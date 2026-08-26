नोरा फतेही ने बताया कैसे सुकेश केस ने बर्बाद किया करियर, बोलीं- 'दो साल बहुत डरावने थे'

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर पर पहली बार खुलकर बात की है। तिहाड़ जेल में बंद कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नाम आने के बाद नोरा को जिस मानसिक और व्यावसायिक दौर से गुजरना पड़ा, उसे याद कर वह भावुक हो गईं और रो पड़ीं।

'ड्रीम विद डॉ. शीन' पॉडकास्ट में नोरा ने इस पूरे विवाद, खुद पर लगे आरोपों, ईडी की पूछताछ और करियर पर पड़े इसके गंभीर असर पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। विवाद की शुरुआत और लोगों के नजरिए पर बात करते हुए नोरा फतेही ने कहा कि इस केस ने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को पूरी तरह से प्रभावित किया।

नोरा ने भावुक होकर कहा, मैं उस स्थिति को कभी नहीं भूल सकती। मैं इतनी सदमे में थी कि बयां नहीं कर सकती। मेरी मां जानती हैं कि उन्होंने मुझे कैसे पाला है और मेरे दोस्त मेरी असलियत जानते हैं। लेकिन जो लोग मुझे करीब से नहीं जानते थे, उन्होंने मेरे बारे में कही जा रही अफवाहों पर आसानी से विश्वास कर लिया। वह मेरे जीवन का बेहद संवेदनशील समय था। उस एक बेवकूफी भरी घटना की वजह से मैंने कई बड़े ब्रांड्स और ढेर सारा काम खो दिया।

नोरा ने यह भी कहा कि आज भी कई लोग यह मान बैठते हैं कि वह उस व्यक्ति को जानती थीं या उसे डेट कर रही थीं, जबकि सच इससे बिलकुल अलग है। सुकेश चंद्रशेखर के साथ अपने नाम जोड़े जाने पर नोरा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका सुकेश के साथ कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था।

उन्होंने अपनी उपस्थिति और मिले तोहफों की सच्चाई बताते हुए कहा, हाँ, मैं उस इवेंट में गई थी. वहां मेरी मुलाकात उस व्यक्ति के परिवार और उसकी पत्नी से हुई थी। उन्होंने मुझे एक कार और कुछ अन्य सामान उपहार स्वरूप दिया था, लेकिन मुझे यही बताया गया था कि यह एक प्रोफेशनल इवेंट का सामान्य हिस्सा है। लोगों को सोशल मीडिया पर कुछ भी राय बनाने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि 'कर्म' सच होता है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई पूछताछ और कानूनी प्रक्रियाओं के दौर को याद करते हुए नोरा का दर्द साफ झलका। उन्होंने कहा कि उन दो सालों में जो कुछ भी हुआ, वह किसी भयानक अनुभव जैसा था। नोरा के मुताबिक, उस दौर में वह खुद को बेहद अकेला और असहाय महसूस कर रही थीं।

उन्होंने कहा, उस स्थिति से निकलने के लिए मेरे पास कोई मदद नहीं थी। कुछ अन्य कलाकार और हस्तियां भी उसी स्थिति में थीं, लेकिन उन्हें तुरंत उस मामले से बाहर निकाल लिया गया या राहत मिल गई। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि मेरे बारे में यह नरेटिव बना दिया गया कि मैं उस आदमी को जानती थी, उसे डेट कर रही थी और उससे पैसे लिए थे।

नोरा ने कहा कि उस समय लोगों का व्यवहार काफी बेरहम और संवेदनहीन था। वह मानसिक उलझन और तनाव के दौर से गुजर रही थीं। जब पूरा मीडिया और जनता उनके खिलाफ गलत धारणा बना रहे थे, तब किसी ने भी उनका पक्ष जानने की कोशिश नहीं की।