शहजाद पूनावाला ने खोला दिल का राज, कॉलेज की मोहब्बत टूटी तो हमेशा के लिए प्यार से कर ली तौबा

टीवी डिबेट्स और राजनीतिक मंचों पर अपने तीखे तर्कों से विपक्ष के पसीने छुड़ाने वाले शहजाद पूनावाला इन दिनों एक नए अवतार में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में शहजाद के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। इस शो में एंट्री करने से पहले एक पॉडकास्ट में शहजाद पूनावाला ने अपने टूटे दिल का हाल बयां किया था।

'राइज एंड फॉल 2' में अपनी दमदार एंट्री से ठीक पहले शहजाद ने अपनी निजी जिंदगी के एक ऐसे अध्याय से पर्दा उठाया है, जिससे उनके प्रशंसक अब तक बिल्कुल अनजान थे। कड़क और आक्रामक राजनीतिक शैली के पीछे छिपे उनके भावुक दिल की कहानी अब हर तरफ चर्चा में है।

'द अमन पॉडकास्ट' में शहजाद पूनावाला ने अपनी जिंदगी के सबसे निजी और संवेदनशील किस्से को साझा किया। उन्होंने बताया कि कॉलेज के दिनों में उन्हें एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत हुई थी। हालांकि, समय और परिस्थितियों की वजह से वह रिश्ता किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सका।

शहजाद ने कहा, "एक इंसान होने के नाते प्यार में पड़ना और दिल टूटना बेहद स्वाभाविक है। कॉलेज के उन दिनों में जब मुझे प्यार हुआ, तो मैंने मन ही मन यह तय कर लिया था कि अगर मैं जीवन में कभी शादी करूँगा, तो सिर्फ उसी इंसान से करूँगा।"

जब वह रिश्ता टूट गया, तो शहजाद ने किसी और को उस जगह पर न रखने का फैसला किया। उन्होंने हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में 'प्यार के अध्याय' को बंद कर दिया और ताउम्र अविवाहित रहने का संकल्प ले लिया।

खुद को बताया 'संघ के बाहर का प्रचारक'

पॉडकास्ट के दौरान शहजाद पूनावाला ने अपनी निजी जीवनशैली और सोच पर भी खुलकर बात की। उन्होंने खुद को 'संघ के बाहर का प्रचारक' करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीवन जीने का उनका तरीका और वैचारिक प्रतिबद्धता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिद्धांतों से गहराई से प्रभावित है।

सादा जीवन और उच्च विचारों को प्राथमिकता देने वाले शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा कि हालांकि वह आधुनिक कपड़े पहनना और आज के दौर के हिसाब से रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनका दिल और निष्ठा राष्ट्र व संगठन सेवा के प्रति पूरी तरह समर्पित है।

शहजाद पूनावाला का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प और उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। एक समय पर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे शहजाद ने बाद में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा और जल्द ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में अपनी खास पहचान बना ली। रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में हिस्सा लेने से पहले उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने सभी आधिकारिक राजनीतिक पदों से इस्तीफा दे दिया।