देख सकते हैं फिल्मप्राइम वीडियो ने फिल्म '120 बहादुर' के ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्रीमियर का ऐलान किया है। यह दमदार वॉर ड्रामा भारतीय सैन्य इतिहास के एक यादगार अध्याय से प्रेरित है। फिल्म का निर्देशन रज़नीश ‘रेज़ी’ घई ने किया है और इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने, ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ के अमित चंद्रा के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।

9 साल बड़े साउथ स्टार संग धनुष संग मृणाल ठाकुर की शादी की चर्चा, इन सेलेब्स संग भी जुड़ चुका है नाम

9 साल बड़े साउथ स्टार संग धनुष संग मृणाल ठाकुर की शादी की चर्चा, इन सेलेब्स संग भी जुड़ चुका है नामबॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर अपनी लव लाइफ को एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार उनका नाम अपने से 9 साल बड़े साउथ सुपरस्टार धनुष संग जुड़ रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मृणाल तलाकशुदा दो बच्चों के पिता धनुष संग 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर शादी रचाने वाली हैं।

राहु केतु रिव्यू: जब किताब से निकले किरदार ही कहानी को भटका दें

राहु केतु रिव्यू: जब किताब से निकले किरदार ही कहानी को भटका दें‘राहु केतु’ एक फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसमें एक जादुई किताब से जन्मे दो किरदार समाज की बुराइयों को खत्म करने निकलते हैं। दिलचस्प कॉन्सेप्ट के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, उलझी कहानी और असरहीन कॉमेडी के कारण दर्शकों को बांध नहीं पाती। कुछ कलाकारों का अभिनय और तकनीकी पक्ष ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म औसत से नीचे रह जाती है।

52 साल की उम्र में भी कुंआरी हैं गीता कपूर, इंटीमेसी पर बोलीं- फिजिकली सैटिस्फाईड हूं...

52 साल की उम्र में भी कुंआरी हैं गीता कपूर, इंटीमेसी पर बोलीं- फिजिकली सैटिस्फाईड हूं...बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर गीता कपूर अपने बेबाक अंदाज के लिए भी फेमस हैं। गीता कपूर भले ही 52 साल की उम्र में कुंआरी हैं, लेकिन रियलिटी शोज में उन्हें 'गीता मां' के नाम से पुकारा जाता है। हाल ही में गीता ने एक इंटरव्यू में इंटीमेसी और सेल्फ अवेयरनेस पर बात की थी, जिसपर खूब बवाल मचा था।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com