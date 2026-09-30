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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 30 September 2026 (13:07 IST)

'लॉक अप सीजन 2' का हुआ ऐलान, इस बार Netflix पर होगी धमाकेदार वापसी, रितेश देशमुख और फराह खान बनेंगे नए जेलर!

Lock Upp Season 2
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 30 Sep 2026 (13:09 IST)
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ओटीटी की दुनिया में तहलका मचाने वाला रियलिटी शो 'लॉक अप' अपने दूसरे सीजन के साथ एक बार फिर दर्शकों के बीच दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पहले सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद निर्माताओं ने इसके अगले अध्याय की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 
 
सबसे खास बात यह है कि इस बार यह रियलिटी शो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा। 'लॉक अप सीजन 2' में इस बार दर्शकों को होस्टिंग के मोर्चे पर बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रितेश देशमुख और जानी-मानी कोरियोग्राफर-डायरेक्टर फराह खान इस नए सीजन में मुख्य जेलर के रूप में नजर आएंगे।
 
स्क्रीन पर रितेश देशमुख का कॉमिक टाइमिंग और प्रेजेंस के साथ-साथ फराह खान का बेबाक अंदाज शो में एक नया तड़का लगाएगा। निर्माताओं का मानना है कि इन दोनों का संयोजन कैदियों (प्रतियोगियों) को नियंत्रण में रखने और दर्शकों का मनोरंजन करने में मील का पत्थर साबित होगा।
 
एकता कपूर का मास्टरस्ट्रोक और वही पुराना फॉर्मेट
बालाजी टेलीफिल्म्स की एकता कपूर, शोभा कपूर और मनीषा शर्मा द्वारा निर्मित इस शो की मूल आत्मा वही रहेगी। मलय प्रधान द्वारा शो-रन किए जा रहे इस सीजन में भी मशहूर हस्तियों को एक अत्याधुनिक जेल के अंदर कैदी बनाकर रखा जाएगा।
 
शो के फॉर्मेट के मुताबिक, प्रतियोगियों को अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए कठिन टास्क पूरे करने होंगे। इसके साथ ही, शो में रहने और एलिमिनेशन से बचने के लिए उन्हें अपनी निजी जिंदगी से जुड़े गहरे और कई बार विवादित सच भी कबूल करने पड़ते हैं। यही वजह है कि शो का टैगलाइन 'सच या सजा' दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है।
 
पहला सीजन रहा था रिकॉर्ड तोड़
'लॉक अप' का पहला सीजन जब डिजिटल स्पेस में आया था, तब इसने व्यूअरशिप के कई बड़े कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए थे। नेटफ्लिक्स के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस शो ने सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म्स और वर्ड ऑफ माउथ के जरिए 5 अरब से अधिक व्यूज हासिल किए थे।
 
शो के दौरान कैदियों के बीच हुई तीखी बहस, भावनात्मक खुलासे और दिलचस्प टास्क लंबे समय तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे थे। यही वजह है कि मेकर्स ने दूसरे सीजन को और भी भव्य पैमाने पर लाने का फैसला किया है।
 
कंटेस्टेंट्स और प्रीमियर डेट का इंतजार
हालांकि मेकर्स ने रितेश देशमुख, फराह खान और नेटफ्लिक्स रिलीज की पुष्टि कर दी है, लेकिन इस नए सीजन में कौन-कौन से सितारे कैदी बनकर जेल में बंद होंगे, इसकी आधिकारिक सूची अभी सामने नहीं आई है। इसके साथ ही 'लॉक अप सीजन 2' की प्रीमियर डेट का खुलासा होना भी बाकी है।
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