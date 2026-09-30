22 साल बाद खत्म होगा 'कॉफी विद करण', करण जौहर ने शेयर किया सीजन 9 का इमोशनल प्रोमो

बॉलीवुड के सबसे चर्चित, विवादित और चर्चित टॉक शो 'कॉफी विद करण' के फैंस के लिए एक बड़ी और भावुक खबर सामने आई है। करीब 22 सालों तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गॉसिप, नए रिश्तों के खुलासे और अनगिनत कंट्रोवर्सी का केंद्र रहा यह शो अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है।

फिल्म निर्माता-निर्देशक करण जौहर ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि 'कॉफी विद करण सीजन 9' इस फ्रेंचाइजी का आखिरी सीजन होगा। यह शो 14 अक्टूबर 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म JioHotstar पर स्ट्रीम होना शुरू होगा। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक प्रोमो वीडियो शेयर करते हुए अपने फैंस को "कॉफी के एक आखिरी कप" के लिए आमंत्रित किया है।

करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर जो प्रोमो वीडियो साझा किया है, उसमें वह इस शो के 22 साल लंबे सफर को याद करते हुए काफी भावुक नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे साल 2004 में उन्होंने अपने पिता यश जौहर के सामने पहली बार एक टॉक शो शुरू करने का विचार रखा था। उस समय उनके पिता ने मजाक में पूछा था, "तुम्हें अपने दोस्तों से बात करने के पैसे कौन देगा?" लेकिन अगस्त 2004 में जब इसका पहला एपिसोड ऑन-एयर हुआ, तो उसके बाद इस शो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

करण ने प्रोमो में मुस्कुराते हुए स्वीकार किया कि इस शो ने उन्हें कई यादगार लम्हे दिए, लेकिन साथ ही कई विवाद भी दिए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "इसी शो की वजह से मैं आज तक 'नेपोटिज्म' जैसे शब्द से निपट रहा हूं। इसी सोफे पर बैठकर कई रिश्ते बने, कई जोड़ियां शादी के बंधन में बंधीं, तो कई रास्ते अलग भी हो गए। इस शो ने कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के करियर को लगभग खत्म करने की कगार पर भी ला खड़ा किया था।"

करण जौहर ने एक नोट जारी कर इस बात की गहराई को समझाया कि उन्होंने शो को बंद करने का फैसला क्यों लिया। करण ने लिखा, जिंदगी में कुछ ऐसे सफर होते हैं जिन्हें आप खत्म करने की योजना नहीं बनाते। लेकिन आपके भीतर से एक आवाज आती है जो बताती है कि अब इसे जाने देने का सही समय आ गया है। 'कॉफी विद करण' मेरी जिंदगी का बेहद खास हिस्सा रहा है। इसने मुझे गहरी दोस्ती, खूबसूरत यादें, ढेर सारा प्यार और हां, हिस्से का विवाद भी दिया। लेकिन इस पूरे सफर में जो चीज हमेशा स्थिर रही, वह है हमारी दर्शक।

करण ने आगे लिखा, अलविदा कहना बेहद भावुक कर देने वाला है, लेकिन यह फैसला बिल्कुल सही लग रहा है। यह 9वां सीजन आभार व्यक्त करने और उन सभी लोगों को धन्यवाद देने का मेरा तरीका है जिन्होंने इस शो को इस मुकाम तक पहुंचाया। तो आइए, मेरे साथ कॉफी का एक आखिरी कप पीजिए।

सिनेमा से ज्यादा टॉक शो की मांग

प्रोमो में करण जौहर ने यह मजेदार खुलासा भी किया कि आज के समय में लोग उनसे उनकी अगली फिल्म के बारे में कम और 'कॉफी विद करण' के नए सीजन के बारे में ज्यादा पूछते हैं। 2004 से स्टार वर्ल्ड पर शुरू हुआ यह शो बाद में हॉटस्टार पर ओटीटी फॉर्मेट में बदला और अब JioHotstar पर अपने सबसे बड़े और आखिरी अध्याय के साथ विदा ले रहा है।

फैंस एक आखिरी बार करण जौहर के मशहूर रैपिड-फायर राउंड, बहुचर्चित कॉफी हैम्पर और बॉलीवुड सितारों के कड़वे-मीठे राज जानने के लिए उत्सुक हैं। 14 अक्टूबर से शुरू हो रहा यह सीजन यकीनन भारतीय टेलीविजन और ओटीटी इतिहास का एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।