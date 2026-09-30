  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. jubin nautiyal wife richa chandell welcome baby boy singer confirms son born on ganesh chaturthi
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 30 September 2026 (16:05 IST)

जुबिन नौटियाल के घर गूंजी किलकारी, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर बेटे का किया स्वागत

Jubin Nautiyal baby boy
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 30 Sep 2026 (16:06 IST)
google-news
बॉलीवुड और इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी सुरीली और रूहानी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल के फैंस के लिए खुशखबरी सामने आई है। जुबिन नौटियाल और उनकी पत्नी रिचा चंदेल माता-पिता बन गए हैं। उनके घर एक नन्हे राजकुमार यानी बेटे का जन्म हुआ है। 
 
हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में जुबिन नौटियाल ने इस खुशखबरी की आधिकारिक पुष्टि की। उन्होंने बेहद खुशी जाहिर करते हुए कहा, "हां, मैं अब एक पिता बन गया हूं! हमारे बेटे का जन्म 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के बेहद शुभ और पावन अवसर पर हुआ है।"
 
सिंगर ने फैंस को बताया कि बच्चा और मां दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने आगे कहा, "मॉम और बेबी अब घर वापस आ चुके हैं और बिल्कुल ठीक हैं। हम सभी इस वक्त को बहुत अच्छे से जी रहे हैं।" जुबिन के अनुसार, उनके परिवार में बप्पा के आगमन के साथ ही यह नन्हा आशीर्वाद आया है, जिससे पूरा परिवार बेहद उत्साहित और भावुक है।
क्यों अब तक नहीं रखा बेटे का नाम?
अक्सर देखा जाता है कि स्टार्स अपने बच्चे के जन्म के साथ ही नाम का ऐलान कर देते हैं या भव्य सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन जुबिन नौटियाल और उनका परिवार फिलहाल इस दौर को बहुत ही सादगी और शांति से बिताना चाहता है। मीडिया की चकाचौंध से दूर, पूरा परिवार इस नन्हे मेहमान के साथ बिताए जा रहे हर एक पल को महसूस कर रहा है।
 
जब जुबिन से पूछा गया कि क्या वे अपने बेटे के बारे में कुछ और जानकारी या उसका नाम शेयर करना चाहेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "हमने अभी तक अपने बेबी बॉय के नाम के बारे में नहीं सोचा है... हम बस उसके साथ इन खूबसूरत लम्हों को खुलकर जी रहे हैं और संजो रहे हैं।"
 
एक तरफ जहां जुबिन अपनी नई पैरेंटहुड जर्नी को एन्जॉय कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका म्यूजिकल करियर भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हाल ही में रिलीज हुई कई बड़ी फिल्मों में उनके गानों ने धूम मचा रखी है। आलिया भट्ट द्वारा निर्मित हिंदी फिल्म 'डोंट बी शॉय' के लिए जुबिन नौटियाल ने एक नया रोमांटिक ट्रैक 'प्यार मांगा है तुम ही से' प्रोड्यूस किया है, जिसे श्रोताओं द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा, फैंटेसी-फोकलोर फिल्म 'द वान: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' के रोमांटिक गाने 'समझो ना' में भी उनकी आवाज का जादू साफ देखने को मिल रहा है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
कुब्रा सैत ने गोविंदा और सुनीता आहूजा को लेकर हो रही अटकलों पर उठाया तीखा सवाल, बोलीं- फैन कब से प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन गए?

बी प्राक ने ‘इश्क का गुलाम’ में बयां किया दिल टूटने का दर्द, ‘प्रेम कीटाणु’ का नया गाना रिलीज

बी प्राक ने ‘इश्क का गुलाम’ में बयां किया दिल टूटने का दर्द, ‘प्रेम कीटाणु’ का नया गाना रिलीजप्यार और दिल टूटने का मौसम एक बार फिर लौट आया है और इसी एहसास को 'प्रेम कीटाणु' के नए गाने 'इश्क का गुलाम' में महसूस किया जा सकता है। यह गाना प्यार के उस पहलू को सामने लाता है, जिसमें भावनाओं के साथ खालीपन, दर्द और अधूरी यादें भी जुड़ी होती हैं।

अंजलि अरोड़ा बनीं माता सीता, 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का ट्रेलर रिलीज, खराब VFX पर जमकर ट्रोलिंग

अंजलि अरोड़ा बनीं माता सीता, 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का ट्रेलर रिलीज, खराब VFX पर जमकर ट्रोलिंगएक तरफ जहां बॉलीवुड में नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी की बहुचर्चित फिल्म 'रामायण' (जिसमें रणबीर कपूर और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं) को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक और पौराणिक फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार है। हाल ही में इस फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया गया है।

CBFC के नए बोर्ड का ऐलान, पंकज त्रिपाठी और प्रीति जिंटा समेत सेंसर बोर्ड में 18 नए दिग्गजों की एंट्री

CBFC के नए बोर्ड का ऐलान, पंकज त्रिपाठी और प्रीति जिंटा समेत सेंसर बोर्ड में 18 नए दिग्गजों की एंट्रीभारतीय सिनेमा और मनोरंजन उद्योग के लिए एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के नए 18-सदस्यीय बोर्ड के पुनर्गठन का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। अगले तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए गठित इस नए पैनल में हिंदी सिनेमा के कई बड़े चेहरों के साथ-साथ क्षेत्रीय फिल्मों, थिएटर, संगीत, साहित्य और फिल्म समीक्षा जगत की प्रमुख हस्तियों को शामिल किया गया है।

अक्षय कुमार से कंगना रनौत तक, सितारों ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की बधाई

अक्षय कुमार से कंगना रनौत तक, सितारों ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की बधाईदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर देश-विदेश से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत की कई नामचीन हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी के प्रति अपना आभार और स्नेह व्यक्त किया है।

Drishyam 3 Cast Fees: 2 अक्टूबर के आखिरी खेल के लिए अजय देवगन ने ली भारी रकम, जानें तब्बू और श्रिया सरन को मिले कितने करोड़?

Drishyam 3 Cast Fees: 2 अक्टूबर के आखिरी खेल के लिए अजय देवगन ने ली भारी रकम, जानें तब्बू और श्रिया सरन को मिले कितने करोड़?2 अक्टूबर की तारीख और विजय सलगांवकर की चालाकी, हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित सस्पेंस का नाम है। 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' (दृश्यम 3) सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बहुप्रतीक्षित तीसरे भाग के आते ही स्टार कास्ट की फीस को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अजय देवगन ने जहां अपनी मुख्य भूमिका के लिए भारी-भरकम फीस वसूली है, वहीं तब्बू और श्रिया सरन को भी मोटी रकम मिली है।

यश की 'Toxic' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, 3000 करोड़ का सपना चकनाचूर; जानें सुपर फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण

यश की 'Toxic' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, 3000 करोड़ का सपना चकनाचूर; जानें सुपर फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण'KGF' फेम यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। फिल्म से 3000 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक कलेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन यह औंधे मुंह गिर गई है, जिससे पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। ओवर कॉन्फिडेंस, बेदम कहानी, जरूरत से ज्यादा हिंसा और यश पर हद से ज्यादा निर्भरता ने इस फिल्म का तिलिस्म तोड़ दिया। आइए जानते हैं वो 5 मुख्य कारण, जिन्होंने 'टॉक्सिक' को साल की सबसे बड़ी डिजास्टर बना दिया।

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारण

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारणबिना किसी बड़े स्टार, भारी बजट और प्रमोशन के रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। बाबा नीब करौरी के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि अगर कहानी में दम हो, तो कमर्शियल मसालों की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर क्या है इस फिल्म की सफलता का राज? आइए जानते हैं 'हनुमान अंश' के सुपरहिट होने के 5 बड़े कारण, जिन्होंने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लिया है।

यश की ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सुनामी आने को तैयार, 5 दिन में रिकॉर्डतोड़ कमाई का प्लान

यश की ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सुनामी आने को तैयार, 5 दिन में रिकॉर्डतोड़ कमाई का प्लानयश की ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बुधवार की रिलीज के बाद राखी की छुट्टी और वीकेंड मिलाकर फिल्म को पांच दिनों का शानदार मौका मिलेगा। चार साल बाद यश की वापसी, ‘केजीएफ’ के बाद उनकी पैन इंडिया लोकप्रियता, ट्रेलर को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, बड़ा बजट, एक्शन और मजबूत स्टार कास्ट फिल्म की रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग की उम्मीद बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसके बाद फिल्म की लंबी रेस उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करेगी।

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर क्यों हुई धड़ाम? भारी पड़ गईं ये 5 बड़ी गलतियां

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर क्यों हुई धड़ाम? भारी पड़ गईं ये 5 बड़ी गलतियांरिलीज से पहले सनी देओल और राजकुमार संतोषी की 'बंटवारा 1947' को लेकर भारी क्रेज था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने इसे बुरी तरह पछाड़ दिया। समीक्षकों की तारीफों के बावजूद यह 150 करोड़ की फिल्म दर्शकों को तरस गई। सनी की एक्शन इमेज से खिलवाड़, युवाओं से दूरी, कमजोर संगीत और मौजूदा माहौल से कटी कहानी जैसे कारणों ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरा दिया।

दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइल

दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइलबॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली दिशा पाटनी अपनी टोन्ड बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्लैमरस लुक्स के लिए मशहूर हैं। लेकिन उनकी फिटनेस केवल अच्छी जेनेटिक्स का नतीजा नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, अनुशासित डाइट और नियमित वर्कआउट का परिणाम है। जानिए दिशा पाटनी का पूरा फिटनेस रूटीन, वह कौन-कौन सी एक्सरसाइज करती हैं, क्या खाती हैं और अपने परफेक्ट फिगर को कैसे मेंटेन रखती हैं।