जुबिन नौटियाल के घर गूंजी किलकारी, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर बेटे का किया स्वागत

बॉलीवुड और इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी सुरीली और रूहानी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल के फैंस के लिए खुशखबरी सामने आई है। जुबिन नौटियाल और उनकी पत्नी रिचा चंदेल माता-पिता बन गए हैं। उनके घर एक नन्हे राजकुमार यानी बेटे का जन्म हुआ है।

हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में जुबिन नौटियाल ने इस खुशखबरी की आधिकारिक पुष्टि की। उन्होंने बेहद खुशी जाहिर करते हुए कहा, "हां, मैं अब एक पिता बन गया हूं! हमारे बेटे का जन्म 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के बेहद शुभ और पावन अवसर पर हुआ है।"

सिंगर ने फैंस को बताया कि बच्चा और मां दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने आगे कहा, "मॉम और बेबी अब घर वापस आ चुके हैं और बिल्कुल ठीक हैं। हम सभी इस वक्त को बहुत अच्छे से जी रहे हैं।" जुबिन के अनुसार, उनके परिवार में बप्पा के आगमन के साथ ही यह नन्हा आशीर्वाद आया है, जिससे पूरा परिवार बेहद उत्साहित और भावुक है।

क्यों अब तक नहीं रखा बेटे का नाम?

अक्सर देखा जाता है कि स्टार्स अपने बच्चे के जन्म के साथ ही नाम का ऐलान कर देते हैं या भव्य सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन जुबिन नौटियाल और उनका परिवार फिलहाल इस दौर को बहुत ही सादगी और शांति से बिताना चाहता है। मीडिया की चकाचौंध से दूर, पूरा परिवार इस नन्हे मेहमान के साथ बिताए जा रहे हर एक पल को महसूस कर रहा है।

जब जुबिन से पूछा गया कि क्या वे अपने बेटे के बारे में कुछ और जानकारी या उसका नाम शेयर करना चाहेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "हमने अभी तक अपने बेबी बॉय के नाम के बारे में नहीं सोचा है... हम बस उसके साथ इन खूबसूरत लम्हों को खुलकर जी रहे हैं और संजो रहे हैं।"

एक तरफ जहां जुबिन अपनी नई पैरेंटहुड जर्नी को एन्जॉय कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका म्यूजिकल करियर भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हाल ही में रिलीज हुई कई बड़ी फिल्मों में उनके गानों ने धूम मचा रखी है। आलिया भट्ट द्वारा निर्मित हिंदी फिल्म 'डोंट बी शॉय' के लिए जुबिन नौटियाल ने एक नया रोमांटिक ट्रैक 'प्यार मांगा है तुम ही से' प्रोड्यूस किया है, जिसे श्रोताओं द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा, फैंटेसी-फोकलोर फिल्म 'द वान: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' के रोमांटिक गाने 'समझो ना' में भी उनकी आवाज का जादू साफ देखने को मिल रहा है।