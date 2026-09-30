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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 30 September 2026 (17:45 IST)

कौन है 'प्रहार' में अजमल कसाब बना ये एक्टर? कभी रोमांटिक हीरो बनकर जीता था दिल

Prahaar The Ujjwal Nikam Story
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 30 Sep 2026 (17:47 IST)
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26/11 मुंबई आतंकी हमले और देश के जाने-माने स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम के जीवन पर आधारित फिल्म 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' का ट्रेलर सामने आते ही सिनेमा प्रेमियों के बीच हलचल तेज हो गई है। फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राजकुमार राव, उज्ज्वल निकम के सशक्त किरदार में नजर आ रहे हैं और उनके दमदार ट्रांसफॉर्मेशन की चारों तरफ तारीफ हो रही है।
 
लेकिन इस बीच एक और चेहरे ने दर्शकों का ध्यान सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचा है। वह चेहरा है एकमात्र जिंदा पकड़े गए 26/11 के आतंकवादी अजमल कसाब का किरदार निभाने वाले अभिनेता का। पर्दे पर कसाब के डरावने और पेचीदा माइंडसेट को जीवंत करने वाले यह अभिनेता कोई और नहीं, बल्कि मराठी सिनेमा के मशहूर एक्टर ललित प्रभाकर हैं।
 
मराठी इंडस्ट्री में अपनी चॉकलेटी और रोमांटिक इमेज के लिए पहचाने जाने वाले ललित प्रभाकर के लिए यह रोल उनके करियर का सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। ललित प्रभाकर का अभिनय सफर साल 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन उन्हें असली पहचान और घर-घर में लोकप्रियता 2013 के सुपर-डुपर हिट मराठी डेली सोप 'जुळून येती रेशिमगाठी' से मिली। इस धारावाहिक में उनके शांत और रोमांटिक अंदाज को दर्शकों, खासतौर पर युवाओं ने बेहद पसंद किया।
 
इसके बाद ललित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने थिएटर, टेलीविजन और फिल्मों में अपनी कला का लोहा मनवाया। साल 2017 में निर्देशक परेश मोकाशी की फिल्म 'चि व चि सौ का' से ललित प्रभाकर ने बतौर लीड एक्टर बड़े पर्दे पर कदम रखा। पहली ही फिल्म में उनके अभिनय की इतनी तारीफ हुई कि उन्हें 'महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड' से नवाजा गया।
 
इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सफल फिल्में दीं। इनमें हाम्पी, ज़ॉम्बीवली, मीडियम स्पाइसी और सनी, आरपार और सुपर डुपरर शामिल है। फिल्मों के अलावा ललित ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी छाप छोड़ी है। 'शांति क्रांति', 'पेट पुराण' और 'द रायकर केस' जैसी चर्चित वेब सीरीज में उनके अभिनय को काफी सराहा गया।
 
रोमांटिक हीरो से 'अजमल कसाब' बनने की चुनौती
अपनी छवि के बिल्कुल विपरीत जाकर आतंकवादी अजमल कसाब का किरदार निभाने को लेकर ललित प्रभाकर भी काफी उत्साहित और सतर्क हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन पर खुलकर बात की।
 
ललित ने कहा, यह बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण किरदार था। कसाब बनने के लिए मुझे सबसे पहले उसकी मानसिकता को समझना पड़ा, जो मेरे लिए बिल्कुल नई और अलग दुनिया थी। उसकी भाषा का लहजा, बोली का अंदाज और उसकी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना आसान नहीं था। लेकिन एक कलाकार के तौर पर मैं हमेशा ऐसी भूमिकाएं करना चाहता हूं जिनकी मुझसे उम्मीद न की गई हो। मैं अपनी सीमाओं को तोड़ना पसंद करता हूं।
 
कब रिलीज होगी 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी'?
अविनाश अरुण के निर्देशन में बनी यह फिल्म 26/11 हमलों के बाद की कोर्ट रूम ड्रामा और कानूनी लड़ाई पर केंद्रित है। फिल्म में यह दिखाया जाएगा कि किस तरह उज्ज्वल निकम ने कसाब को उसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए मजबूत दलीलें पेश की थीं। फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। 
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