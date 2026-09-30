करीना कपूर के शो में पहुंचीं मीरा राजपूत, शाहिद की एक्स के साथ ऐसा क्रॉसओवर देख फैंस रह गए हैरान
सोशल मीडिया और बॉलीवुड के गलियारों में आए दिन नई खबरें हलचल मचाती हैं, लेकिन हाल ही में फैंस को एक ऐसा सरप्राइज मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान अपने लोकप्रिय टॉक शो 'व्हाट वूमेन वांट' के नए सीजन के साथ तैयार हैं। लेकिन इस बार शो की सबसे खास मेहमान बनी हैं मीरा राजपूत कपूर।
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत और करीना कपूर खान को एक साथ एक ही मंच पर बातचीत करते देखना किसी बड़े फिल्मी ट्विस्ट से कम नहीं है। इस खबर के सामने आते ही इंटरनेट पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है। इस सरप्राइज का खुलासा खुद करीना कपूर खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए किया। करीना ने मीरा राजपूत के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें "बेहद प्यारी और दिलकश मीरा राजपूत" कहकर इंट्रोड्यूस किया।
दोनों के बीच की यह केमेस्ट्री यहीं खत्म नहीं हुई। करीना ने भी तुरंत मीरा के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, "सो हैप्पी यू केम, गॉर्जियस।" (मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आई, बेहद खूबसूरत)। दोनों हसीनाओं का यह प्यार और सम्मान भरा अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है।