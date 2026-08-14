प्रभास ने 7 साल बाद बदली इंस्टाग्राम DP, 'फौजी' के खूंखार लुक से मचाया तहलका

पैन-इंडिया सुपरस्टार प्रभास जब भी पर्दे पर आते हैं, तो एक नया इतिहास रचते हैं। लेकिन इस बार प्रभास ने सोशल मीडिया की दुनिया में ऐसा कदम उठाया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। अभिनेता ने लगभग 7 सालों के लंबे अंतराल के बाद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर बदली है।

जैसे ही फैंस को इस बदलाव की भनक लगी, सोशल मीडिया पर खुशी और उत्साह का सैलाब आ गया। प्रभास की नई डीपी उनकी आने वाली सबसे चर्चित और बहुप्रतीक्षित फिल्म 'फौजी' का फर्स्ट लुक पोस्टर है।

7 साल का लंबा इंतजार और एक मास्टरस्ट्रोक

प्रभास अमूमन सोशल मीडिया पर बहुत कम सक्रिय रहते हैं और अपनी निजी जिंदगी या प्रोफेशनल अपडेट्स को लेकर काफी चुनिंदा पोस्ट ही शेयर करते हैं। करीब सात साल तक अपनी पुरानी प्रोफाइल फोटो को बरकरार रखने के बाद अचानक इस तरह डीपी बदलना फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं था।

'फौजी' के इस नए पोस्टर में प्रभास का एक बेहद डरावना, दमदार और इंटेंस अवतार देखने को मिल रहा है। पोस्टर में प्रभास एक विशाल चट्टान पर बैठे नजर आ रहे हैं। उनके कपड़े खून से पूरी तरह लथपथ हैं और एक हाथ में भारी-भरकम बंदूक थामी हुई है। प्रभास के आसपास दुश्मनों की लाशों का ढेर लगा हुआ है, जो यह साफ दर्शाता है कि फिल्म में एक्शन का स्तर किस कदर खतरनाक होने वाला है।



फिल्म 'फौजी' का निर्देशन मशहूर फिल्ममेकर हनु राघवपुड़ी कर रहे हैं। 'फौजी' एक बड़े पैमाने पर बनने वाली भव्य पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसमें प्रभास एक सिपाही के ऐसे किरदार में नजर आएंगे, जिसे दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा। इस मेगा बजट प्रोजेक्ट को भारतीय सिनेमा के जाने-माने प्रोडक्शन हाउस माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बनाया जा रहा है।

प्रभास की इस बिग-बजट पीरियड ड्रामा फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस के लिए रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। फिल्म 3 दिसंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में कई भाषाओं (हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम) में एक साथ भव्य रूप से रिलीज की जाएगी।