करीना कपूर के शो में पहुंचीं मीरा राजपूत, शाहिद की एक्स के साथ ऐसा क्रॉसओवर देख फैंस रह गए हैरान Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम Published By: अंकित पिपलोदिया google-news



सोशल मीडिया और बॉलीवुड के गलियारों में आए दिन नई खबरें हलचल मचाती हैं, लेकिन हाल ही में फैंस को एक ऐसा सरप्राइज मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान अपने लोकप्रिय टॉक शो 'व्हाट वूमेन वांट' के नए सीजन के साथ तैयार हैं। लेकिन इस बार शो की सबसे खास मेहमान बनी हैं मीरा राजपूत कपूर। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत और करीना कपूर खान को एक साथ एक ही मंच पर बातचीत करते देखना किसी बड़े फिल्मी ट्विस्ट से कम नहीं है। इस खबर के सामने आते ही इंटरनेट पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है। इस सरप्राइज का खुलासा खुद करीना कपूर खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए किया। करीना ने मीरा राजपूत के साथ एक खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें "बेहद प्यारी और दिलकश मीरा राजपूत" कहकर इंट्रोड्यूस किया। इसके जवाब में मीरा राजपूत ने भी वही तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर री-शेयर की। मीरा ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "व्हाट वूमेन वांट का असली मतलब है खुद जैसा होना। करीना कपूर खान, मुझे शो में बुलाने के लिए और आप जैसी हैं वैसी बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।" इसके जवाब में मीरा राजपूत ने भी वही तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर री-शेयर की। मीरा ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "व्हाट वूमेन वांट का असली मतलब है खुद जैसा होना। करीना कपूर खान, मुझे शो में बुलाने के लिए और आप जैसी हैं वैसी बने रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।" दोनों के बीच की यह केमेस्ट्री यहीं खत्म नहीं हुई। करीना ने भी तुरंत मीरा के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, "सो हैप्पी यू केम, गॉर्जियस।" (मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आई, बेहद खूबसूरत)। दोनों हसीनाओं का यह प्यार और सम्मान भरा अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर आई रिएक्शंस की सुनामी

करीना और मीरा के इस अप्रत्याशित 'क्रॉसओवर' को देखकर फैंस अपनी खुशी और हैरानी छुपा नहीं पा रहे हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फैंस तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "कलयुग! सच में हमने कभी इस कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं सोचा था।" एक अन्य यूजर ने कहा, "यह तो वो कोलेबोरेट है जिसके बारे में खुद शाहिद कपूर ने भी कभी नहीं सोचा होगा।"

यह खबर इसलिए भी इतनी बड़ी बन गई है क्योंकि शाहिद कपूर और करीना कपूर का अतीत हर किसी को मालूम है। करीना और शाहिद ने 2004 से 2007 तक लगभग चार सालों तक एक-दूसरे को डेट किया था। हालांकि, बाद में दोनों की राहें अलग हो गईं। दोनों ही अपनी-अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं।

करीना कपूर ने साल 2012 में अभिनेता सैफ अली खान से शादी की, जिनसे उनके दो बेटे—तैमूर और जहांगीर हैं। वहीं शाहिद कपूर ने साल 2015 में मीरा राजपूत से शादी रचाई, और आज उनके दो बच्चे—बेटी मीशा और बेटा ज़ेन हैं। समय के साथ करीना और शाहिद ने हमेशा एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखा है।

शो में क्या होगा खास?

करीना कपूर खान का शो 'व्हाट वूमेन वांट' हमेशा से महिलाओं से जुड़े गंभीर, मजेदार और अनसुने मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए जाना जाता है। अब जब मीरा राजपूत इस शो का हिस्सा बनी हैं, तो फैंस यह जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि दोनों के बीच मदरहुड, लाइफस्टाइल और करियर को लेकर क्या बातें हुई हैं।